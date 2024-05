Romina Diez coloniza la ANSES de Rosario e insiste con el nombramiento de un exstripper

La Administración Nacional de la Seguridad Social tiene cuatro unidades de atención integral distribuidas geográficamente en Rosario . En los últimos días, en tres de ellas, se presentaron los nuevos gerentes. La única que sigue a cargo del personal de carrera es la UDAI Rosario Centro , lo que no es un dato para nada menor: se trata de la filial más grande del interior del país. Allí, reveló una fuente, Nicolás Mayoraz -otro diputado libertario santafesino- pugna por colocar un soldado propio.

El nombramiento más fuerte, sin embargo, se dio en la UDAI Rosario Norte . Allí ya asumió en los hechos Martín Tomassini , un exstripper que ya había sido designado como coordinador de Políticas Sociales del PAMI Rosario pero, tras la polémica que se armó por su falta de experiencia y su particular pasado, fue dado de baja. En sus redes, Tomassini dice ser libertario, bitcoinero, metalero, geminiano, fanático del gimnasio e hincha de Newel's Old Boys .

MalaguarneraKarinaMileiRominaDiez.jpg David Malaguarnera con Karina Milei y Romina Diez

La gestión paralizada, un sello del gobierno de Javier Milei

Como contó Letra P, la lentitud en designar a los nuevos funcionarios al frente de las delegaciones es un sello de la administración libertaria. Sucede en todos los organismos del estado, ya sea por falta de nombres o por parálisis en la gestión -de hecho, fue uno de los motivos de la bolilla negra que El Jefe le sacó a Nicolás Posse-. Santa Fe no fue la excepción: el casting para ocupar cargos, a cargo de Diez, no dio buenos resultados.

Tampoco dieron buenos resultados los contactos con otras fuerzas políticas para pedir nombres y perfiles. “¿Quién querría asumir al frente de un organismo con la misión de desarmarlo?”, se preguntaba un radical a quien le pidieron ayuda y no pudo brindarla. Solo el PRO se animó a postular cuadros propios: Franco Canullo, para volver a su cargo de gerente de la ANSES Rosario Centro, y Jorgelina Ferreyra, para hacer lo mismo en el PAMI Santa Fe. Si bien parecía cerca -a Ferreyra incluso la confirmaron off the record-, los desembarcos nunca se concretaron.

LencinaKarinaMileiRominaDiez.jpg Anabel Lencina con Karina Milei y Romina Diez

Los que tienen nombramiento oficial en Santa Fe

Así las cosas, el personal de carrera tuvo que dar un paso al frente y hacerse cargo del día a día de los organismos, mientras la política daba rienda suelta a la danza de nombres cual mercado de pases futbolístico. El primer confirmado, con decreto, fue Guido Orlandi al frente del PAMI Rosario. Su designación también acarreó polémica, no solo por las fuertes declaraciones que surgieron cuando su cuenta de X fue auscultada tras conocerse su nombramiento, sino también por su nula experiencia en el tema.

Orlandi es un empresario gastronómico que ha sido dueño de distintos boliches y pubs rosarinos y que se destacó en la militancia anticuarentena. Queen's Deck, uno de sus establecimientos, fue el elegido como sede para la jornada de afiliación de La Libertad Avanza en Santa Fe que tuvo como invitada estelar a Karina Milei y fue la ocasión donde se presentó en sociedad el karinismo. Como un guiño poético, el lugar se encuentra sobre la Avenida de la Libertad.

Fue durante ese evento cuando Orlandi se mostró muy activo en la organización y muy cercano a Diez. No fue el único: también lo hizo Karina Raíz, otra figura del ecosistema libertario que logró, tiempo después, su oficialización vía decisión administrativa en el cargo de delegada de la Dirección Nacional de Migraciones en Rosario. Fue uno de los últimos documentos que llevaron la firma del malogrado Nicolás Posse.