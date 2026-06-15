Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
EL VOCERO HÉROE

Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni: reposteó mensajes a favor del ahorro en negro

En Twitter, republicó una columna del escritor libertario italiano Leonardo Facco, quien defiende la evasión. Mensajes de militantes a favor del jefe de Gabinete.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei y Manuel Adorni.

Javier Milei y Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de las redes sociales, con dos gestos en plataformas distintas que alimentan las señales de que el gobierno no dará marcha en su apoyo al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Notas Relacionadas
Manuel Adorni, durante su exposición en Diputados. 
AL BANQUILLO

Adorni, de salida: en el Congreso hay mayoría para echarlo y empieza el debate en el Senado

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

En Twitter, Milei reposteó una columna del escritor libertario italiano Leonardo Facco titulada "Adorni y la defensa del ahorro", en la que el autor argumenta que mantener ahorros no declarados es una forma legítima de autoprotección frente al Estado y sostiene que los impuestos son un robo. El texto encuadra el caso del jefe de Gabinete en clave filosófica y ataca a los críticos como "sacerdotes de la religión estatista".

Captura de pantalla 2026-06-15 a la(s) 11.32.59a. m.

En Instagram, el Presidente compartió un mensaje del militante libertario Eric Harris: "Nuestro presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron". Milei lo publicó en sus historias sin agregar comentario propio.

Más allá de las redes sociales

La doble intervención en redes sociales se produce días después de que Adorni presentara su declaración jurada y reconociera, durante una entrevista con LN+, que tenía más de 500.000 dólares no declarados provenientes de ahorros en negro y de ganancias con inversiones en Bitcoin. "Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", afirmó el funcionario.

posteo-de-milei-a-favor-de-adorni-2261081

El gesto presidencial se produce mientras la oposición impulsa en el Senado un pedido de interpelación como paso previo a una moción de destitución, y mientras el fiscal Gerardo Pollicita avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Patricia Bullrich negoció con los bloques aliados para postergar la presentación de Adorni ante la cámara alta hasta el próximo 2 de julio.

Como publicó Esteban Rafele en su columna de este sábado, para Milei, Adorni es un héroe. Es que, para el Presidente, los impuestos son un robo y el que evade es un héroe. La confesión de Adorni al periodista José del Río en LN+ siguió esa línea: el vocero dijo haber invertido una herencia y sus ahorros generados en el sector privado en Bitcoin y no haberlo declarado hasta el jueves pasado para salvar el fruto de su trabajo de las garras del Estado.

Temas
Notas Relacionadas
Manuel Adorni es Rayo Negro (imagen generada con IA).
ES LA ECONOMÍA

Adorni es un héroe

El jefe de Gabinete confesó el delito de evasión tributaria y dejó al descubierto el esquema que armó Toto Caputo para blindar a funcionarios y empresarios.
Manuel Adorni. 
La posta del Congreso

Renuncia o expulsión

Los aliados no están dispuestos a sostener al funcionario y en el oficialismo esperan una salida rápida. La crisis amenaza la reforma electoral y el Super-RIGI.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El otro partido del Mundial: 1248 jugadores y una pasión que también se reza
ELIGEN CREER

El otro partido del Mundial: 1248 jugadores y una pasión que también se reza

Por  Guillermo Villarreal
Javier Milei, las sociedades sin humanos y los peligros que marcan referentes top en inteligencia artificial
FENÓMENO GLOBAL

Milei, las sociedades sin humanos y los peligros que marcan referentes top en inteligencia artificial

Por  Irina Sternik
El laberinto del peronismo ¿sin salida? Omar Perotti recorre Santa Fe y se prepara para el 2027.
SEMANA SANTA FE

El laberinto ¿sin salida? del peronismo

Por  Pablo Fornero
Fernando Espinoza y cien intendentes de Santa Fe, en el encuentro de la FAM en Pérez para apoyar la campaña de Axel Kicillof
NOVENA SECCIÓN

La FAM, trampolín presidencial de Kicillof

Por  José Maldonado