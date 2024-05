El peronismo del medio quiere bajarle la espuma a la interna: beneficia a Javier Milei

El ring al que se subieron Axel Kicillof y Máximo Kirchner , con la interna despiadada entre La Cámpora y el entorno del gobernador de Buenos Aires, tiene harto a un sector del peronismo : busca parar esa guerra que -dice- sólo beneficia al presidente Javier Milei y no solucionará ninguno de los problemas del partido que busca conducción.

Un grupo de dirigentes, la mayoría territoriales, que hasta ahora miró de lejos la interna alojada en el núcleo duro del kirchnerismo bonaerense, quiere pasar de página. Aduce que la pelea no aporta nada a reorganizar el partido tras la derrota después de la derrota presidencial y que, por el contrario, saca el foco de atención público de las políticas de ajuste que aplica la Casa Rosada.

“Tenemos miles de problemas. Como la mayoría de los intendentes, estoy poniendo recursos que el municipio no tiene para asistir con comida en comedores y viendo cómo pagar sueldos. No estamos para perder el tiempo en una interna que no nos suma nada”, afirmó a Letra P un jefe comunal de la Primera sección electoral.