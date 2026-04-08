la oposición

Mónica Fein fue reelecta al frente del Partido Socialista con un armado federal y el foco en 2027

La fuerza política renovó sus autoridades con una lista de unidad y busca consolidar una alternativa progresista a nivel nacional frente al modelo actual.

Por Letra P | Periodismo Político
Mónica Fein fue reelecta al frente del Partido Socialista.

Mónica Fein fue reelecta al frente del Partido Socialista.

La exintendenta de Rosario, Mónica Fein, fue reelecta como presidenta del Partido Socialista (PS) tras la presentación de una lista de consenso que integró a todas las federaciones del país. La dirigente encabezará una nueva etapa con el objetivo de posicionar al espacio de cara a las elecciones de 2027.

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Unidad y armado federal en el Partido Socialista

El cierre de listas dejó como resultado la intención de alcanzar una conducción marcada por la cohesión interna. Desde el Partido Socialista destacaron que la integración de todas las corrientes refleja "un nivel de madurez política" que busca fortalecer al espacio en un escenario nacional fragmentado.

La nueva conducción tiene un perfil federal, con representación de Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Tucumán. El armado, plantean en el PS, apunta a consolidar una identidad nacional con base en las realidades regionales.

Roy Cortina

Junto a Fein, se suman dirigentes como Alfredo Lazzeretti, exrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata; el diputado nacional Esteban Paulón; el legislador cordobés Matías Chamorro; la exministra Erica Hynes; y referentes como Ramiro Tizón, Vanesa Vargas, Roy Cortina, Jesica Barreto, Corina Caruso y Luciana Bo, entre otros.

Proyección política y alternativa hacia 2027

La ratificación de Fein al frente del Comité Ejecutivo Nacional se da en medio de la reorganización del mapa opositor. Desde el espacio señalaron que la unidad alcanzada es un paso clave para construir una alternativa competitiva.

El socialismo plantea posicionarse como una opción con base en la justicia social, el federalismo y la transparencia, como un modelo de contraposición con el rumbo económico del Gobierno nacional. En ese marco, también toma distancia de experiencias políticas anteriores. En esa línea, Letra P anticipó que el partido está dispuesto a tejer alianzas nacionales con el PRO, pero excluyendo al expresidente Mauricio Macri.

Una mirada "progresista y federal"

Tras oficializarse la lista, Fein sostuvo que el espacio trabaja para ofrecer una propuesta sólida en los próximos años. “El socialismo demuestra solidez y madurez para entender que el país necesita una mirada federal y progresista”, afirmó la dirigente.

Además, planteó que el objetivo es que en 2027 exista una opción que promueva un Estado eficiente, el fortalecimiento de las instituciones públicas y un modelo de desarrollo con equidad, en línea con los principios históricos del Partido Socialista.

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