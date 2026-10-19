Paritarias docentes: la mayoría aceptó la oferta de Axel Kicillof, pero la FEB amenaza con un paro

El gobernador Axel Kicillof cerró este lunes las paritarias docentes con un aumento de 6% para lo que resta del año . Cuatro de los cinco gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron, pero la oferta dejó malestar en las bases. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) define este martes su rechazo y se encamina a un paro.

La oferta de 6% llegó el viernes a la mesa paritaria, planteada por el gobierno bonaerense. El sábado, la mayoría de los gremios del FUDB comunicó su aceptación. Pero este lunes la FEB, una federación con fuerte presencia en el interior de la provincia, anunció que su Congreso Extraordinario definirá el martes. En el gremio hay bronca con la propuesta y con los otros sindicatos por la aceptación "exprés" a la oferta de la provincia.

Entre los que aceptaron la oferta se cuentan la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) , el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) , el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) .

El aumento se paga en dos tramos de 3%, en octubre y noviembre, ambos sobre los salarios de septiembre. La paritaria se reabre en diciembre. El acuerdo suma el Boletín Digital, cambios en el Régimen Académico del nivel secundario, un avance hacia el Convenio Colectivo de Trabajo y más licencias parentales. Los estatales de la Ley 10.430 aceptaron el mismo 6%.

Hasta este acuerdo, el gobierno bonaerense había otorgado a docentes y estatales 16,6% de aumento en el año: el 9% de febrero a abril encadenado con el 7% de julio y agosto. La inflación de enero a septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , fue de 23,6%, siete puntos más. Con el 6%, un maestro de grado sin antigüedad pasa a cobrar $945.980 de bolsillo en octubre y $973.522 en noviembre.

Los gremios aliados firman y la FEB se planta

De los cuatro gremios que aceptaron, dos están muy cerca políticamente de Kicillof: Suteba y Udocba. El FUDB, con la FEB incluida, había parado el jueves 15 para presionar por una oferta. Dos días después, la mayoría ya había firmado. Para el gobernador, el desenlace desactiva uno de los frentes más sensibles de su relación con los sindicatos aliados, aunque la reapertura de diciembre deja abierta la discusión de fondo.

Gremios estatales y judiciales piden al gobernador bonaerense que reabra las negociaciones salariales

La FEB se encamina a una medida de fuerza y quedaría sola frente al resto del frente. Formalmente, el Congreso Extraordinario definirá el martes en su sede central si acepta o rechaza el aumento. La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, dijo: “Como siempre, serán las bases quienes decidan si aceptan o no el porcentaje de aumento presentado por el gobierno provincial”. Los congresales llevarán la voz de los afiliados, tras consultas en los distritos durante el fin de semana y este lunes. Pero en el gremio hay bronca con la propuesta salarial y con la falta de negociación: "no se puso ningún número en discusión".

Docentes en la calle, diciembre en el horizonte

Fuera de la mesa paritaria, los sectores más combativos ya lanzaron medidas. La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, un gremio sin lugar en el FUDB, realizará un paro este martes y el miércoles 21 instalará una olla popular frente a la Gobernación, en Plaza San Martín. En un comunicado, rechazó la oferta “por miserable”. Suteba Multicolor, la oposición interna del gremio mayoritario, rechazó el acuerdo y convocó a paros de 48 horas y a una marcha a La Plata el jueves 22. Son sectores minoritarios, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya había advertido que los paros de “pequeñas agrupaciones” sin “la validación legal que corresponde” pueden tener descuentos.

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La paritaria se reabre en diciembre y la discusón sobre cómo cerrará el año salarial para los estatales bonaerenses quedó para entonces. Según un informe de la Fundación Libertad, el salario bruto de un maestro de grado con diez años de antigüedad cayó 21,4% real entre diciembre de 2019 y marzo de 2026, y la provincia quedó 15° entre las 24 jurisdicciones. El ministro de Economía, Pablo López, defendió la búsqueda de consensos “a pesar de la compleja situación que atravesamos”.