Javier Milei y la criptomoneda: Marcelo Martínez de Giorgi, un juez del poder de turno

Los gobiernos cambian; la cercanía de Marcelo Martínez de Giorgi con los intereses del poder de turno es una constante de su recorrido en Comodoro Py. Este viernes, el juez sobreseyó a Javier Milei y a Karina Milei y al resto de los imputados en la causa $LIBRA. En su historial había indicios de lo que podía ocurrir.

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Ya había cerrado expedientes contra Néstor y Cristina Fernández de Kirchner durante el kirchnerismo y avanzado contra exfuncionarios de esa administración con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Titular del juzgado federal 8 desde 2012, construyó una trayectoria en la que casi siempre sus decisiones acompañaron el clima político del Gobierno.

Los antecedentes permiten seguir ese recorrido. En 2010, cuando todavía era subrogante y CFK ejercía la presidencia, sobreseyó al matrimonio Kirchner por la consultora privada El Chapel al considerar que “no había incompatibilidad entre la Presidencia y la empresa familiar”. En 2011 también sobreseyó al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa que investigaba si había favorecido a empresas de colectivos por la antigüedad de sus unidades.

Con Macri en el poder , la dirección de sus decisiones cambió. En 2016, tras la detención de José López en el convento de General Rodríguez con nueve millones de dólares, llamó a indagatoria al exfuncionario, a la Madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini , al exministro Julio De Vido y a los exgobernadores Gerardo Zamora , Jorge Capitanich y Maurice Closs en la causa Sueños Compartidos.

Ahora, el sobreseimiento de los hermanos Milei se suma a esa secuencia. En el fallo dado a conocer este viernes, Martínez de Giorgi consideró que el planteo del fiscal friendly Eduardo Taiano estaba debidamente fundado y que no existía una pretensión acusatoria autónoma que justificara la continuidad del proceso. Sobre la estafa, sostuvo que no se acreditó “un engaño penalmente relevante”. Admitió que la “investidura institucional” de Milei pudo darle al token “una repercusión y una visibilidad particulares”, pero planteó que eso no equivale a “un ardid defraudatorio”.

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Cierre de $LIBRA, respira Javier Milei

A un año y ocho meses del lanzamiento de la criptomoneda, Martínez de Giorgi sobreseyó al Presidente, a la secretaria general de la Presidencia y a Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales -exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores-, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

No quedan imputados en la causa. La posibilidad de que el expediente continúe depende de que Casación acepte a los querellantes, que tienen un recurso presentado ante esa instancia, y estos le den impulso. “El partido no termina hasta que termina”, dijo a Letra P una fuente del máximo tribunal penal del país.

De la Cámara Federal al juzgado propio

Martínez de Giorgi tiene 60 años. Nació en la ciudad de Buenos Aires, estudió en la escuela Mariano Acosta e integró su comisión de exalumnos. Se recibió de abogado en la Universidad Kennedy en 1990, aunque había ingresado al Poder Judicial cinco años antes. Trabajó brevemente en un juzgado criminal ordinario y en la década de 1990 pasó a la Cámara Federal.

En 2001 fue designado secretario de la Sala II, integrada entonces por Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun. Este último dejó su cargo este año, después de que el Gobierno no renovara su pliego tras cumplir los 75 años. Martínez de Giorgi hizo un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Palermo y, también en 2001, comenzó a ejercer la docencia en la cátedra de Carlos Elbert en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Su llegada al juzgado federal 8 se produjo en 2006, como subrogante, por una designación del Consejo de la Magistratura tras la renuncia de Jorge Urso. En 2008, con el ascenso de Jorge Ballestero a camarista, quedó también a cargo del juzgado federal 2.

Se presentó al concurso 140, destinado a cubrir cuatro vacantes en los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py, y obtuvo el primer lugar en la terna del Consejo. En 2012 asumió como titular del juzgado 8. Más adelante también subrogó el juzgado 5, vacante tras la renuncia de Norberto Oyarbide.

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El respaldo explícito del diputado al gobernador busca blindar la legitimidad kirchnerista del mandatariofrente a las dudas internas del cristinismo más duro.



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María Martha San Martín pic.twitter.com/WJod5JCzSA — LETRA P (@Letra_P) October 24, 2026

Stiuso, un vínculo señalado en Comodoro Py

“Siempre se lo vinculó a Stiuso”, afirmó a Letra P un juez con despacho en Comodoro Py 2002, el edificio en el que Martínez de Giorgi trabaja desde hace por lo menos dos décadas.

El recorrido tuvo un punto de inflexión antes del cambio de gobierno. En 2014, el año de la ruptura entre el agente de contrainteligencia de la SIDE Jaime Stiuso y el kirchnerismo, Martínez de Giorgi procesó al fiscal Carlos Gonella, entonces integrante de Justicia Legítima, y citó a indagatoria al ministro de Justicia Julio Alak por su actuación como director de Aerolíneas Argentinas antes de la estatización.

También rechazó un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para dictar un embargo preventivo sobre los bienes de Stiuso. El pedido estaba vinculado a una denuncia por enriquecimiento ilícito que había presentado Gustavo Vera, de La Alameda, con información sobre unas 60 empresas vinculadas al entonces hombre fuerte de la SIDE.

La designación de Ana Juan

La esposa del juez, Ana María Juan, es prosecretaria de la Sala I de la Cámara Federal. El Gobierno publicó su designación como titular del juzgado federal de Hurlingham mediante el decreto 589/2026, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El tribunal fue creado en 2015, pero todavía no está en funcionamiento.

La designación llegó en el tercer intento. Macri había enviado su pliego al Senado, pero fue retirado dos veces: primero por Alberto Fernández y después por el propio Milei al asumir. Desde julio, Juan está designada para encabezar un juzgado que aún no abrió sus puertas.

Seguridad, terrorismo y nuevos contactos

Martínez de Giorgi también integra el Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica con relación al Terrorismo y Crimen Organizado Internacional, dependiente de la UBA y creado en noviembre de 2025.

La junta reúne al juez Ariel Lijo, Juan Manuel Olima Espel, el camarista de Casación Mariano Borinsky, la fiscal María Alejandra Mángano y Lucas Nejamkis. Mahiques se incorporó ad honorem el mes pasado.

En el lanzamiento hubo mensajes del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, y un reconocimiento al canciller israelí Gideon Sa’ar, cercano al primer ministro Benjamin Netanyahu. El instituto ofrece “Consultoría y Servicios Estratégicos” y cuenta con un cuerpo de peritos y expertos.