Entre Ríos: Galimberti monitorea la pulseada en Chajarí y apuesta por dos mujeres para suceder a Borghesan

Elisa Moix y Fabiola Fochesatto Brunini. Las dos mujeres que podrían quedarse con la candidatura de Juntos en Chajarí, al norte de Entre Ríos.

Pedro Galimberti ya trabaja para garantizar la sucesión de Juntos en Chajarí , el bastión citrícola de la región de Salto Grande . La ciudad vinculada al desarrollo agropecuario del norte de Entre Ríos es gestionada por la UCR desde hace 11 años, cuando el exdiputado le arrebató el gobierno local al peronismo y se convirtió en intendente.

Aunque ya no está al mando de la ciudad, Galimberti sigue liderando el espacio que gobierna. El intendente Marcelo Borghesan no tiene posibilidad de competir por la reelección y, junto al exlegislador, están decididos a ceder el mando a alguien de su propio equipo de gestión. Para eso, impulsan las candidaturas de la viceintendenta Fabiola Fochesatto Brunini y de la secretaria de Gobierno, Elisa Moix . Ambas levantaron la mano para ser las sucesoras del radicalismo en el Ejecutivo chajariense.

Funcionarias con trayectoria y conocimiento de la administración municipal, en el partido las valoran como dos figuras capaces de tomar el mando y darle continuidad a la impronta de gobierno que inauguró Galimberti en 2015.

Galimberti gobernó la ciudad entre 2015 y 2021, cuando dejó la gestión en manos de Borghesan para asumir una banca en el Congreso . Ahora, con su sucesor imposibilitado de competir, no descarta volver a ser candidato, pero mira con mejores augurios la posibilidad de proponer nombres que muestren renovación.

En esa línea, Fochesatto Brunini y Moix responden a lo que Galimberti identifica como las nuevas demandas de la comunidad, en particular de las generaciones más jóvenes, con las que reconoce tener dificultades para comunicarse.

Pedro Galimberti es el as de espadas de la UCR en Chajarí. El exdiputado prefiere no competir y promueve la candidatura de dos funcionarias.

La mirada puesta en las dos funcionarias responde al mismo tiempo a la incertidumbre que aún reina en la provincia sobre las reglas electorales para 2027. Aunque el gobernador Rogelio Frigerio aún no determinó cuándo se votará en la provincia, en Chajarí asumen que las elecciones locales serán desdobladas de las nacionales y que no habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Ante ese escenario que dan por muy probable, apuestan a las encuestas para que, en marzo, les permitan definir el panorama con mayor certeza. Por eso, aunque Galimberti prefiere correrse de la competencia, no descarta volver a ser candidato si las mediciones lo indican. Aun así, en su entorno aseguran que el ahora delegado ante la CTM en la represa de Salto Grande prefiere abrir el juego a nuevas figuras.

Dos mujeres en carrera en la UCR

Fochesatto Brunini y Moix tienen el respaldo de Galimberti y Borghesan. Ambos las consideran dos dirigentes formadas y con conocimiento de la administración pública. Una fuente que conversa con ellos confió que en las proyecciones imaginan a una como candidata a intendenta y a otra como postulante a ocupar la banca del departamento Federación en el Senado provincial.

Desde 2016, el espacio que conduce Galimberti realiza dos sondeos anuales que evalúan la gestión y la imagen de sus dirigentes. En la última consulta que llevaron adelante, confirmaron que, en la ciudad, el 90% votaría a una mujer como candidata.

El intendente Marcelo Borghesan junto a su vice, Fabiola Fochesatto Brunini.

La consulta se explica por tratarse de una ciudad mayoritariamente asociada al ámbito productivo y con fuerte arraigo a tradiciones más conservadoras. Sin embargo, los resultados animaron al espacio a promover la candidatura de las funcionarias.

Custodiar la gestión

Según esas mismas mediciones propias, en el entorno de Galimberti cuentan que la gestión tiene un 70% de aprobación. Aunque saben que no se traducen en votos, lo analizan como un impulso para buscar nombres que ya estén en funciones.

“Hicimos un trabajo fuerte para llegar al gobierno, hoy estamos en un frente provincial. En Chajarí somos una opción política muy fuerte y no la vamos a entregar. Nuestra dirigencia quiere seguir comprometida y tenemos resultado concretos”, aseguró una fuente de primera línea.

PASO y alianza con LLA

Más allá de las expectativas y proyecciones del radicalismo que conduce Galimberti, en el equipo de trabajo reconocen que toda su construcción política estará condicionada por el acuerdo que selle Frigerio con La Libertad Avanza. A la vez, apuntan que en la ciudad la relación entre el gobierno local y el team libertario es mala.

Moix es secretaria de Gobierno y Fochesatto Brunini la viceintendenta. Ambas están en carrera para ser la candidata de Juntos en Chajarí.

En ese contexto, y basándose en sus propios diagnósticos sobre la fortaleza de la gestión, aseguran que el pacto no condicionará la fórmula para la intendencia. Se muestran confiados de que podrán proponer una dupla pura sangre.

Lo que miran con especial atención es la probable eliminación de las PASO. Galimberti es uno de los defensores de esa herramienta electoral y sabe que su supresión complicará el juego político y la definición de candidaturas. Aún en ese hipotético escenario, cree que podrán imponerse con nombres propios que sumen al triunfo de Juntos en el ámbito provincial.