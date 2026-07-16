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LEGISLATURA

Reforma previsional en Entre Ríos: los argumentos de la senadora peronista que sorprendió con su voto a favor

Nancy Miranda, representante del departamento Federal, había firmado el dictamen del PJ, pero en el recinto apoyó el proyecto del oficialismo. Qué dijo.

Por Letra P | Periodismo Político
Reforma previsional en Entre Ríos: los argumentos de la senadora peronista que sorprendió con su voto a favor

Reforma previsional en Entre Ríos: los argumentos de la senadora peronista que sorprendió con su voto a favor

La reforma previsional enviada por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos a la Legislatura pasó la prueba del Senado este miércoles al mediodía. El oficialismo contó con el acompañamiento de dos legisladoras del peronismo: Gladys Domínguez y Nancy Miranda. La primera ya había anunciado su respaldo, pero la representante de Federal sorprendió a propios y extraños.

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Juan Pablo Scattini

La senadora Miranda había firmado el dictamen del peronismo, pero en el recinto votó a favor del proyecto del oficialismo que responde al gobernador Rogelio Frigerio. Para argumentar su decisión en la cámara alta provincial, la legisladora cargó contra el justicialismo en su conjunto y fue muy crítica con los dirigentes de su partido que comandaron la provincia durante dos décadas hasta 2019.

"Teníamos el gobierno nacional, el gobierno provincial, teníamos ambas cámaras, teníamos todo para poder hacer un buen proyecto", reprochó Miranda la ausencia de iniciativas del peronismo para abordar una reforma del sistema jubilatorio en los últimos años.

Las críticas de Miranda al peronismo de Entre Ríos

"Si nosotros, como movimiento, sabiendo que este es un problema que viene de hace muchísimos años y nos importan los trabajadores y los derechos, hubiéramos trabajado... Éramos gobierno; teníamos la mayoría en la Cámara de Senadores; en la última gestión teníamos la mayoría, lógicamente, en la Cámara de Diputados; el Ejecutivo tenía todas las herramientas para hacer un proyecto que solucionara o por lo menos se pudiera empezar a hacer algo", dijo la senadora para recordar que las gestiones peronistas no empujaron ningún proyecto para afrontar el déficit de la Caja jubilatoria.

"Este problema que está, estaba y con esto tampoco lo vamos a terminar de solucionar, pero es un comienzo. Algo hay que hacer, alguien se tiene que animar. Vuelvo a repetir, teníamos todo, absolutamente todo, teníamos el gobierno nacional, el gobierno provincial, teníamos ambas cámaras", reiteró.

A continuación, buscó mostrar la doble vara de la dirigencia partidaria al recordar que "allá por 2017, a nivel nacional dos legisladores, uno de Concordia y otro de Gualeguaychú" del peronismo "aprobaron una reforma jubilatoria de Mauricio Macri, votaron con el bloque de Cambiemos".

"Yo no recuerdo que este movimiento haya hecho alguna reunión para sancionar a estos legisladores", sumó Miranda y contrastó los argumentos de quienes en aquella oportunidad hablaban de "gobernabilidad" y hoy agitan el término "traición". "Estoy a disposición del Tribunal de Disciplina, pero hagámonos cargo de que tuvimos ocho años un partido acéfalo y que en este último tiempo el partido, las veces que se reúne, es para ver a quién podemos expulsar", lanzó.

Críticas en tiempo presente

Las recriminaciones sobre los errores del pasado dieron lugar de inmediato a los cuestionamientos del presente cuando la senadora se quejó de la falta de apoyo del PJ a sus legisladores en el territorio. "Yo no perdí territorio, sigo laburando todas, absolutamente todas las semanas en mi territorio", dijo y reclamó que "alguno de los legisladores nuestros cuente qué acompañamiento hemos tenido del partido cada vez que hemos tenido algún inconveniente o cuando nos toca enfrentar la realidad de nuestro departamento".

Con respecto al proyecto de reforma previsional impulsado por la Casa Gris, fundamentó su voto afirmativo "por una cuestión netamente de sentido común".

"Cualquier legislador sabe que si le pido a alguien que modifique un proyecto que ha trabajado y después le digo, 'listo, cambiame esto o aquello, pero yo después no lo voto', entonces ¿para qué lo cambió? ¿Lo dejo como está? ¿El proyecto sale igual? ¿Es más cómodo para mí decir, 'voto negativo y ya está'?", reflexionó en voz alta.

"El bloque está convencido y saben, igual que yo, que el proyecto que se presentó en este lugar está mucho mejor. Sí, pero no tenemos los votos. Esa es la realidad", concluyó respecto de la bancada peronista y del por qué de su voto.

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