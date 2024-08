El doblete de Alfredo Cornejo: se aprobó el RIGI en Mendoza y expuso una grieta en las filas de Omar de Marchi

Manoni es la presidenta del partido Hacemos, que responde al sector del peronismo más ortodoxo y está alineada al tres veces gobernador de Córdoba y excandidato presidencial Juan Schiaretti . “No tenemos obediencia debida, no me van a retar porque vote diferente. Son procesos democráticos”, le dijo la senadora a Letra P .

Para Manoni el RIGI generaría un “efecto langosta” con las empresas extranjeras que “vienen, comen todo y se van”. Además, lo comparó con el Pacto Roca-Runciman. “Entregamos todo y no tenemos nada a cambio. Vamos a tener que generar la logística para que ellos puedan explotar nuestro suelo sin dejar un centavo”, agregó. Manoni ya había votado en disidencia con su bloque en un proyecto sobre explotación minera en Malargüe.

Los argumentos del rechazo al RIGI

Uno de los puntos más conflictivos del proyecto es el Artículo 165, que sostiene que si hay alguna norma provincial que obstaculice las inversiones se declarará nula. La oposición señala que podría ir en contra de la Ley 7.722 que busca proteger el agua en los procesos mineros. El bloque PRO propuso hacer una modificación a ese punto, como en el proyecto que debate Chubut, donde se agregó un texto que sostiene que se deben respetar las leyes provinciales. Sin embargo, el cornejismo se negó a esos cambios. En las huestes de De Marchi afirman que de haberse modificado ese apartado, el oficialismo podría haber tenido más votos. El radicalismo lo rechazó y el interbloque de LUM votó dividido.

Aprobado el RIGI en Mendoza! pic.twitter.com/YAV8uxqp1p — HEBE CASADO (@hebesil) August 13, 2024

El resto de la bancada que responde a de Marchi y está nucleado en el PRO votó a favor: Gabriel Pradines, flamante presidente del partido amarillo en Mendoza, Germán Vicchi, Martín Rostand y Valentín González. En ambos sectores del interbloque coincidieron en que la división frente al RIGI no implica un riesgo de fractura. “En cuestiones netamente provinciales tenemos muchos más acuerdos que diferencias, diferimos en las posturas nacionales”, puntualizaron.

A favor y en contra en Mendoza

“Hemos entregado la soberanía a la Nación. No me opongo a la minería, pero se tiene que tener capacidad de decisión. El voto es un semáforo naranja para decirle al gobierno provincial que no tiene permitido cualquier cosa”, le dijo a este medio el senador del PJ Gerardo Vaquer, que se opuso a la iniciativa junto a sus pares peronistas, el Partido Verde y las tres voluntades disidentes del LUM.

"Aprobado el RIGI en Mendoza!", escribió la vicegobernadora y presidenta del Senado, Hebe Casado, en sus redes sociales. De esta manera, el Senado sancionó la ley que había sido aprobada en Diputados por 32 votos a favor y 13 en contra. Con esos números, el oficialismo mendocino festejó doble por la adhesión y por el ruido en el bloque que responde a De Marchi, que no pudo garantizar todos los votos a favor del régimen que pergeñó el gobierno de Milei del que forma parte.