Karina Milei moviliza a su tropa en las provincias aliadas y tensa la negociación con los gobernadores

Karina Milei activó el despliegue territorial de la tropa libertaria en las provincias y tensó las negociaciones de un acuerdo electoral en 2027 entre la Casa Rosada y los gobernadores . Este fin de semana, los encuentros que La Libertad Avanza desarrolló en Neuquén , Mendoza y la ciudad de Buenos Aires tendrán continuidad en Santa Cruz y en Chubut .

Son distritos conducidos por mandatarios aliados con los que la Casa Rosada viene trabajando la posibilidad de acordar una alianza electoral el año próximo para garantizar la reelección del presidente Javier Milei .

Los gobernadores, por su parte, también quieren seguir cuatro años más en sus sillones y proponen algún tipo de acuerdo que les garantice que La Libertad Avanza no les jugará fuerte en sus pagos a cambio de contribuir a que el jefe de Estado logre un segundo mandato. Las bancas en el Congreso aparecen como prenda de cambio .

En ese marco, el agite territorial violeta de estos días evidencia la voluntad libertaria de pelear en cada provincia o, al menos, de negociar duro. De mínima, comulga con los dichos de Martín Menem , quien días atrás, en un acto partidario en Tigre , dijo que “sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se cruzara y llegar a alianzas electorales”, y acto seguido se preguntó: “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?".

En línea con esa idea de presentar batalla en todos lados, el viernes pasado Nadia Márquez hizo una demostración de fuerza en Neuquén en la previa de la visita del Presidente a la provincia para inaugurar este lunes la Argentina Oil&Gas. La senadora y titular de la filial local de La Libertad Avanza encabezó una jornada que reunió a dirigentes, referentes territoriales y militantes en medio de la señales que preanuncian el inminente inicio de la campaña electoral provincial .

Márquez es la jefa libertaria en el corazón de Vaca Muerta y una de las espadas legislativas del oficialismo. Lo fue durante sus dos años en la cámara baja y lo es ahora en el Senado. Su pertenencia al karinismo es tan nítida que su nombre aparece entre las opciones para acompañar a Milei en la fórmula 2027.

Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, otra karinista paladar negro, Pilar Ramírez, festejaba la celebración del primer Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza en territorio porteño.

El evento del año

Hoy fue el primer Congreso de la Juventud de la Libertad Avanza en CABA. No me queda más que sentir orgullo por todo el trabajo que están haciendo nuestros jóvenes de la @juventudLLACABA y el compromiso por llevar las ideas del Presidente @JMilei a toda la… pic.twitter.com/jxuvTh8T5M — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) October 17, 2026

Junto a Ramírez, mano derecha de la hermana del Presidente en la Ciudad, estuvieron referentes del comité nacional de la juventud libertaria como Sharif Menem, Rocío Gómez, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

Esas figuras del dispositivo mileísta también animaron al día siguiente el primer congreso provincial de la Juventud de La Libertad Avanza en Mendoza, en el Salón Nevado del Colegio de Farmacéuticos en Godoy Cruz.

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En la víspera del encuentro cuyano, Martín Menem habló con un medio local y atenuó un poco el impacto de su discurso en Tigre. El titular de la Cámara de Diputados anticipó que La Libertad Avanza podría avanzar con acuerdos políticos con otras fuerzas, pero avisó que se sellarán siempre que exista coincidencia con el programa de gobierno de Milei.

"En algunos casos seguramente haremos acuerdos con otros partidos que compartan la agenda del Presidente", sostuvo, pero precisó: "Creo en las alianzas que estén vinculadas a lo ideológico". En esa línea, Menem ratificó su idea de que el objetivo de los acuerdos no debe limitarse a conseguir resultados en las próximas elecciones, sino a garantizar la continuidad de las políticas libertarias más allá del eventual segundo mandato presidencial.

Ahora, la Patagonia

La movilización libertaria continuará el fin de semana próximo focalizada en la Patagonia. Este viernes la tropa libertaria juvenil viajará a Santa Cruz, donde La LIbertad Avanza obtuvo más de 31 puntos en las legislativas de 2025 y quedó segunda a apenas medio punto del peronismo. La ventaja fue exigua, pero le costó un escaño en la Cámara de Diputados.

"El objetivo es fortalecer la línea más importante que tiene el partido, la juventud. Fue un pilar importante en las campañas de Javier Milei de 2023 y 2025", le dijo a este medio el diputado Jairo Guzmán, referente de LLA en la provincia. "La idea es trabajar el fortalecimiento de las bases", añadió.

El sábado la avanzada llegará a Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de Chubut y bastión del peronismo local. En el Salón Hotel Duam de la avenida Hipólito Yrigoyen al 2100, jóvenes de toda la provincia recibirán a Gómez, Gutiérrez y Rolón. Se descuenta la presencia del diputado César Treffinger, otra figura alineada con Karina Milei y los Menem.

En paralelo al despliegue violeta en las provincias, la mesa política libertaria volverá a reunirse este martes a mediodía en Balcarce 50. Con el Presidente en Madrid, los acuerdos electorales estarán sin duda en agenda. En el Congreso, aseguran que el oficialismo no tiene los votos para suspender los PASO, el eslabón más visible, pero no el más importante de la cadena de acuerdos rumbo a 2027 entre la Casa Rosada y los jefes provinciales.

El corazón del asunto es cómo encontrar los términos y condiciones que contenten a todas las partes, para sellar así el pacto electoral que el año próximo les permita al Presidente y a los gobernadores entrar de la mano al club de las reelecciones.