Santa Fe: el PAMI obligó a 9000 jubilados a atenderse en el sanatorio de un exsocio de Lorenzetti

El PAMI les cambió el sanatorio a 9000 afiliados de la ciudad Santa Fe , de manera compulsiva y sin notificación alguna, en una decisión tomada desde Buenos Aires y operativizada a principios de mes que favorece directamente al grupo empresario que conduce Carlos Tita , exsocio en el negocio de la salud del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti .

La obra social del sector pasivo nacional ofrece, desde febrero de 2022, la denominada “libertad de elegir”, que consiste en la posibilidad de optar entre profesionales y centros de salud que estén inscriptos como prestadores. Esa instancia existe, de todos modos, para quienes residen en ciudades relativamente grandes, que cuentan con una mayor oferta.

En la ciudad de Santa Fe, las personas afiliadas al PAMI pueden elegir, para internación, entre dos empresas de salud: el Sanatorio Mayo y la Mutual Abril , que controla a los ex Sanatorio Americano y Sanatorio Diagnóstico . Esa opción está vigente y, de hecho, las nuevas camadas de pasivos nacionales toman sus propias decisiones.

A contrapelo de esa política, a principios de agosto la conducción nacional del PAMI concretó el traspaso compulsivo de unas 8000 personas que habían optado por el Sanatorio Mayo hacia la Mutual Abril, centralmente al Sanatorio Americano . El cambio se produjo de hecho, sin instrumento formal alguno.

Tampoco se emitió notificación ni aviso de ningún tipo: cada paciente se fue enterando del cambio cuando concurría al sanatorio que había elegido para realizarse un estudio, hacer una consulta, acudir a una guardia por urgencias o continuar un tratamiento.

Las mismas autoridades del Mayo se enteraron sobre la hora. En una carta documento del PAMI fechada el 29 de junio, a la que tuvo acceso Letra P, una asesora jurídica le notificó al sanatorio: "Me dirijo a Ud. siguiendo expresas instrucciones de la Gerencia de Prestaciones Médicas (...) a fin de notificar la reducción de 9000 CÁPITAS (...) con fecha efectiva 1/8/2026". Del propio texto surge con nitidez que la decisión se tomó en Buenos Aires, en el nivel central del Instituto.

La consecuencia previsible fue que varios turnos otorgados hace más de un mes se cayeron y los jubilados no sólo se enteraron en el momento, o uno o dos días antes, sino que tuvieron que volver a pedir lugar y horario, ahora en el Sanatorio Americano de Mutual Abril. No implica sólo un trastorno de tiempo, sino una acechanza extra a la salud del damnificado.

En este contexto, naturalmente comenzaron a activarse en el PAMI entre 40 y 50 quejas por día por el traspaso inconsulto, con tendencia a la alza. La misma cantidad de reproches es recibida a través de otros canales como PAMI Escucha o trámites vía web. La catarsis de los jubilados también se hizo presente en redes sociales, canales de televisión y radios.

De norte a sur de Santa Fe

Existen varios antecedentes en el mismo sentido. Uno de ellos data de abril de este año, cuando se concretó una operación similar que involucró a unos 9000 afiliados. Por gestiones de tono político iniciadas desde Santa Fe, especialmente en cabeza del diputado libertario Nicolás Mayoraz, la decisión fue revisada.

En una fecha cercana ocurrió lo mismo en Reconquista, una ciudad del norte provincial. El movimiento, en ese caso, fue de alrededor de 2000 jubilados, también en favor del grupo empresario de Tita. Allí el traspaso quedó firme.

En Rosario también se produjo el traslado compulsivo, pero en modo hormiga. Según fuentes sindicales, desde principios de la actual gestión hasta marzo de este año se habían retirado unas 6000 cápitas de los hospitales PAMI I y II, que pertenecen a la propia obra social, que terminaron engrosando las arcas de los prestadores privados, en particular de la corporación médica ya mencionada.

Se puede agregar uno más. Tal como publicó este medio, dos sanatorios de Tita se quedaron el año pasado con la ejecución de las célebres auditorías de la ANDIS a las personas con discapacidad, que se vehiculizaron a través de un convenio con el PAMI.

Política y negocios

El ascendente empresario de la salud comparte con el juez de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti no sólo su origen rafaelino, sino también emprendimientos en conjunto en el pasado: en la década del ’90, ambos formaron –junto a otros- Apreme SRL, una gerenciadora de contratos con varias obras sociales, incluido el propio PAMI.

Ahora, confluye asimismo con el supremo en el inocultable buen vínculo con la Casa Rosada y, en el caso de Tita, con la conducción central del Instituto. Es que el PAMI Santa Fe, cuya cobertura se extiende por todo el centro-norte de la provincia, tiene como director a Miguel Velasco, del sector liderado por Mayoraz.

La delegación Rosario, que se ocupa del sur santafesino, es comandada por Guido Orlandi, designado en ese cargo a instancias de la jefa local de LLA y amiga personal de Karina Milei, Romina Diez. Sin embargo, las decisiones de alto voltaje, como en esta ocasión, se toman en Buenos Aires bajo la doctrina de los hechos consumados.