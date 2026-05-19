Con ventas por el piso, comercios e industrias les piden a Javier Milei y Axel Kicillof que frenen embargos

La combinación de una persistente contracción del consumo y una agresiva estrategia de recaudación por parte de ARCA y ARBA puso al sector productivo en una situación límite. Sin liquidez y con planes de pago que resultan insuficientes, el sector privado advierte sobre una parálisis sistémica. Mientras el fisco bonaerense culpa a Javier Milei por el aumento de la morosidad.

Empresarios de distintos sectores alertaron por el endurecimiento de los embargos impulsados por los organismos recaudadores, tanto en la Nación como en la provincia más grande del país, a cargo de Axel Kicillof . Reclamaron nuevos planes de pago y más flexibilidad para regularizar deudas fiscales en un contexto de ventas deprimidas y tasas elevadas.

Ante la gravedad de la situación, las entidades que agrupan al comercio y la producción en toda la Argentina presentaron cartas formales para frenar el ahogo financiero de las empresas.

La profundización de la caída del consumo comenzó a trasladarse con más fuerza a la situación financiera de las empresas. Dirigentes Pyme, industriales y cámaras empresarias alertaron que la menor facturación, sumada al endurecimiento de las medidas de cobro de la ARCA está generando un escenario crítico para muchas firmas, especialmente en el interior del país.

La advertencia de la CAC por el corte de flujo: Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios remitió una nota al director Ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, calificando las medidas de cobro compulsivo como "totalmente inoportunas". La CAC alertó que cortar el flujo comercial en un contexto de reducción de ventas e incrementos de costos empujará a las firmas más pequeñas hacia la marginalidad.

El planteo de CAME: A través de una carta enviada al ministro de Economía, Toto Caputo , la Confederación Argentina de la Mediana Empresa solicitó un régimen especial de facilidades de pago para obligaciones vencidas y planes caducos al 30 de abril de 2026. La entidad advirtió que el esquema actual de la Resolución General 5321 (de 8 a 12 cuotas) es "claramente insuficiente" frente a deudas agrandadas por elevadas tasas de interés, requiriendo plazos más amplios y acordes a la capacidad real de pago.

El presidente de la Federación Económica del Chaco, Alfredo González, sostuvo ante la consulta de Letra P que la presión fiscal “se siente mucho más en el interior del país” y aseguró que la situación afecta a todas las federaciones económicas.

“Además de la gran presión que está generando ARCA en todo el país y se siente, por supuesto, como siempre, mucho más en el interior del país, caso en mi provincia, Chaco, Corrientes, en toda la zona del NEA (Noreste Argentino), pero en todo el país pasa lo mismo”, afirmó.

Según explicó, las 24 federaciones económicas provinciales elevaron un reclamo conjunto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para solicitar al Ministerio de Economía nuevos planes de facilidades de pago y mayor flexibilidad frente a los embargos.

Nota a Caputo

“En muchos casos está pasando que te embargan la cuenta y muchas veces ni siquiera te han tomado algún plan que uno haya hecho. Entonces se complica muchísimo. La presión es enorme”, agregó.

Pagar salarios o impuestos

La fuerte retracción de las ventas alteró drásticamente las prioridades financieras de las empresas. Ante la escasez de recursos, la subsistencia operativa manda, relegando las obligaciones fiscales a un segundo plano para sostener las fuentes de trabajo.

El secretario de la Unión Industrial de Avellaneda, Federico Cuomo, aseguró a este medio que el problema de los embargos “es un tema diario” para las empresas.

“Está habiendo más embargos porque hay caída de las ventas, y no es solo ARCA, también ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) y están avanzando mucho. Entonces la gente a veces no puede pagar los impuestos. Porque en realidad entre pagar personal o proveedores o impuestos, elige pagar personal y proveedores, que es lo que le da continuidad”, señaló.

Cuomo también cuestionó el criterio de endurecimiento de los cobros fiscales y advirtió sobre el impacto que puede tener sobre las compañías. “Es lógico con un gobierno que necesita recaudar y que la verdad parece que no le importa si una empresa cierra o no cierra”, sostuvo. Además, indicó que las ejecuciones estarían enfocándose en las deudas de mayor monto: “Cuanto más grande el monto de embargos, eso sale muy rápido”.

Al accionar del fisco nacional se le sumó en territorio bonaerense la presión de la agencia provincial. El descontento y la alarma social escalaron hacia nuevas agrupaciones del sector que denuncian una persecución unificada que destruye el capital de trabajo de los eslabones más débiles de la economía.

image

La Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores (UNEPP) hizo notar el reclamo en redes sociales: "¡Basta de asfixiar a Emprendedores, PyMEs y Productores! ARCA y ARBA están destruyendo capital de trabajo con embargos, sanciones desproporcionadas y persecución fiscal. Cuentas bloqueadas. Cadena de pagos rota. Empresas empujadas a la quiebra o la informalidad. El que prioriza pagar sueldos no puede ser tratado como un delincuente. Exigimos el fin de los embargos preventivos y administrativos sin orden judicial, planes de pago reales y alivio fiscal urgente. Si se hunde el sector productivo, se hunde el empleo".

Innovación coactiva: embargos directos a clientes

La preocupación del empresariado se duplicó en los últimos días tras confirmarse que ARCA implementó un mecanismo más agresivo: interceptar las facturas y deudas comerciales directamente desde los clientes de las empresas morosas, antes de que el dinero ingrese al circuito bancario.

El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, aseguró a este medio que "la situación que está viviendo la PyME es preocupante, atento a que ARCA tomó la decisión de salir a cobrar deuda morosa utilizando todos los mecanismos a su alcance, como los embargos de cuentas bancarias. Ahora le agregaron el embargo en la cuenta del cliente; es decir, ARCA le manda al cliente la orden de retener".

Para el dirigente, esto paraliza por completo la actividad: "Esto genera un gran perjuicio porque, entre que los ingresos están a la baja, cuando a uno le embargan las cuentas lo inactivan, lo inmovilizan y no lo dejan trabajar. Al no haber planes de refinanciación a largo plazo y salir a ejecutar la deuda ya morosa y la corriente, la situación es alarmante".

Asimismo, el abogado tributarista, Diego Fraga, advirtió sobre operaciones que denunció como irregulares en redes sociales: "Nunca vi algo así. ARBA está bastante desquiciada con los embargos, pero el BAPRO (Banco de la Provincia de Buenos Aires) está peor todavía con esos trámites. ¿Cómo van a hacer cumplir un embargo hacia un contribuyente con descubierto? Lo están obligando a endeudarse con el banco para pagarle a ARBA. ¡Ningún acreedor tiene facultades legales para hacer eso!".

La respuesta de ARBA: el factor Milei

Ante la consulta de este medio, desde la provincia defendieron los procedimientos, aunque reconocieron la gravedad del contexto macroeconómico, responsabilizando directamente a la Casa Rosada por el fenómeno.

Señalaron a Letra P que "las medidas cautelares constituyen una de las últimas herramientas a las que recurre el fisco, y se aplican, principalmente, en aquellos casos donde existe riesgo de prescripción de la deuda".

Asimismo, vincularon el conflicto con el rumbo económico del país: "Este escenario también refleja otra de las consecuencias indeseadas de la crisis económica generada por las políticas de Javier Milei: la caída de la actividad y el deterioro de la situación financiera de muchos contribuyentes derivan en mayores niveles de incumplimiento y endeudamiento, derivando una situación de conflictividad judicial".

Por el contrario, ARCA no realizó comentarios al respecto ante la consulta formulada por este medio.