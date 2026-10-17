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17-O | CHACO

Máximo Kirchner le habló a la interna: "No queremos un amontonamiento de dirigentes"

En un acto por el Día de la Lealtad en Chaco, reclamó una unidad con propuestas, cuestionó a los dirigentes conformistas y reivindicó el liderazgo de Cristina.

Por Letra P | Periodismo Político
Máximo Kirchner.&nbsp;

Máximo Kirchner. 

Máximo Kirchner y Jorge Capitanich.&nbsp;

Máximo Kirchner y Jorge Capitanich. 

A más de 1000 kilómetros de distancia de La Matanza, donde el PJ bonaerense celebró el Día de la Lealtad con Axel Kicillof, a la misma hora Máximo Kirchner se subió a un escenario en Chaco para encabezar su propia conmemoración. Junto a Jorge Capitanich, el diputad envío un mensaje a la interna del peronismo, reclamó una unidad política que supere los acuerdos entre dirigentes, cuestionó el conformismo dentro del espacio y reivindicó el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

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“Es hora de que las dirigencias empiecen a hablar claro y se alejen de las teorías de los focus group y de los discursos que terminan no diciendo nada”, sostuvo el referente de La Cámpora, que pidió explicar cómo recuperar el poder adquisitivo de los salarios y garantizar el financiamiento de la educación y la salud pública.

En ese marco, Kirchner dejó una definición que puede leerse como una advertencia hacia el interior del Partido Justicialista (PJ). “Tener este registro es la base para poder construir la unidad. No queremos un amontonamiento de dirigentes”, afirmó. También llamó a romper con la inercia de los dirigentes conformistas y a “representar la esperanza de la gente que no puede más”.

Máximo Kirchner, la unidad del peronismo y el liderazgo de Cristina

Sin nombrarlo, El dirigente también apuntó contra quienes pronuncian discursos combativos, pero no sostienen sus posiciones frente a las presiones. “Hay muchos que les gusta tener el micrófono y subirse a las tarimas y decir discursos lindos y prometer batallas que después al primer chasquibum salen corriendo”, cuestionó.

En contraposición, defendió la figura de Cristina Fernández de Kirchner y denunció que el poder económico concentrado es responsable de su situación judicial. Además, aseguró que la expresidenta crece en las encuestas porque la sociedad reconoce su fortaleza política. “Es una mujer fuerte, que no la quiebran, que no la hacen ir en contra de su pueblo ni aun metiéndola presa. ¡Esa es la dirigencia que necesita la Argentina!”, enfatizó.

El acto también sirvió para exhibir la sintonía política entre Kirchner y Capitanich, quien reconoció a la exmandataria como la “arquitecta” de la transformación de Chaco. El diputado recordó las visitas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a la provincia, destacó la gestión del exgobernador y denunció una “campaña canalla” en su contra.

Las críticas de Máximo Kirchner a Javier Milei

Durante su discurso, el diputado también cuestionó el rumbo económico del presidente Javier Milei. “A tres años, nada de aquello que prometió el actual presidente ha sucedido en la vida de las familias argentinas”, sostuvo, y enumeró el deterioro del empleo, los salarios, la educación, la salud y las oportunidades.

Kirchner acusó además a la administración libertaria de gobernar para intereses extranjeros y defendió la necesidad de recuperar la soberanía sobre los recursos naturales. En esa línea, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a quienes respaldaron su aprobación, al considerar que beneficia a grandes empresas en perjuicio de comerciantes e industriales nacionales.

Finalmente, convocó a recuperar la iniciativa política y territorial del peronismo. “Tenemos dos caminos: el de la autocompasión o el de la autoestima”, planteó. Y llamó a salir a dar la pelea “casa a casa, rancho a rancho, fábrica a fábrica” para volver a poner a la Argentina de pie.

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