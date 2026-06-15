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DISCUSIÓN 2027

Candidato se busca: el peronismo no tiene nombre definido para competir en la Ciudad

Las performance electorales 2025 de Santoro y Recalde fortalecieron al espacio, pero no resolvieron la interna. Dos estrategias y un futuro incierto.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
A casi un año de las elecciones, el peronismo porteño no tiene definido quién será su candidato a Jefe de Gobierno.

A casi un año de las elecciones, el peronismo porteño no tiene definido quién será su candidato a Jefe de Gobierno.

A poco más de un año de las elecciones de 2027, o menos si la Ciudad de Buenos Aires vuelve a desdoblar los comicios, el peronismo porteño no tiene candidato. El resultado de la experiencia vecinalista impulsada por Juan Manuel Olmos y la estrategia de nacionalización representada por Mariano Recalde no resolvieron la discusión interna sobre el rumbo del espacio.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

Tampoco definieron si el ciclo político que tuvo a Leandro Santoro como principal referencia electoral sigue vigente o si llegó el momento de construir un nuevo liderazgo electoral.

En las elecciones de mayo del año pasado, Santoro obtuvo el 27,34% de los votos en los comicios porteños y logró incorporar diez legisladores, un resultado que convirtió a Es Ahora Buenos Aires en la primera minoría de la Legislatura. Meses después, el senador nacional Mariano Recalde volvió a ganar una banca en el Senado con una de las mejores elecciones nacionales del peronismo porteño de las últimas décadas.

Peronismo porteño: las estrategias que dejaron las elecciones de 2025

Detrás de la falta de una referencia indiscutida conviven dos diagnósticos distintos sobre lo ocurrido el año pasado. El primero sostiene que la experiencia encabezada por Santoro le dio viabilidad a una construcción municipalista capaz de ampliar las fronteras tradicionales del peronismo porteño.

El segundo destaca que la elección nacional mostró que el espacio conserva un núcleo electoral consolidado, con una identidad clásica, aunque tampoco logró perforar los techos históricos que condicionan al peronismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Las dos estrategias que marcaron 2025 dejaron resultados positivos, pero ninguna logró transformarse en una respuesta definitiva para 2027. Por eso el peronismo porteño llega a la próxima discusión electoral sin un candidato capaz de ordenar por sí solo al conjunto del espacio.

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El ciclo de Leandro Santoro entra en revisión

El impulso que generó la campaña de Es Ahora Buenos Aires hizo imaginar a Leandro Santoro como candidato para una nueva disputa por la Jefatura de Gobierno. Sin embargo, ese escenario aparece hoy menos definido. El legislador conserva altos niveles de conocimiento, aunque ya no concentra la representación política que parecía reunir después de las elecciones de 2025.

Su relación con Juan Manuel Olmos se enfrió durante el último año, mientras explora vínculos con sectores radicales y espacios referenciados en Horacio Rodríguez Larreta.

En paralelo, Olmos comenzó a involucrarse cada vez más en la reorganización del peronismo nacional. Su participación en encuentros de Alternativa Federal y en conversaciones para construir una nueva referencia partidaria fuera del esquema tradicional del kirchnerismo agregó un factor adicional de incertidumbre sobre el futuro porteño.

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La falta de una síntesis sobre el rumbo político del peronismo porteño también empezó a reflejarse en el Partido Justicialista. En abril, cuando debía renovarse la conducción partidaria, el Congreso partidario resolvió prorrogar los mandatos de sus autoridades hasta diciembre.

La decisión permitió evitar una discusión interna prematura en un contexto donde todavía no aparecen liderazgos consolidados ni acuerdos sobre la estrategia electoral para 2027. Mariano Recalde continuará al frente del partido al menos hasta fin de año, cuando el PJ porteño deberá volver a discutir la renovación de sus autoridades.

Mariano Recalde y Matías Lammens aparecen como alternativas

En distintos sectores del peronismo interpretan que esa instancia podría transformarse en algo más que una elección partidaria. Dependiendo de cómo evolucione el escenario nacional y de las definiciones que adopten las diferentes corrientes internas, la renovación de autoridades podría funcionar como la primera ronda de una disputa más amplia.

Entre las alternativas posibles aparece Mariano Recalde, que conserva centralidad institucional como senador nacional y presidente del Partido Justicialista porteño. Su desempeño electoral de 2025 fortaleció su posición dentro del PJ y volvió a instalarlo como una alternativa competitiva.

También figura el exministro de Turismo y Deportes Matías Lammens. El dirigente mantiene buenos niveles de conocimiento, experiencia de gestión y una imagen moderada que le permite dialogar con sectores más amplios que el peronismo tradicional. Aunque hoy ocupa una banca en la Legislatura, sigue siendo uno de los pocos referentes del espacio que protagonizó una campaña competitiva por la Jefatura de Gobierno.

Santoro completa la nómina de dirigentes que aparecen de manera recurrente en cualquier conversación sobre el futuro electoral del peronismo porteño. Aunque su centralidad ya no es la misma que después de las elecciones de 2025, sigue siendo uno de los referentes opositores con mayor nivel de conocimiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Así, la lista de posibles candidatos existe. Lo que todavía no existe es un acuerdo sobre cuál de ellos expresa mejor el camino que debería recorrer el peronismo porteño.

La discusión de fondo no pasa por los nombres. Pasa por la estrategia. Y mientras el peronismo no resuelva cómo pretende construir una mayoría para gobernar la Ciudad de Buenos Aires, será difícil definir quién puede convertirse en la cara visible de ese proyecto.

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