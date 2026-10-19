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Malvinas, Donald Trump y la descolonización: Adrián Ravier volvió a patinar en conferencia de prensa

El vocero presidencial no supo qué responder ante una pregunta sobre el cierre de un organismo internacional clave para el reclamo de soberanía.

Por Letra P | Periodismo Político
Malvinas, Donald Trump y la descolonización: Adrián Ravier volvió a patinar en conferencia de prensa.

Malvinas, Donald Trump y la descolonización: Adrián Ravier volvió a patinar en conferencia de prensa.

El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a quedar expuesto en la conferencia de prensa de este lunes. Ante una consulta de una periodista de Página 12 sobre el pedido del gobierno de Donald Trump para disolver el Comité de Descolonización de la ONU, un espacio clave para el reclamo argentino por las Islas Malvinas, no supo qué contestar.

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Melisa Molina le recordó a Ravier que Argentina se abstuvo el jueves pasado en una votación de Naciones Unidas contra el colonialismo. La cronista señaló que, en esa misma comisión, la administración estadounidense pidió disolver el organismo en el que el país sostiene históricamente su reclamo de soberanía sobre las islas. La periodista, además, quiso saber si el Gobierno estaba de acuerdo con la iniciativa de su principal aliado internacional y si no encontraba una contradicción con el proyecto de ley de Soberanía Nacional que envió al Congreso.

El vocero respondió que "hay sintonía entre el proyecto que menciona y nuestra ley de Soberanía Nacional" y agregó que veía "consistencia" y no "un problema".

Sorprendida, la periodista insistió: "¿El Gobierno está de acuerdo con que desaparezca -por el Comité de Descolonización-?

A Ravier no le quedó otra que patear la pelota afuera: "Esto está bajo análisis. La decisión final no puedo tomarla yo, hablará seguramente el Canciller", se excusó.

El pedido de Donald Trump

De acuerdo a una resolución publicada el jueves 15 de octubre, Estados Unidos solicitó la finalización del Comité de Descolonización de la ONU y calificó algunas de sus actividades como un "despilfarro de recursos". Además, la representante norteamericana aseguró que la comisión "dejó de cumplir su propósito original" y cuestionó "los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur", porque "representan un desperdicio de tiempo y recursos de la ONU".

El Comité Especial de Descolonización de la ONU, también llamado C-24, es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas creado en 1961 para supervisar e impulsar el fin del colonialismo. En ese foro, la Argentina presenta cada año su reclamo a Gran Bretaña para retomar las negociaciones.

Los antecedentes de Adrián Ravier

Ravier, que este lunes por la noche viajará a España con el presidente Javier Milei, lleva casi cuatro meses en el cargo y su futuro es incierto. Su peor momento fue a finales de agosto, cuando sus errores en las conferencias de prensa, como confirmar cambios en el gabinete que no habían sucedido, agotaron la paciencia de Karina Milei. En aquel momento, varios integrantes del oficialismo consideraban que sin la confianza de El Jefe, la salida de Ravier de la vocería era cuestión de tiempo.

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