El silencio de Salamone: con el Conicet en llamas, su titular sigue muteado

El silencio de Salamone no hace distinciones. Consultado por este medio acerca de si el comunicado buscó ganar tiempo para pedirle al Ejecutivo el dinero que le falta para sostener el funcionamiento del área, la respuesta fue nula. Si bien hay quienes creen en el ex Ministerio de Ciencia que hay una posibilidad de que consiga fondos del sector privado, otras voces no confían en que el funcionario sea un paragolpes del ajuste libertario. Consideran más bien que se encargará de ejecutarlo.