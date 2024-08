"El PRO se tiene que aliar con La Libertad Avanza y los gobernadores de Juntos por el Cambio"

La legisladora mendocina, que responde a Mauricio Macri , abandonó el bloque oficialista Cambia Mendoza y creó el monobloque Unión PRO , pero no cierra la puerta a una articulación parlamentaria. La decisión de dejar el espacio del gobernador Cornejo se produjo semanas después de las elecciones partidarias en el partido amarillo que tuvieron como ganador a Gabriel Pradines , senador provincial de La Unión Mendocina y alfil de Omar de Marchi . Pradines se quedó con la presidencia del PRO después de ganarle a la vicegobernadora, Hebe Casado .

-Tiene que ver con la reconfiguración del PRO a nivel nacional y provincial. Venimos de tener elecciones partidarias. Pradines ganó y ha dicho públicamente que el PRO no va a pertenecer a Cambia Mendoza.

-¿Cómo queda ahora su vínculo con la dirigencia del PRO que está en La Unión Mendocina?

-Quiero un partido que discuta la agenda de Mendoza. Voy a aportar y voy a ayudar a Pradines, es un gran cuadro político y tiene muchísimo para aportar, pero también vengo teniendo muchas conversaciones con ellos porque desgastar al gobierno provincial no les sirve a ellos como expresión política y tampoco a los mendocinos. En lo que no estamos de acuerdo, hay que hacer una contrapropuesta. Ahí se tiene que parar el PRO.

-Habló con Mauricio Macri antes de tomar la decisión. ¿Cómo fue esa charla?

-La conversación giró en torno a sacar al partido de las peleas de nombres y consolidar una agenda propia. Tenemos lugares de representación en la Legislatura. Tenemos mucho para aportar y tiene que ver con la agenda que está implementando Cornejo: la minería, la reconversión energética, un estado chico y eficiente con un sector privado fuerte. Mauricio siempre ha sido muy generoso con los jóvenes del PRO, por eso su apoyo.

Mendoza 2025... y 2027

El año próximo Mendoza irá a las urnas para renovar la mitad de los cargos provinciales en la Legislatura y también cinco bancas en la Cámara de Diputados. En los pasillos de la política local se esperan comicios desdoblados. Sin embargo, la discusión no sólo apunta al armado de las listas de 2025 para trazar el nuevo mapa de la política local, sino también a la disputa por la gobernación en 2027.

-¿Cómo se posiciona el PRO de cara a las elecciones que vienen?

-Cambia Mendoza tiene que tener una reconfiguración de ideas y de dirigentes. Tenemos que ampliar y juntarnos con aquellos con los que tenemos ideas parecidas. Tenemos que aggiornarnos, van a pasar 10 años desde que formamos este frente electoral. Ya nos equivocamos el año pasado y por preservar la unidad nos olvidamos del cambio. Por eso la gente votó a la expresión que quedó más clara como el cambio, que fue Javier Milei. Entendiendo los errores que hemos cometido, hay que reconfigurarse y armar una oferta mucho más sólida, actualizada, renovada y obviamente con las demandas que tiene la gente.

-¿Entonces es posible una alianza con LLA?

-Sí, con La Libertad Avanza y con un montón de dirigentes que en 2015, en la fundación de Cambia Mendoza y de Juntos por el Cambio, no fueron parte, pero son necesarios. Nos tenemos que reorganizar y ponernos de acuerdo, porque hemos visto la debacle del kirchnerismo, pero ellos tienen una gran capacidad para organizarse y van a volver con todo. Tenemos que tener claro cuál es el enemigo.

-¿Esa alianza también la ve posible a nivel nacional?

-Sí. Nos debemos juntar en una coalición con LLA y la liga de gobernadores de JxC y replicarla a nivel provincial. Nos tiene que unir la visión de desarrollo, no los sellos ni dirigentes de renombre. En 2025 y 2027 la prioridad es el cambio. La gente persigue ideas, temas, agenda, prioridades. Ya se cansó de las macro estructuras, de partidos, de mesas llenas de dirigentes, porque ve que la sostiene con impuestos a esa puesta en escena. Quieren practicidad y frescura.

La reorganización del PRO en Mendoza

-¿Cuál es la proyección del PRO a nivel provincial?

-Los que ganaron las elecciones partidarias quieren conformar una expresión política en contra de Cornejo y los que quedaron adentro de Cambia Mendoza lo único que hacen es estar en contra de De Marchi. No estoy de acuerdo con que la única agenda del partido sea esa, estamos para mucho más. Me considero fundadora del partido y esos no son los valores que nosotros fundamos en Mendoza: nos preparamos para gobernar, para tener una agenda de desarrollo que es mucho más que dos o tres dirigentes.

Sol Salinas.jpeg Sol Salinas pide por una renovación en el PRO

-¿Cómo se para usted en la pelea entre Cornejo y De Marchi?

-No coincido con ninguna de las dos partes. El PRO nunca ha sido un palo en la rueda para ningún gobierno. Con los aliados hemos ayudado desde 2015, para que Cornejo fuera gobernador y Macri, presidente. Ese siempre va a ser nuestro posicionamiento: que a los gobiernos les vaya bien, entendiendo que le va a ir bien a la gente.

-¿Cómo se ve en términos personales dentro de este contexto?

-Hoy el PRO está encabezado por Gabriel Pradines, de 34 años. En mi caso, tengo 32. Tenemos que ponernos al frente de la renovación partidaria. Eso está pasando en pocos partidos políticos. Mauricio Macri nos pidió ponernos al frente de la renovación del PRO en una provincia que es muy importante a nivel nacional.