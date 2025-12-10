Manuel Passaglia presentará un proyecto para bajar a la mitad los cargos políticos del directorio del Banco Provincia

El diputado bonaerense por el bloque Hechos, Manuel Passaglia , presentó un proyecto de ley que busca reducir de 14 a seis los cargos políticos en el directorio del Banco Provincia y redirigir el ahorro a líneas de crédito hipotecario para paliar el déficit habitacional.

La iniciativa legislativa cuestiona la reciente ampliación del directorio del Banco Provincia impulsada por el gobernador Axel Kicillof , acordada en plena negociación por el pedido de endeudamiento, que pasó de ocho a 14 integrantes. Según Passaglia , esta decisión no cuenta con respaldo técnico ni evidencia de mejora en la eficiencia del organismo financiero.

El legislador sostiene que el aumento de cargos no responde a necesidades operativas ni se traduce en beneficios concretos para los usuarios, como mayor inclusión financiera o desarrollo productivo. Por el contrario, afirma que solo busca "satisfacer acuerdos partidarios ajenos al interés público".

El proyecto compara la nueva estructura del directorio del banco bonaerense con entidades similares como el Banco Nación y el Banco de Córdoba , que operan con menos directores pese a su tamaño. En ese sentido, califica la medida como un "sobredimensionamiento injustificado".

Además, advierte que la reforma vulnera la Ley Nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal , al incrementar el gasto corriente sin aportar mejoras concretas en los servicios públicos.

La propuesta de Passaglia no solo plantea la reducción del directorio a seis miembros. También incluye la prohibición por cinco años de crear cargos políticos asociados que generen costos para el erario público, como vocalías o asesorías con dietas, viáticos u otros beneficios.

PROYECTO DE LEY. MENOS CARGOS POLÍTICOS EN EL BANCO PROVINCIA = MÁS FONDOS PARA CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA LOS BONAERENSES



Tras el escándalo de la semana pasada en la cual en una clara complicidad y estafa entre el Gobernador @kicillofok, buena parte del oficialismo nacional y… pic.twitter.com/GN4gj02Bdq — Manuel Passaglia (@manupassaglia) December 10, 2025

Asimismo, propone congelar durante dos años los sueldos, viáticos y gastos de representación del directorio, e impedir el otorgamiento de bonificaciones o pagos variables extraordinarios.

Destino del ahorro: créditos hipotecarios

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la utilización del ahorro fiscal estimado en casi 1000 millones de pesos para fortalecer las líneas de crédito hipotecario del Banco Provincia. La intención es ampliar la accesibilidad al financiamiento para la adquisición de viviendas, con foco en las familias bonaerenses.

“El déficit habitacional en la República Argentina es estructural, y los bonaerenses enfrentan crecientes dificultades crediticias para acceder a una vivienda”, argumenta Passaglia, quien considera que la función social del banco debe ser priorizada frente al gasto político.