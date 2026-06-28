Es oficial: Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete. El anuncio llegó luego de una reunión que ambos y Karina Milei mantuvieron en la Quinta de Olivos y fue comunicado a través de un mensaje en Twitter, acompañado por una fotografía de los tres.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas LA QUINTA PATA Fenómeno Mundial Por Marcelo Falak

La designación se conoció horas después de la salida de Manuel Adorni y marca el inicio de una nueva etapa en la administración libertaria, empantanada hace meses por el escándalo del exvocero, investigado por presunto enriquecimiento ilítico. Con la elección de Santilli, la Casa Rosada apuesta por un dirigente con experiencia de gestión y recorrido político para fortalecer la coordinación del Ejecutivo y la relación con el Congreso y los gobernadores.

El jefe de Gabinete designado, quien dejará el Ministerio del Interior, se había convertido en una de las figuras de mayor confianza del los hermanos Milei para la negociación política. En los últimos meses, además, consolidó un vínculo estrecho con la secretaria general de la Presidencia, al tiempo que mantiene buen diálogo con el asesor Santiago Caputo, el otro vértice del Triángulo de Hierro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei/status/2071368746313122187?s=48&partner=&hide_thread=false Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026 La apuesta de Javier Milei por Diego Santilli La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete representa una señal de mayor profesionalización en la conducción política del Gobierno. De extensa trayectoria, comenzó su carrera en el peronismo, se incorporó luego al PRO y desempeñó cargos como ministro y vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, senador, diputado y, hasta hoy, ministro del Interior.

Dentro de la Casa Rosada destacan su capacidad para el diálogo y su conocimiento del funcionamiento del sistema político, atributos que pesaron en la decisión presidencial. Su principal desafío será coordinar el trabajo del Gabinete, sostener la agenda de reformas impulsada por Milei y fortalecer las mayorías parlamentarias necesarias para avanzar con los proyectos del Ejecutivo.

La oficialización llegó con un mensaje del Presidente en Twitter y una imagen tomada en la Quinta de Olivos, donde los hermanos Milei mantuvieron el encuentro previo al anuncio. Con esa publicación, Milei cerró las especulaciones sobre el reemplazante de Adorni y puso en marcha una nueva etapa para su administración.