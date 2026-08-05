Entre Ríos: la senadora Miranda rompió con el PJ y armó un monobloque tras apoyar la reforma previsional

La senadora provincial Nancy Miranda , de Federal , oficializó este miércoles su salida del bloque Más para Entre Ríos y la conformación de un monobloque denominado Frente Cimarrón . La decisión profundizó la ruptura política con el PJ que se abrió tras su voto a favor de la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio .

La decisión se formalizó tres semanas después de la sesión del 15 de julio, cuando el Senado sancionó la reforma del sistema previsional. En aquella votación, Miranda quebró la disciplina interna partidaria. Mientras los otros siete integrantes del bloque del PJ rechazaron el proyecto, ella votó junto al oficialismo, en una definición que resultó clave para garantizar la aprobación.

En el recinto, Miranda agradeció el trato de sus excompañeros de bloque: “No puedo dejar de reconocer el acompañamiento y el respeto que han tenido hacia mi persona, con quienes he venido trabajando hasta hoy y que nos seguiremos viendo”, expresó.

Durante la sesión de la reforma previsional, el presidente del bloque, Marcelo Berthet , había aclarado que una moción presentada por Miranda era “a título personal” y no representaba la posición del frente.

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No es la primera vez que Miranda se despega de su espacio en votaciones determinantes. En 2025 ya había acompañado, junto a la entonces peronista Gladys Domínguez , el proyecto que disolvió el Iosper y creó la Obra Social de Entre Ríos ( OSER ). Aquella votación generó fuertes críticas internas y la ubicó, según sus propias palabras, “en el ojo de la tormenta” dentro de su partido.

El clima alrededor de su figura se tensó aún más después de su acompañamiento a la reforma previsional. Miranda denunció ante la Justicia amenazas de muerte dirigidas a su hijo, luego de recibir mensajes que —según relató a Radio Integración de Federal— exigían “volarle la cabeza” para que ella “aprenda a votar”.

La senadora atribuyó el hostigamiento al clima político generado tras su decisión y pidió garantías para su familia.

Críticas a la conducción del PJ

En su discurso del 15 de julio, Miranda había cuestionado duramente a la conducción del Partido Justicialista, al que calificó como un partido “acéfalo” durante ocho años. También reclamó una autocrítica por no haber resuelto el déficit previsional cuando el peronismo gobernaba con mayoría en ambas cámaras.

Con la decisión de este miércoles, Miranda se convierte en la segunda senadora que pierde el PJ desde que se conformó el bloque en 2023. El peronismo comenzó la gestión legislativa con nueve miembros como mayoría en el recinto, frente a los ocho que había conseguido Juntos. A partir de ahora, el espacio opositor quedó con siete bancas y se convirtió en minoría.