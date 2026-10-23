Antonio Bonfatti: "Hay que dejar de construir a partir del odio al otro"

El exgobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti presentó este jueves en La Plata su libro Memorias para un porvenir socialista, en un encuentro que puso en debate el presente y el futuro de la sociedad, el rol del Estado y la necesidad de recuperar el diálogo político frente a un escenario nacional atravesado por profundas tensiones.

La actividad se realizó a las 18 en la Casa del Pueblo, ubicada en la calle 49 entre 9 y 10, y fue organizada por el Partido Socialista de La Plata y la Cátedra Libre de Cultura Socialista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) . La charla también repasó la trayectoria del dirigente y su experiencia al frente del gobierno santafesino entre 2011 y 2015.

El dirigente socialista explicó que la publicación respondió a un pedido que recibió durante un tiempo y que su presentación ya había recorrido distintas ciudades de su provincia. “Hace tiempo que me venían pidiendo que lo escriba y ya venimos recorriendo muchas ciudades de Santa Fe. Estuvimos en la Feria del Libro y ahora le toca La Plata”, expresó.

Bonfatti señaló que uno de los principales destinatarios de la obra son los jóvenes , con el propósito de acercarlos a los procesos que permitieron concretar políticas públicas. En ese sentido, sostuvo que las memorias buscaban mostrar cómo se construyeron respuestas para la población a partir de la participación ciudadana, más allá de los resultados de una gestión.

“Las memorias están destinadas, en particular, a los jóvenes, porque ellos ven cosas ya hechas y hablan de eso, pero no saben cómo se hicieron”, afirmó. También aclaró que el libro no pretendía ser una rendición de cuentas, sino una oportunidad para reconstruir experiencias y explicar cómo se gestaron distintos proyectos junto con la sociedad.

El autor vinculó esos aprendizajes con los cambios tecnológicos y laborales que atravesó el mundo. “En cada una de estas cosas que voy narrando la idea es dejar un mensaje y, a su vez, analizar el presente tan complejo de un mundo tan cambiante, donde cambia el trabajo, donde la inteligencia artificial y el internet de las cosas modifican la vida de las personas”, explicó.

Para el exgobernador, la política debía recuperar su capacidad de ofrecer soluciones concretas y promover acuerdos entre los distintos sectores. En esa línea, reivindicó el diálogo, la escucha y un Estado eficiente que garantizara derechos y corrigiera las desigualdades generadas por el mercado.

El modelo Santa Fe y la crítica a la política del odio

Durante la presentación, Bonfatti también compartió sus impresiones sobre la realidad económica y social de Santa Fe, a partir de la gira que realizó para difundir su libro. Destacó el peso del campo y de la industria vinculada a esa actividad, aunque advirtió sobre las dificultades que atravesaba el resto del entramado productivo.

“En la gira por Santa Fe volví a ver que es una provincia que tiene algo muy positivo, que es el campo y la industria ligada al campo, pero que todo el resto del proceso industrial está con mucha preocupación, y Santa Fe es una provincia muy industrial. Hay un tejido social que está sufriendo las consecuencias de esta macroeconomía”, señaló.

Pese a ese panorama, el dirigente resaltó la capacidad de resistencia de los sectores productivos santafesinos. Según planteó, los empresarios habían atravesado distintas crisis y continuaban con sus actividades, aunque reclamaban un cambio en el clima político nacional.

“Santa Fe es una provincia con mucha resiliencia y con empresarios que han pasado por muchas malas situaciones y siguen peleando. Sin embargo, demandan que haya diálogo en el país, que terminemos con esto de construir a partir del odio al otro”, sostuvo.

El diputado provincial presentó la experiencia santafesina como un ejemplo de cooperación entre fuerzas políticas con diferencias ideológicas. A su entender, la honestidad, la transparencia y la búsqueda de consensos habían permitido desarrollar políticas de salud, educación, obra pública, vivienda, trabajo y seguridad.

También destacó los cambios en los espacios públicos y en la vida cultural de la provincia. En ese marco, afirmó que Santa Fe había dejado atrás los años marcados por disputas entre organizaciones criminales y valoró que la población pudiera disfrutar de parques, playas y eventos culturales. “Hoy Santa Fe es un ejemplo de eso”, concluyó al defender la posibilidad de construir acuerdos más allá de las diferencias partidarias.

La trayectoria política de Antonio Bonfatti en Santa Fe

Nacido en Rosario y médico de profesión, Bonfatti inició su trayectoria política en Las Parejas, localidad a la que se trasladó durante la última dictadura militar debido a su militancia. Con el regreso de la democracia, fue presidente comunal y concejal, antes de regresar a Rosario en 1995, convocado por Hermes Binner para ocupar la Secretaría de Salud municipal.

Dos años después, asumió como secretario de Gobierno de Rosario, función que desempeñó hasta 2003. Ese año acompañó la candidatura a gobernador de Binner como postulante a diputado provincial. Aunque el dirigente socialista fue el más votado, la entonces vigente ley de lemas le impidió acceder a la gobernación. Bonfatti, en cambio, consiguió una banca legislativa que conservó hasta 2007.

Tras el triunfo de Binner en las elecciones de ese año, el dirigente fue convocado para encabezar el Ministerio de Gobierno. Desde ese puesto se convirtió en una de las principales figuras políticas de la primera administración socialista de Santa Fe. En 2011, el Partido Socialista lo eligió como candidato a gobernador y logró la victoria electoral con el 38% de los votos.

Durante su mandato, entre 2011 y 2015, profundizó las políticas de salud y educación que habían caracterizado a las gestiones socialistas. Entre los hitos de ese período figuró el comienzo del Plan Abre, una estrategia de intervención integral que articuló distintas áreas estatales para recuperar los vínculos sociales en barrios vulnerables.

Luego de dejar la gobernación, presidió la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe entre 2015 y 2019. Ese último año intentó regresar a la Casa Gris, pero no consiguió imponerse en las elecciones. En 2023 volvió a competir por una banca legislativa y resultó electo diputado provincial.

En la actualidad, Bonfatti integra Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, y continúa como una de las referencias del socialismo santafesino. La presentación en La Plata le permitió volver sobre esa experiencia política y defender una concepción de la gestión basada en la participación ciudadana, la eficiencia estatal y los acuerdos entre sectores con distintas posiciones ideológicas.