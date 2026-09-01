ANDIS: la exfuncionaria de Economía a la que le encontraron u$s 700 mil afirmó que le donaron u$s 50 mil

Ornella Calvete, procesada en la causa que investiga las presuntas coimas en la ANDIS.

Cuando, en febrero, la Justicia le encontró casi 700 mil dólares a Ornella Calvete en su vivienda, en un allanamiento en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la exfuncionaria del Ministerio de Economía tenía un patrimonio declarado de apenas 45 mil dólares, todos en bienes, nada en efectivo. En su último balance presentado ante la Oficina Anticorrupción (OA) anotó que recibió 50 mil dólares como "donación" y que los atesoraba en efectivo.

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La hija del empresario Miguel Calvete, uno de los involucrados en el escándalo desatado a partir de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, que por estos días Gendarmería está peritando para confirmar su autenticidad, fue designada -en carácter transitorio- como directora de Análisis de Cadenas de Valor del Ministerio de Economía el 1 de enero de 2024, aunque su nombramiento salió mucho más tarde en el Boletín Oficial. En septiembre, fue oficializada como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio.

Renunció a ese cargo en noviembre del año pasado luego de que se le encontrara 695.457 dólares, 1960 euros y casi 20 millones de pesos en su hogar. A partir de los chats entre padre e hija, en la causa figura que Ornella temía por la irrupción de la Policía en su vivienda. "Por si entran acá y me ven con la mosssca (sic)", le dice a su progenitor, antes de escribir: "Digo que me la prestó alguien, olvidate". El pasado febrero, en la apelación a su procesamiento, la exfuncionaria afirmó que el dinero no era suyo, sino en gran parte de su padre y que ya estaba allí cuando se mudó al departamento.

La nueva declaración jurada de Calvete Los 50 mil dólares que, dice Calvete en su declaración jurada de baja, recibió como donación y que atesoraba en efectivo, no es lo único que le fue obsequiado. Ante la OA declaró seis departamentos en la Ciudad de Buenos Aires (de una es dueña del 50% y de otro del 25%), todos adquiridos entre 2011 y 2014 como producto de una "donación". Sus tasaciones van (a valor fiscal) de $ 11.968.282 a apenas $ 145.000.

El padre de la exfuncionaria fue condenado en 2019 porque en dos departamentos de su propiedad se ejerció la prostitución. Hasta noviembre del año pasado estuvo en libertad, cuando fue detenido a partir del pedido de indagatoria en la causa de la ANDIS.

Fragmento de la declaración jurada de Ornella Calvete. Como bienes producto de "ingresos propios", la exfuncionaria volvió consignó en su balance 2024 una moto Zanella Styler 150 ($140.000) y un auto Peugeot 208 modelo 2021 ($ 3.635.400), que el año pasado cambió por otro Peugeot 208 modelo 2024 cotizado en $ 19.063.582. A diferencia de su anterior presentación, Calvete ahora sí anotó cuentas bancarias: dos cajas de ahorro en pesos (con $ 108.413 y $ 9.229) y una en dólares (con $ 5.902.081,90 equivalentes en moneda nacional). Además de acciones en cuatro sociedades, el principal cambio en realidad son los 50 mil dólares que anota como donación, convertidos a $ 71.500.000, lo cual hace que su patrimonio total se incremente un 168%. Cuando comenzó el 2025, Calvete declaró bienes por $ 47 millones y terminó el año, luego de su renuncia, con poco más de 126 millones de pesos.