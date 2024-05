Desafiante, Máximo Kirchner cede la pelota y el peronismo aguarda la reacción de Axel Kicillof

La dirigencia bonaerense se desayunó de la convocatoria de Kirchner a las elecciones del PJ, pautadas para el 17 de noviembre, a las 6.30 de la mañana, cuando fue anunciado en las cuentas de redes sociales del partido. “Soy consejero y me enteré por Twitter”, dijo el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque , al llegar al acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof en el Teatro Argentino de La Plata.

No obstante, la dirigente del Movimiento Evita, quien suele oficiar de intermediaria en la guerra entre Kirchner y Kicillof, se lamentó: “Creo que lo principal no es el partido. Lamento que las pujas lleven a esta situación de tener que discutir el partido, me parece que los problemas son otros”, afirmó esquivando dar precisiones.