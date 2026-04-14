Giro al centro: Emilio Monzó trabaja para que haya PASO en el peronismo entre Axel Kicillof y Jorge Brito

La visita que Emilio Monzó le hizo la semana pasada a Axel Kicillof tuvo una misión concreta: proponerle al gobernador de Buenos Aires competir en unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) con Jorge Brito , el expresidente de River que analiza lanzarse a la política. Habita allí una idea de sumar electorado de centro derecha a la oferta del peronismo .

Se trata de un frente nacional que construye el expresidente de la Cámara de Diputados junto a Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot -que también estuvo en esa reunión en la Gobernación - para reunir a sectores alejados del kirchnerismo a una alternativa que compita con el Gobierno de Javier Milei . En este caso, ven que Kicillof podría abrirle los brazos a espacios que estuvieron enfrente suyo durante buena parte de su gestión, pero que son necesarios para robustecer su armado nacional.

En este caso, Monzó sueña con la idea de trabajar en tres o cuatro candidaturas a la Presidencia que terminen confluyendo en dos para competir en unas PASO: Kicillof y Brito. En caso de un triunfo del gobernador, su perfil podría reforzarse con un sector históricamente esquivo al peronismo. El expresidente de River se conoce hace mucho con Monzó, que trabaja en esa idea desde hace tiempo. Según pudo saber Letra P , en las últimas semanas el banquero se habría convencido de pegar el salto a la política nacional.

La idea de lanzar a Brito a la escena no es solo de Monzó. Una parte del establishment, desencantada con Milei, observa esta posibilidad como una opción moderada y renovada para hacerle frente al Presidente. Las conversaciones con el armador bonaerense se aceleraron y, a pesar de que el empresario lo niegue, cada vez circula su nombre con más fuerza. Consideran quienes lo conocen que es un dirigente que cobró relevancia por su presidencia en River (2021-2025) en la que el club de Núñez pudo terminar un estadio de lujo, pero que también puede acercar a sectores del ámbito privado y del agro.

Monzó lo quiere en unas PASO grandes, con todo el peronismo adentro y después de haber dejado correr otras candidaturas para que todos caminen y construyan, sin que nadie se fugue al final. Es una tesis que también, desde otro lugar, suelta Sergio Massa . El partido de fútbol de dirigentes massistas con intendentes que se jugó en San Vicente el último domingo tiene esa lectura, aunque mirando a la Gobernación bonaerense que dejará Kicillof en 2027: jueguen todos.

La relación entre Brito y Massa es ultra conocida. El banco Macro, propiedad del empresario, es el main sponsor del club Tigre desde hace años, cuando el exministro de Economía era presidente del club. Fútbol y política. Según explican, Brito es un hombre que nada tiene que ver con la izquierda y que no comulga con el peronismo, pero que está muy alejado de la ultraderecha representada en Milei.

massa macro Sergio Massa.

¿Avenida del medio o frente nacional?

El entorno de Monzó no habla de una avenida del medio ni de una tercera vía. Considera que debe protagonizar la propuesta del peronismo con el candidato más competitivo en el que, entiende, Kicillof se aventaja. Es por eso que viene manteniendo fotos y reuniones con fuerzas políticas y bloques legislativos que enfrentaron al gobernador en los últimos años, pero que ahora podrían arrimarse al fuego. Es decir, no ser una alternativa a los extremos, sino posicionarse junto a uno de ellos.

Pichetto Monzo UyL Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto con legisladores provinciales.

Así lo hizo saber el bloque de senadores Unión y Libertad, que se juntó con Monzó y Pichetto hace un mes en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense. Explican en esa tribu que si el gobernador se aleja de la izquierda y gira hacia el centro, podrían confluir con él en un armado bonaerense que apuntale su candidatura presidencial. Es el sector que lidera el exarmador libertario Carlos Kikuchi, hace un largo tiempo enemistado con Milei y Karina Milei, quien integra un bloque de tres bancas en el Senado y es referencia de otras cinco en Diputados.

A esa tribuna legislativa hay que sumar a Silvina Vaccarezza, diputada provincial de Cambio federal que está en alianza con el sector de la UCR que lidera Maximiliano Abad. el 20 de abril confluirán en una actividad esos dos partidos y la Coalición Cívica para presentar su plan de reforma política para Buenos Aires. Una de las disertantes será Silvia Lospennato, aunque el PRO no impulsa ese encuentro y nadie más del partido amarillo vaya a participar. Con todo, Vaccarezza es una mujer referenciada en Monzó y ligada al agro, que busca acercar posiciones entre todos estos actores.