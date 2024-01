No habían pasado diez días desde que Javier Milei había ganado el ballotage y Daniel Scioli ya había dado vuelta la página. En sus oficinas de la calle San Martín, a metros de avenida Córdoba, recibía visitas con la gorra de Las Fuerzas del Cielo arriba del escritorio, a escasos centímetros de las variopintas fotos compartidas con Alberto Fernández , el papa Francisco , Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro . Una muy parecida a la que apareció en una foto que subió el viernes pasado a sus redes. Después de mil y un destratos del kirchnerismo, nunca había quitado los pies del plato del peronismo, pero una gota rebalsó el vaso y el embajador en Brasil de la gestión del Frente de Todos decidió continuar bajo la administración de La Libertad Avanza.

Ese no era el plan A. Hubo un ofrecimiento mileísta (a través de Guillermo Francos , a quien conoce hace tres décadas) para que volviera al país como secretario de Turismo y Deporte, el mismo lugar que le ofreció el efímero Adolfo Rodríguez Saá en 2001 y en el cual Eduardo Duhalde lo ratificó en 2002 cuando su política más promocionada era la entrega de 50 mil planes de empleo a clubes de barrio por 200 Lecop mensuales. Hay una razón que explicaría la declinación de la oferta: la continuidad en Brasilia le permite estar a prudente distancia del gobierno libertario, pero a unas horas de avión si se lo necesita en unos meses. La puerta está abierta: el decreto 33/2024 publicado esta semana oficializó la cartera de Turismo, Deporte y Ambiente, que tiene sus tres subsecretarías ocupadas, pero no el cargo de secretario.

Lejos, pero cerca. Por lo mismo aceptó ir a la embajada la primera vez, cuando Santiago Cafiero recaló como ministro de Relaciones Exteriores, exiliado de la jefatura de Gabinete y Scioli se perdió de volver a reemplazar a Felipe Solá, como ocurrió en 2007 en la gobernación bonaerense, desde donde agitó las aguas K con la ola naranja, el color de su gestión. El llamado que tanto esperaba al final llegó en 2022, cuando Fernández lo repatrió como su ministro de Desarrollo Productivo, en reemplazo del eyectado Matías Kulfas por un off the record contra La Cámpora que se volvió ON. La experiencia en el país del exvicepresidente apenas duró 43 días. El desembarco de Sergio Massa a Economía se lo llevó puesto en el gabinete albertista, algo que volvería a ocurrir poco después.