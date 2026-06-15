Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni: reposteó mensajes a favor del ahorro en negro

Javier Milei y Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de las redes sociales, con dos gestos en plataformas distintas que alimentan las señales de que el gobierno no dará marcha en su apoyo al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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En Twitter, Milei reposteó una columna del escritor libertario italiano Leonardo Facco titulada "Adorni y la defensa del ahorro", en la que el autor argumenta que mantener ahorros no declarados es una forma legítima de autoprotección frente al Estado y sostiene que los impuestos son un robo. El texto encuadra el caso del jefe de Gabinete en clave filosófica y ataca a los críticos como "sacerdotes de la religión estatista".

Captura de pantalla 2026-06-15 a la(s) 11.32.59a. m. En Instagram, el Presidente compartió un mensaje del militante libertario Eric Harris: "Nuestro presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron". Milei lo publicó en sus historias sin agregar comentario propio.

Más allá de las redes sociales La doble intervención en redes sociales se produce días después de que Adorni presentara su declaración jurada y reconociera, durante una entrevista con LN+, que tenía más de 500.000 dólares no declarados provenientes de ahorros en negro y de ganancias con inversiones en Bitcoin. "Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", afirmó el funcionario.

posteo-de-milei-a-favor-de-adorni-2261081 El gesto presidencial se produce mientras la oposición impulsa en el Senado un pedido de interpelación como paso previo a una moción de destitución, y mientras el fiscal Gerardo Pollicita avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Patricia Bullrich negoció con los bloques aliados para postergar la presentación de Adorni ante la cámara alta hasta el próximo 2 de julio.

Como publicó Esteban Rafele en su columna de este sábado, para Milei, Adorni es un héroe. Es que, para el Presidente, los impuestos son un robo y el que evade es un héroe. La confesión de Adorni al periodista José del Río en LN+ siguió esa línea: el vocero dijo haber invertido una herencia y sus ahorros generados en el sector privado en Bitcoin y no haberlo declarado hasta el jueves pasado para salvar el fruto de su trabajo de las garras del Estado.