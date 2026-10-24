Sergio Palazzo busca retener el control total de La Bancaria, pero le surgen internas en La Plata y Neuquén

Sergio Palazzo busca extender su control total sobre la Asociación Bancaria, el gremio que conduce desde hace 17 años. El diputado nacional kircherista enfrentará elecciones seccionales a fines del mes que viene, en un escenario donde ya empezaron a surgir algunas listas opositoras: La Plata y Neuquén.

Son dos internas entre más de 50 distritos, pero aparecen en un gremio acostumbrado a las listas únicas. Y en un momento clave: acaba de cerrar un acuerdo paritario por el cual un empleado de ingreso cobrará $2.626.346 con la participación en las ganancias.

La conducción nacional no está en juego. Palazzo fue reelecto en agosto de 2025 al frente de la lista única Celeste y Blanca, con Carlos Cisneros como secretario de Administración Nacional, y con una participación de más de 70% del padrón. Cuando termine ese mandato, habrá cumplido 20 años en el cargo, que ocupa desde diciembre de 2009.

El 25 de noviembre se votan las seccionales: el Secretariado y los congresales, por cuatro años, en más de 50 distritos del país. En la ronda anterior, de noviembre de 2022, la lista de Palazzo ganó 50 de las 53 seccionales y las ocho delegaciones. Las otras tres quedaron para La Rucci , el sector de Cisneros, también oficialista.

La Plata es el caso más visible. Dos listas compiten por la seccional, que incluye a Berisso, Ensenada, Magdalena, Ranchos, Brandsen y San Vicente, con más de 1.200 afiliados habilitados. La Lista 1 Celeste y Blanca lleva a Victoria Matheu, actual secretaria de Prensa, con la concejala de Fuerza Patria Ona Parrilli como adjunta. Federico Bach, el actual titular, va como primer congresal. Enfrente, la Lista 13 Verde la encabeza Martín Igartúa, del Banco Nación y actual secretario de Acción Gremial, junto a Marcela Escamochero, secretaria de Previsión.

Por una seccional presente, plural y unida.



El 25 de noviembre, votá Lista 1 Celeste y Blanca.



Tu voz cuenta. Tu participación hace la diferencia.



Sergio Palazzo Conducción. pic.twitter.com/ioEmvVlZPV — La Bancaria Seccional La Plata (@BancariaLaPlata) October 10, 2026

En Neuquén, Alfredo Soto, que conduce desde marzo la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia del Neuquén, presentó a principios de octubre la documentación para oficializar una lista contra el espacio que responde a Francisco Melo. Soto ganó la comisión interna del banco en marzo con 65% de los votos y cerca de 70% de participación, e integró durante años el espacio que hoy conduce el gremio, del que se apartó en diciembre de 2025.

El resto del mapa

Fuera de esos dos distritos, no parece haber frentes de competencia. En San Francisco, Córdoba, la seccional oficializó la Lista 1 Celeste y Blanca con Marcos Quaglino como candidato a secretario general, que ratifica su respaldo a Palazzo y Cisneros. En El Trébol, Santa Fe, Brenda Contreras encabeza una lista única de 46 integrantes, con paridad de género y una nueva Secretaría de la Juventud. Rosario y Santa Rosa tienen listas de continuidad, también sin rivales en el horizonte.

Por qué se sostiene

La paritaria es el principal argumento del oficialismo. El 16 de octubre, el gremio comunicó un aumento de 1,9% correspondiente a septiembre, que acumula 23,6% entre enero y septiembre de 2026 contra diciembre de 2025. El mecanismo, atado a la inflación, sigue en octubre, noviembre y diciembre, y la negociación se retoma en la segunda quincena de enero de 2027. Los $2.552.560 son el sueldo de ingreso de la actividad, no el promedio que cobra un bancario. A eso se suma el bono por el Día del Bancario, de al menos $2.275.519, que los bancos deben pagar hasta el 6 de noviembre, y la jornada máxima de siete horas y media que fija el convenio.

En la interna del peronismo, Palazzo juega con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En 2025 renovó su banca de diputado nacional por Fuerza Patria, en el quinto lugar de la lista que encabezó el exministro Jorge Taiana, y entró en esa nómina a pedido de CFK. En junio de 2025 pidió a la CGT un paro para acompañarla a Tribunales tras la condena, y en septiembre de este año reclamó su libertad.

Los críticos apuntan al estatuto y denuncian dificultades para competir. En 2019, la Lista 5 Violeta de La Plata, encabezada por Gustavo Belinche, no fue habilitada por la conducción platense y reclamó que el reglamento restringe las candidaturas. La agrupación Marrón Bancaria, ligada a la izquierda, sostiene que solo pueden presentarse quienes integraron una comisión gremial interna. Hay oposición en comisiones internas de bancos grandes: en 2016, en el Banco Provincia, la Lista 20 del Encuentro Bancario obtuvo 61% contra 28% de la lista alineada con Palazzo. Ninguna llegó nunca a la conducción nacional.