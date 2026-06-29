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Carlos Bianco ya le golpeó la puerta a Diego Santilli: que pague las deudas y retome las obras

El ministro de Gobierno de Kicillof le escribió por WhatsApp. No tuvo respuesta y le pide que reciba a una delegación de Buenos Aires.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Bianco ya le golpeó la puerta a Diego Santilli

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El reclamo de Carlos Bianco

Durante la habitual conferencia de prensa de los lunes, Bianco hizo referencia a la nueva función que ocupará Santilli, pero antes recordó cómo fue su pasó por el Ministerio del Interior.

“Con nosotros no se ha comunicado, no ha tenido una reunión, le hemos pedido múltiples reuniones de manera informal, de manera formal, nunca ha respondido una nota, nunca ha hecho nada para la provincia de Buenos Aires”, afirmó para luego marcar que “se supone que tiene la intención de ser gobernador”, cuando Buenos Aires “es una provincia que para él no existe en el mapa, porque no ha hecho nada”.

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Diego Santilli-campaña.

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Bianco calificó a la gestión de Santilli con la provincia con un “cero” y dijo que espera que, “en esta nueva función, -dijo- nos conteste las notas, nos dé algunas respuestas, nos ayude a que el gobierno nacional pague las deudas que tiene con la provincia de Buenos Aires y que retomen las obras, las mil obras que están paradas”.

El mensaje a Diego Santilli

El ministro de Kicillof contó que el domingo por la noche le envió un mensaje a Santilli donde lo felicita por el nuevo cargo y le expresa sus “mejores deseos”, al tiempo que le solicita que reciba a una delegación de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires “con motivo de repasar las necesidades de nuestra provincia y establecer un plan de trabajo conjunto con el gobierno nacional”.

El mensaje remarca que, desde la llegada a la presidencia de Javier Milei, la provincia “se ha visto afectada por el recorte de fondos nacionales, la eliminación de legítimas y necesarias transferencias no automáticas establecidas por leyes y convenios entre ambos gobiernos, y por el abandono de toda obra pública financiada y no ejecutada por el gobierno nacional en el territorio de la provincia de Buenos Aires”.

Bianco dijo que no tuvo respuesta y no se dará por vencido. Aseveró que en cuanto asuma formalmente el cargo el próximo martes enviará la misma nota, pero por los canales oficiales. No obstante, afirmó que “no es el problema Adorni o Santilli”, sino que “el problema es Milei”.

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