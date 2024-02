El fiscal amenazado por narcos en San Francisco se retira con un pedido a Martín Llaryora

“ El gobernador Llaryora dictó la ley de seguridad apenas asumió , pero todavía debe designarse un fiscal en San Francisco. El asunto es grave . Si no lo hacen el andar de la ciudad en unos meses se va a complicar”, advierte Alberione, que deja atrás un recorrido de 40 años como fiscal de a ciudad y, al mismo tiempo, titular de la fiscalía de Delitos Complejos y Lucha contra el Narcotráfico .

“Tiene presupuesto pero no se puso en funcionamiento. En mi caso estuve en Drogas desde el primer día y es distinta la mecánica que utiliza el narcotráfico a la de un homicidio o un abuso sexual”, remarca.

fiscal alberione san francisco.jpg Bernardo Alberione pidió al gobernador Martín Llaryora que priorice un punto caliente de Córdoba.

Alberione fundamenta su pedido basado en su propia experiencia laboral. “San Francisco es de las zonas más calientes de la provincia de Córdoba, también del país y no tenemos fiscal de drogas”, sostiene. Entonces, ¿qué era? “Un fiscal de facto”, responde rápidamente y agrega con una pregunta: “¿Y lo hice a qué costo?”.

Aquí radica uno de los conflictos que Alberione entabló con el Gobierno de la provincia. El año pasado decidió iniciar una demanda en el fuero Contencioso Administrativo para que le paguen haberes por el ejercicio de ambos cargos.

Los motivos de su renuncia en San Francisco

Alberione fue designado 2012 en la oficina antinarcotráfico por el entonces titular del Ministerio Público Fiscal, Darío Vezzaro. Desde ese momento, se desempeñó en ambas funciones sin que le reconocieran la diferencia salarial. El reclamo que formuló era por los últimos dos años de desempeño.

En septiembre de 2023 ya tenía finalizado los trámites para su jubilación, pero siguió trabajando.

“Fue un costo altísimo el que pagué. Tengo 62 años y parezco una persona de 80. Me voy y dejo las dos fiscalías funcionando porque nunca las toqué de oído, siempre fui a fondo”, afirma.

El ahora exfiscal reconoce que su salida no está relacionada a las amenazas que recibió a mediados del año pasado, oportunidad en que en los alrededores de la avenida que separa a San Francisco (Córdoba) con Frontera (Santa Fe), sobre jurisdicción vecina, aparecieron carteles con inscripciones que lo apuntaban sin grises.

“Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína. Frontera es nuestra”, “Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona” y “Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia”.

amenazas alberione.jpg Por las amenazas al fiscal, un hombre de 25 fue detenido por distribuir los carteles. Fuente: X

“No me voy por las amenazas, aunque lo sucedido me generó intranquilidad porque mi familia no debe pagar el precio por mi profesión”, destaca.

¿Quién es Alberione?

Alberione ingresó al Poder Judicial en el año 1985 como Escribiente. En 1992 fue designado como secretario de primera Instancia y en el año 1994 asumió como fiscal de Instrucción en la ciudad de Arroyito hasta 1999, momento que fue designado como fiscal de Instrucción en la ciudad de San Francisco.

Desde el comienzo de su carrera judicial –reconoció el MPF en su página web- el sanfrancisqueño “ha desempeñado sus funciones con una contracción al trabajo y una vocación por la defensa de los derechos de las personas que lo ha distinguido en cada uno de sus actos funcionales, destacándose en su trabajo como investigador de casos complejos por el éxito obtenido en las pesquisas a su cargo”.

Además se informa que participó activamente el en Plan Piloto para el Ministerio Público Fiscal de San Francisco, siendo invalorable el aporte de su experiencia para el diseño de dicho proyecto.

“Ha estado a cargo de la Secretaría de Narcotráfico de San Francisco, siendo una pieza fundamental en la lucha contra el avance del fenómeno del narcomenudeo en una zona considerada de las más complejas en esta problemática”, se agregó.