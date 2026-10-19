Carolina Moises saltó en defensa de Jaldo: cruzó a Teresa García en nombre de los peronismos de las provincias

El peronismo no sólo tuvo un festejo atomizado del Día de la Lealtad , sino que también se plagó de cruces que expusieron la grieta que atraviesa al justicialismo. Uno de ellos lo protagonizaron Carolina Moisés , referente de los gobernadores dialoguistas en el Senado , y Teresa García , puntal del kirchnerismo en la Cámara de Diputados .

El cruce se dio vía Twitter a partir de una publicación de la diputada de origen bonaerense. La exministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires citó un video del gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , en su festejo por el Día de la Lealtad. “Eso no es peronismo, eso no es defender al pueblo de su provincia. Simplemente vergonzante”, agregó, lapidaria, la diputada.

La senadora no la dejó pasar. “¿Cuál parte es vergonzante, Teresa? ¿Las más de 10 mil personas que estuvieron festejando con Jaldo el 17 de octubre?”, preguntó Moisés. “Ustedes pueden romper, criticar, cuestionar a todos creyéndose los dueños de la verdad, del dogma peronista y de la voluntad de los militantes adueñándose del concepto de lealtad", agregó.

“¡Vergüenza da que ustedes sigan jodiendo a todos con más internas! ¡Vergüenza da que vayan a las provincias solamente a provocarlas o profundizarlas! ¡Vergüenza da que desde su soberbia pretendan darnos a todos los peronistas lecciones de moral!”, le espetó Moisés, que es senadora por Jujuy pero preside un bloque en el que tallan Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz , gobernadores dialoguistas del Norte Grande .

Cual parte es vergonzante Teresa? Las mas de 10 mil personas que estuvieron festejando con @OsvaldoJaldo el 17 de octubre? Ustedes pueden romper, criticar, cuestionar a todos creyéndose los dueños de la verdad, del dogma peronista y de la voluntad de los militantes adueñandose… https://t.co/E5CJSoBLJW

García no se quedó atrás y le respondió que la parte vergonzante es “como votan sus legisladores en contra el pueblo de su provincia” y “siempre acompañan el ajuste”. “Una pena, fueron elegidos en la boleta del peronismo. En la tierra de la Declaración de la Independencia, votan la dependencia”, completó quien supo ser conocida como guardiana del cuórum en las épocas kirchneristas.

El interior vs. Buenos Aires

Moisés no se quedó callada y explicó que los legisladores que responden a los mandatarios dialoguistas “votan según las necesidades de sus provincias, como lo hicieron muchos que eran legisladores y exgobernadores que ahora son legisladores durante el gobierno de Mauricio Macri”.

Sus legisladores votan según las necesidades de sus Provincias; como lo hicieron muchos que eran legisladores y ex Gobernadores que ahora son legisladores durante el gobierno de Macri?



No te acordas Tere?

Urtubey, Alicia, Lucía, Manzur, Uñac... no podes decir que ahora te da… — Carolina Moises (@CarolinaMoises) October 19, 2026

“¿No te acordás, Tere? Juan Manuel Urtubey, Alicia Kirchner, Lucía Corpacci, Juan Manzur, Sergio Uñac”, dijo la senadora, enumerando una serie de aliados kirchneristas que aún hoy talla en las provincias y que, en el caso de Urtubey, Corpacci y Manzur, en provincias dialoguistas. “No podes decir que ahora te da vergüenza lo que muchos tuvieron que decidir antes y a vos te dio amnesia, ¡qué lógica ilógica, por favor!”.

El final del cruce tuvo a la senadora pidiendo que “dejen de atacar a los compañeros del interior cuando ustedes dan vergüenza en la provincia de Buenos Aires atacándose entre todos”. “Un poco de respeto por el peronismo del interior que, por suerte, no tiene la misma lógica destructiva que los peronistas nacionales”.

La eliminación de las PASO, de fondo

El cruce de Moisés y García es un capítulo más de la larga interna del peronismo. El trío de mandatarios dialoguistas del Norte Grande suele ser un socio para la Casa Rosada a la hora de impulsar reformas en el Congreso, a cambio de concesiones para sus distritos. Sin embargo, su postura no es firme sino que se han alineado con Unión por la Patria en temas sensibles a la opinión pública como discapacidad o el financiamiento universitario.

Teresa García.

Más allá del pasado, lo que alimenta la interna es el futuro de la agenda legislativa. El Gobierno quiere impulsar la quita de las PASO de cara a las elecciones de 2027 e intenta convencer a Sáenz, Jalil y Jaldo de acompañar esa iniciativa. Los primeros dos, de hecho, se han manifestado públicamente en contra de las internas. Sin embargo, el acuerdo aún no se ha sellado y no está claro que suceda.

Para la conducción nacional del peronismo, el proyecto es un parteaguas. Consideran que la iniciativa está pensada para complicar la resolución de la interna del peronismo entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Luego de la cumbre que reunió a todos los popes en el Hotel Emperador, amenazaron con presentar listas propias en las provincias de los gobernadores peronistas que apoyen la quita de las internas. Para esa estrategia cuentan, por ejemplo, con Urtubey en Salta y Manzur en Tucumán.