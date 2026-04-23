Universidad de La Pampa: Marull celebró el triunfo de la lista de unidad como una victoria contra Milei

Francisco Marull, rector electo de la Universidad Nacional de La Pampa, al emitir su voto este miércoles. FOTO: www.radiokermes.com

La lista de amplio consenso que tejió la conducción de la Universidad Nacional de La Pampa festejó este miércoles como rotundo el éxito del armado contra La Libertad Avanza . Francisco Marull fue elegido rector en representación de la unidad que se contruyó con la defensa de la Ley de Financiamiento como bandera.

Una buena participación de comunidad universitaria puso en primer plano el éxito de la rosca política que armó el rector saliente, Oscar Alpa , que ahora ocupará el cargo de vice y que sigue conservando una importante cuota de poder en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) . La nueva etapa implica algunas modificaciones, bajo una idea general de continuidad, con tensiones y realineamientos.

A los múltiples sectores que ahora son oficialistas los unió el espanto por el ajuste. La asistencia a las urnas como forma de castigo a la avanzada de Javier Milei se complementó con la notable ausencia de propuestas electorales libertarias, que tampoco descollaron en los escasos nichos donde aparecieron con una pretendida representación.

La elección quedó contextualizada con el conflicto que sacude a las universidades, mechada entre semanas de paro total que hizo la docencia, en algunas de esas jornadas con respaldo de otros sectores gremiales. La lista oficialista se llamó En Defensa de la Universidad Pública (EDUP) .

Horas antes de la votación, la confluencia que integran la Federación Universitaria Argentina (FUA) , el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario le pusieron como fecha el 12 de mayo a la Cuarta Marcha Federal .

universidad La lista de unidad se armó con participación de todos los sectores y un claro perfil anti-ajuste: hubo consenso para el Rectorado y para las siete facultades.

"Hay que acompañar los reclamos por aquello que es necesario e imprescindible para el funcionamiento del sistema. Es un impulso y una responsabilidad para resistir con propuestas, creatividad y demostrando que la Universidad sigue viva", fue la lectura inmediata que hizo Marull como rector electo.

Pero además, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas advirtió sobre la gravedad institucional del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. "No podemos ignorar y eludir el funcionamiento del sistema democrático. La ley fue aprobada, insistida, tuvo mayoría especial, fue promulgada y no se aplica, hay un fallo judicial confirmado que dispone su vigencia. Ya no está en juego el funcionamiento universitario, es el funcionamiento de la democracia", completó.

El peso de La Pampa en el CIN

Alpa destacó la participación pese la ausencia de competencia, con un oficialismo que salió fortalecido de cara a la pelea nacional que se avecina. Pese a que en algunas unidades académicas el voto en blanco rondó 25%, el rector saliente entiende que ese comportamiento es "logico".

"Se demostró una confianza en general a la propuesta que se hizo. Se vota hacia adelante y hacia atrás. Cuando ganamos en 2018 era una esperanza. Esto es la tranquilidad de un aval a las dos gestiones que tuvimos, en un contexto complicado, con el macrismo y hasta ahora, en que hemos hecho crecer a la Universidad", evaluó Alpa.

Vota alpa El voto del rector saliente Oscar Alpa, que tejió para garantizar una lista de unidad que le conserva parte del poder como vicerrector. FOTO: www.radiokermes.com

"Estoy orgulloso con el deber cumplido y ahora acompañando a Marull en lo que necesite", completó el ahora vice, que jugó a fondo y en la previa consiguió que el CIN deliberara en La Pampa para plantear advertencias al gobierno nacional antes de la ratificación del fallo judicial que respalda la Ley de Financiamiento.

Alpa tuvo un rol fundamental en el CIN. Fue su presidente hasta ese último encuentro. Antes había sido secretario de Políticas Universirtarias en el gobierno de Alberto Fernández. El nuevo escenario representa para Marull el desafío de gestar su propia identidad de gestión.

La conducción naciente es un cóctel de fuerzas diversas y tiene grietas internas. De algún modo, Alpa, Marull y quienes se asociaron políticamente a ese entramado privilegiaron la unidad hasta que duela.

Consenso extendido y disputa entre Franja y el peronismo

El consenso en el Rectorado se extendió a todas las facultades.

Ahora, en Ciencias Humanas la fórmula de la conducción la integran Eric Morales Schmuker y Verónica Delgado; en Agronomía, Lía Molas y Diego Riestra; en Ingeniería, Daniel Mandrile y Carolina Salto; en Ciencias Exactas y Naturales, Laura Wisner y Victoria Ferreyra; en Ciencias Veterinarias, Ariel Castaldo y Sergio "Checho" Gentili; y en Ciencias Económicas y Jurídicas, Ramiro Rodríguez y Lucía Colombato.

Hubo disputas por cargos menores. En el sector estudiantil, la confrontación se polarizó entre la radical Franja Morada y el peronista Frente Universitario Pampeano. También se pusieron en juego los centros de estudiantes. Las dos principales fuerzas estudiantiles se las rebuscaron para interpretarse ganadoras.

unlpam 3x Aunque hubo lista única para los cargos fundamentales, la participación en las elecciones fue alta, con importante presencia juvenil. FOTO: www.radiokermes.com

El FUP interpretó que tuvo "un desempeño histórico", sobre todo porque consiguió 3 de las 6 bancas en disputa en el Consejo Superior. Reivindicó su gestión en el centro de estudiantes de Humanas, por cuarto año consecutivo.

Franja Morada celebró victorias en cuatro centros de estudiantes: Económicas y Jurídicas, Veterinarias, y, por dos votos, Ciencias Exactas y Naturales. En esa última facultad, se presentó un grupo de estudiantes libertarios que consiguió relativo éxito, ya que con lo justo colocó un consejero directivo, aunque ubicado por detrás de los otros sectores, que consiguieron más bancas.

Olor a derrota en La Libertad Avanza

Más allá de la disputa electoral en sí, durante la semana uno de los perdedores fue el pollo de Milei, el diputado Adrián Ravier. No tenía forma de ganar, porque ni salió a la cancha. Aunque es docente de la propia UNLPam no construyó alternativa en ningún espacio, más allá de la mencionada participación marginal libertaria por parte de estudiantes de Exactas y Naturales.

Pero además, Ravier salió con magullones severos tras el escrache que en redes sociales le dedicó su par del peronismo, Abelardo Ferrán. El diputado nacional del PJ fue decano de Ciencias Veterinarias. Ahora le recordó a Ravier la contradicción de militar el ajuste contra las Universidades y a la vez ser docente de la UNLPam. Le endilgó que anda con la motosierra en una mano y recibe el sueldo con la otra.

Ferrán acusó a Ravier de "rata" porque sostiene tres cargos como docente simple aún cuando desarrolla su tarea como diputado en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso . "Hay que ser ratón para quedarse con tres cargos simples en la UNLPam, que representan 30 horas semanales y alrededor de 1 millón por mes. ¿Cómo hace para cumplir con 6 horas diarias como docente más la actividad parlamentaria?", interrogó retóricamente el legislador peronista, que se salió de su estilo tradicional y la picanteó.