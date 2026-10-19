El peronismo de Chaco empieza a ordenar su armado y ya tiene dos anotados para pelear por la gobernación

Luego de que Máximo Kirchner elija Chaco para celebrar el Día de la Lealtad , el peronismo de esa provincia del Norte Grande comenzó a ordenar su armado y ya tiene dos anotados para competir por la gobernación. La movida se lanzó luego de que Jorge Capitanich , jefe del PJ , anunciara su negativa a ir por un cuarto mandato.

Más allá de la larga lista de postulantes que suenan, son dos los que dieron un paso al frente. El primero fue Javier Martínez , intendente de Margarita Belén en uso de licencia. El otro es Aldo Leiva , el diputado del bloque de Unión por la Patria , excombatiente de la guerra de Malvinas y exintendente de la localidad de General José de San Martín .

Martinez fue el primero que dio señas de querer encabezar al peronismo en las próximas elecciones. El alcalde de Margarita Belén pidió licencia a principios de agosto con el objetivo de concentrarse “en la construcción de una alternativa dentro del peronismo chaqueño”. “"Hoy estoy trabajando para ser el candidato a gobernador del Partido Justicialista ", le dijo este domingo a Diario Chaco.

Según analizó Martínez en esa entrevista, "la elección de Leandro Zdero respondió, en parte, a la insatisfacción de sectores que antes habían acompañado al peronismo" pero ahora, esos mismos sectores "admiten que están peor de lo que estaban". "Entonces, ¿cuál es la alternativa? Sin duda, en ese contexto de polarización, la alternativa es el peronismo", afirmó.

Leiva dijo que está “dispuesto” y se “siente preparado” para “competir y ser alternativa". Sin embargo, no cerró la puerta a una candidatura de Capitanich. “Todo lo que hoy se dice mañana puede revertirse, pero mientras eso no ocurra hay que militar, prepararse y contarles a los compañeros quiénes estamos dispuestos a ser”, dijo, según consignó La Voz de Chaco.

El paso de Máximo Kirchner

Los lanzamientos se dieron en las horas siguientes a la visita del líder de La Cámpora a Chaco, donde se mostró con Capitanich y celebró el Día de la Lealtad. Kirchner encabezó un acto junto al anfitrión en el Club Juventud de Villa Centenario frente a la militancia y luego hizo una gira de medios que incluyó algunas entrevistas exclusivas y una conferencia de prensa en el Instituto Patria chaqueño.

Javier Martinez, intendente de Margarita Belén en Chaco.

En su visita, Kirchner no se apartó de la línea discursiva que viene manteniendo en sus últimas apariciones. Dijo que “una unidad que solo amontone dirigentes no le sirve a nadie” y que la mejor candidata del peronismo es Cristina Fernández de Kircher, pero que “está secuestrada por el Partido Judicial”.

“Argentina no son solo las 40 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires. Este gobierno mira con la nuca a las provincias, entienden que el país y su interior no merecen ser tenidos en cuenta”, dijo el jefe de La Cámpora. “Tenemos que tener una propuesta activa, que contenga, que entienda que Argentina es un enorme territorio”, sumó, en busca de apelar al orgullo de las provincias.

El no de Jorge Capitanich

La señal de largada para el peronismo chaqueño la dio el propio Capitanich cuando anunció su decisión de no ir por un cuarto mandato como gobernador. En un encuentro que juntó a todas las tribus, el senador no solo manifestó su voluntad de no jugar sino que además dijo que no quería bendecir a nadie porque, de igual manera, sería involucrarse en la elección.

Según explicaron en su entorno, el senador no quiere ser un obstáculo para la renovación del peronismo chaqueño. Quiere que quien represente al PJ en las próximas elecciones provinciales sea una figura nueva y que se lo haya ganado “en la cancha, con votos”. Otra razón es que cree que su legado ya está construido. De hecho, se lo ve más interesado en resolver la interna del peronismo a nivel nacional: hace unos meses también recibió a Axel Kicillof.

Axel Kicillof en la CGT de Chaco junto a Jorge Capitanich.

La tercera razón que enumeran cerca del exjefe de Gabinete es que la gente le tiene una paciencia a Zdero que a él no le tendrían por ser más experimentado. En ese sentido, en el peronismo notan que, a pesar de tener un acuerdo con Javier Milei, la caída en las encuestas del Presidente no se traslada al gobernador de esa provincia del Norte Grande.

Así las cosas, el peronismo impulsó una enmienda constitucional para permitir que las elecciones provinciales puedan pegarse a los comicios nacionales, ya que en Chaco el desdoblamiento es obligatorio. La iniciativa surgió luego de que Zdero lograse aprobar la suspensión de las PASO en su provincia con el argumento de que así ahorra recursos. “Si pega las elecciones, puede ahorrar mucho más”, contraatacó Capitanich al presentar el proyecto.