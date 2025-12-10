CONTRA TODOS

Manuel Passaglia presentará un proyecto para bajar a la mitad los cargos políticos del directorio del Banco Provincia

El diputado bonaerense impulsa un proyecto para revertir la ampliación acordada en la negociación del endeudamiento y redirigir el gasto a créditos hipotecarios.

Por Letra P | Periodismo Político
Manuel Passaglía, diputado electo por Hechos&nbsp;

Manuel Passaglía, diputado electo por Hechos 

El diputado bonaerense por el bloque Hechos, Manuel Passaglia, presentó un proyecto de ley que busca reducir de 14 a seis los cargos políticos en el directorio del Banco Provincia y redirigir el ahorro a líneas de crédito hipotecario para paliar el déficit habitacional.

Notas Relacionadas
Banco Provincia
TOMA Y DACA

Cargos para todos: quiénes ocupan las 14 sillas del Banco Provincia

Por  Macarena Ramírez

La iniciativa legislativa cuestiona la reciente ampliación del directorio del Banco Provincia impulsada por el gobernador Axel Kicillof, acordada en plena negociación por el pedido de endeudamiento, que pasó de ocho a 14 integrantes. Según Passaglia, esta decisión no cuenta con respaldo técnico ni evidencia de mejora en la eficiencia del organismo financiero.

El legislador sostiene que el aumento de cargos no responde a necesidades operativas ni se traduce en beneficios concretos para los usuarios, como mayor inclusión financiera o desarrollo productivo. Por el contrario, afirma que solo busca "satisfacer acuerdos partidarios ajenos al interés público".

Comparación con otros bancos públicos

El proyecto compara la nueva estructura del directorio del banco bonaerense con entidades similares como el Banco Nación y el Banco de Córdoba, que operan con menos directores pese a su tamaño. En ese sentido, califica la medida como un "sobredimensionamiento injustificado".

Además, advierte que la reforma vulnera la Ley Nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, al incrementar el gasto corriente sin aportar mejoras concretas en los servicios públicos.

La propuesta de Passaglia no solo plantea la reducción del directorio a seis miembros. También incluye la prohibición por cinco años de crear cargos políticos asociados que generen costos para el erario público, como vocalías o asesorías con dietas, viáticos u otros beneficios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manupassaglia/status/1998852101691089255&partner=&hide_thread=false

Asimismo, propone congelar durante dos años los sueldos, viáticos y gastos de representación del directorio, e impedir el otorgamiento de bonificaciones o pagos variables extraordinarios.

Destino del ahorro: créditos hipotecarios

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la utilización del ahorro fiscal estimado en casi 1000 millones de pesos para fortalecer las líneas de crédito hipotecario del Banco Provincia. La intención es ampliar la accesibilidad al financiamiento para la adquisición de viviendas, con foco en las familias bonaerenses.

“El déficit habitacional en la República Argentina es estructural, y los bonaerenses enfrentan crecientes dificultades crediticias para acceder a una vivienda”, argumenta Passaglia, quien considera que la función social del banco debe ser priorizada frente al gasto político.

Temas
Notas Relacionadas
Diego Valenzuela, contra el endeudamiento de Axel Kicillof: Esta Provincia atrasa
BUENOS AIRES

Valenzuela, contra el endeudamiento de Kicillof: "Esta Provincia atrasa"

El intendente de Tras de Febrero cuestionó la autorización de la Legislatura provincial para tomar un nuevo paquete de deuda. "Una vergüenza", afirmó el senador bonaerense electo.
Endeudamiento: La Cámpora cruzó gobierno nacional por amenazar con no darle los avales a Kicillof
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Endeudamiento: La Cámpora cruzó al gobierno de Milei por amenazar con no darle los avales a Kicillof

Habló el jefe de la bancada peronista en Diputados, Facundo Tignanelli. La deuda de María Eugenia Vidal y las necesidades de la provincia.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Paolo Rocca construye los caños de los gasoductos para Vaca Muerta 
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Rocca le advirtió al personal que puede cerrar su fábrica de Valentín Alsina

Por  Francisco Aristi
El GNL es cada vez más demandado y tanto Asia como Europa buscan diversificar sus proveedores.
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Los caños de China desatan la furia de Rocca con el GNL de Vaca Muerta

Por  David Mottura
Javier Milei junto a Gonzalo Roca y Karina Milei, en su última visita a Córdoba.
Libertarios vs. Federales

Milei regresa a Córdoba: vuelta olímpica para celebrar el 26-O en tiempos de fricción con Llaryora

Por  Yanina Babiachuk
Leila Gianni.
TODO MAL

Arde La Libertad Avanza en La Matanza: Leila Gianni asumió como concejala y rompió el bloque

Por  Juan Rubinacci