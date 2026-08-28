Último Congreso del PJ de Entre Ríos , donde expulsaron a Daniel Rossi y votaron la expulsión de los legisladores que apoyaran la reforma previsional.

El PJ de Entre Ríos no encuentra paz y otra vez es noticia por la expulsión de rebeldes. Una de ellas es la senadora Nancy Miranda.

El último Congreso del PJ de Entre Ríos facultó a su Tribunal de Disciplina a expulsar a quienes votaran en la Legislatura a favor de la reforma previsional de Rogelio Frigerio . Como las senadoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez acompañaron el proyecto, inmediatamente comenzó el proceso en su contra y el peronismo volvió a ser noticia por sus divisiones.

A la vez, Patricia Díaz , senadora por La Paz , no tiene un proceso disciplinario del PJ en su contra, pero al igual que sus pares Domínguez y Miranda abandonó el bloque peronista de la cámara alta provincial. Quien sí fue expulsado es su marido, Daniel Rossi , intendente de Santa Elena .

El cuadro del PJ en el Senado provincial ilustra el estado de descoordinación del peronismo en Entre Ríos . Luego de perder el poder tras 20 años como morador de la Casa Gris , sigue sin encontrar un eje ordenador. Las fugas, el cuentapropismo y las conquistas del oficialismo contribuyeron a configurar un escenario donde las gestiones de ciudades relevantes gobernadas por Rosario Romero (Paraná), José Lauritto ( Concepción del Uruguay ) o Adrián Fuertes (Villaguay) se chocan con la influencia de la dirigencia con base en Buenos Aires.

La nueva tanda de sanciones disciplinarias desatada en los últimos días sacudió otra vez al partido, que no parece encontrar un liderazgo que aúne las distintas tribus provinciales y evite que la discusión bonaerense permée en la política local.

La senadora Domínguez , la primera en abandonar la bancada justicialista, rechazó de plano el pedido del PJ y advirtió que “disentir no es traicionar”. Una frase que repitió en diálogo con Letra P . Además, contó que dirigentes de peso del partido se comunicaron para expresarle su solidaridad, aunque prefirió reservarse los nombres.

La senadora por el departamento Feliciano presentó una nota en la que niega “haber incurrido en una traición abierta a la doctrina del movimiento”, tal se la acusó. En ese sentido, rechaza “cualquier intento de convertir una diferencia política en una falta de pertenencia partidaria”.

Aseguró que “la expulsión da enojo”. Consideró que cuando llegaron al Senado “no era para tirar piedrazos al gobierno” y explicó que por eso colaboraba con algunas iniciativas del Ejecutivo. Aunque no escapa a la lógica de las discusiones provinciales, Domínguez está inmersa en la interna de Feliciano. “Todo viene de La Esquina”, dijo en referencia al municipio que gobierna su rival político, el intendente Damián Arévalo.

La senadora Gladys Domínguez anunció este miércoles que se va del bloque del PJ en el Senado de Entre Rios y dejó así sin mayoría legislativa a la oposición.

Domínguez dio por descontado que participrá de las elecciones de 2027. “Me gusta la intendencia o seguiré como senadora”, aseguró. Con la expulsión partidaria prácticamente definida, la incógnita pasó a ser con qué espacio competirá. “Las alianzas existen”, dijo y, aunque evitó confirmarlo, no descartó un acuerdo electoral con el frigerismo.

Miranda, una incógnita

Las autoridades del PJ no supieron confirmar si la senadora Miranda había sido notificada sobre el proceso de expulsión iniciado por el Tribunal de Disciplina partidario. Argumentaron que vivir en una calle sin numeración había dificultado la notificación. Sin embargo, una fuente cercana a la legisladora confirmó a Letra P que la senadora por el departamento Federal había recibido la nota. Nadie se animó a anticipar los pasos que seguirá.

Una fuente de Federal contó a Letra P que, luego de la votación de la reforma previsional, la senadora “salió a hacer los mandados” ni bien llegó a su casa y “nadie le dijo nada”. Así, cobra fuerza la versión que ubica a Miranda como candidata a un nuevo mandato en el Senado provincial, aunque todavía no tiene definido bajo qué sello. Las opciones son Juntos, una fuerza local o alguna versión del panperonismo.

El caso de Patricia Díaz

Sin un proceso disciplinario en su contra, pero con discrepancias políticas y atravesada por la expulsión del partidode su marido Daniel Rossi, la senadora por el departamento La Paz, Patricia Díaz, abandonó el bloque peronista del Senado provincial y conformó el monobloque Hacer Futuro. Con esa denominación el intendente de Santa Elena será candidato a gobernador en 2027 en una alianza que competirá con el paraguas del Partido SER.

Entre Ríos: la senadora Díaz deja el PJ y es la tercera fuga que sufre la oposición en un año.

La propuesta electoral de Rossi, de buena relación con la Casa Gris, apunta a restarle votos al justicialismo en 2027. Díaz será candidata, aunque todavía resta definir qué lugar ocupará en la lista. Hay quienes la ven como sucesora de Rossi en Santa Elena, pero otras voces sugieren que buscará ser reelecta en el Senado.

Una fuente del espacio aseguró a Letra P que Rossi no quiere arriesgar y que por eso Díaz sería primera candidata a diputada provincial, para asegurarse una banca en el próximo período.