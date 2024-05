Intendentes del PRO denuncian discriminación y exigen a Axel Kicillof fondos adeudados

Tras el faltazo que pegaron los alcaldes al Teatro Argentino , donde Kicillof los convocó para realizar el anuncio, denuncian que aún no recibieron el pago del 30% correspondiente al mes de abril, lo que –sospechan– se trata de una muestra de discriminación hacia esos distritos. En un comunicado, los alcaldes señalaron que a varios municipios les llegó el depósito, ninguno gobernado por el PRO.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dievalen/status/1790506217665708251&partner=&hide_thread=false Los intendentes del #PRO de la provincia Buenos Aires pedimos al gobernador @Kicillofok el cumplimiento de la ley que creó el fondo de fortalecimiento fiscal municipal. Se demoran los pagos sin justificación alguna. pic.twitter.com/KZa0R4sLBZ — Diego Valenzuela (@dievalen) May 14, 2024

Pedido de informes en la Legislatura bonaerense

La denuncia fue respaldada en la Legislatura bonaerense, cuando en la sesión celebrada este miércoles el bloque del PRO en Diputados presentó un pedido de informes al gobernador para conocer las razones del atraso. El diputado Matías Ranzini -que responde a Cristian Ritondo- tomó la voz de los alcaldes amarillos: “No nos sorprende, Kicillof siempre ha discriminado a los intendentes de nuestro partido”, dij y agregó que “quienes no fueron a la fiesta del gobernador no recibieron un solo peso, es una lógica piqueteril, si vas a la marcha tenés la plata y si no, no”. Tras ello, pidió citar al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, a que explique la situación económica de la provincia.