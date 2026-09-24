Jorge Brito 2027: la mesa bonaerense que acompaña a Emilio Monzó en la construcción federal

El paso de Emilio Monzó por Córdoba, esta semana, para impulsar la candidatura presidencial de Jorge Brito , mostró al expresidente de la Cámara de Diputados al frente de un equipo político con fuerte impronta bonaerense, que arrancó la construcción territorial por esa provincia, Santa Fe y Mendoza y que pondrá primera Buenos Aires.

Monzó viajó acompañado por el extitular de la ANSES Diego Bossio y se reunió con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , según reconstruyó Yanina Passero en Letra P . En la agenda cordobesa también entró Juan Manuel Cavagliatto , presidente del club Instituto y hombre de confianza de Chiqui Tapia , que aparece en el radar del armado como una carta outsider.

Córdoba, Santa Fe y Mendoza fueron elegidas como punto de partida porque las tres provincias ponen en juego bancas en el Senado en 2027 y comparten un perfil productivo afín al que busca proyectar Brito. Pero también se enfocará en la provincia de Buenos Aires, donde integrantes del espacio se muestran con expectativas sobre el impacto que volverá a tener la elección con Boleta Única para categorías nacionales, que diluye el poder de arrastre de los aparatos tradicionales, como el del peronismpo bonaerense y, puntualmente, el de los intendentes del conurbano.

En la mesa que comanda Monzó manejan además una cifra optimista sobre las chances de Brito, la certeza de que el banquero está decidido a lanzarse "en un 70%", como publicó Luis Zegarra en Letra P . El diputado por la provincia de Buenos Aires Nicolás Massot aparece como el arquitecto del armado cordobés. Nacido en Bahía Blanca, ya había construido la primera base amarilla en la provincia a comienzos de la década pasada, cuando llevó a Héctor Baldassi a una banca en 2013, antes de convertirse él mismo en legislador por Córdoba en 2015. Hoy vuelve a activar esa red de contactos para sumar a dirigentes del PRO sin lugar en la estructura de Llaryora y a radicales enfrentados con el diputado Rodrigo de Loredo .

Bossio es el otro nombre fuerte de la mesa. El extitular de la ANSES y exdiputado nacional por Buenos Aires ya había intentado armar la pata bonaerense de Provincias Unidas, el espacio de gobernadores de centro y antikirchneristas que impulsó el excandidato presidencial Juan Schiaretti en 2025. Junto a Monzó y Massot, conforma el triángulo que conduce la construcción nacional del armado de Brito 2027.

#Córdoba Massot lidera el armado de Brito y pone en la mira al circulo de Llaryora, la UCR opositora y referentes locales El diputado reactiva contactos de su etapa macrista y busca llevar adelante el operativo outsiders https://t.co/C27YAx8duO @luisezegarra https://t.co/CpTMMno50t pic.twitter.com/xiOG5IzQXA

Las piezas bonaerenses de esa mesa se completan con Marcelo Daletto, senador provincial por la Cuarta sección electoral. Integra el espacio político de Monzó, forma parte del directorio del Banco Provincia y es uno de los dirigentes más cercanos al expresidente de Diputados.

Monzó y Massot se mueven con comodidad en el escenario bonaerense. Meses atrás, se reunieron con el gobernador Axel Kicillof 20 días después de que el propio Monzó mantuviera un encuentro reservado con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Ese mismo día, Monzó también dialogó con legisladores bonaerenses que llegaron a sus bancas por La Libertad Avanza y luego rompieron con Javier Milei, el bloque que conduce el exarmador libertario Carlos Kikuchi.

Emilio Monzó

Objetivo uno: instalación al centro con piso de 15

Por ahora, el trabajo del equipo de Brito es exclusivamente comunicacional. La prioridad es instalar el nombre del banquero en la conversación pública, sin despliegue político territorial tradicional. El objetivo de corto plazo es ubicarlo como un precandidato consolidado en una franja de intención de voto de entre ocho y diez puntos hacia marzo de 2027, el momento en que evaluarían si confirman o no la candidatura. El cálculo apunta a un electorado de centro que no se referencia con el kirchnerismo, el mileísmo, la izquierda ni el voto en blanco y que representaría entre 25% y 30% del padrón.

La actual es solo la primera etapa. Si Brito cruza ese umbral y confirma su candidatura, en el equipo ya piensan una segunda fase más territorial, con la mirada puesta también en la provincia de Buenos Aires. La lectura interna sostiene que hay espacio para una tercera vía, distante tanto del kirchnerismo como de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, y calculan que ese espacio de centro parte con un piso cercano a los 15 puntos y un techo que podría llegar a 46.