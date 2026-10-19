El Chino Maidana abre la puerta a una candidatura por el peronismo en Santa Fe: "Me quiero meter un poco más"

Marcos Maidana dejó abierta la posibilidad de involucrarse en política dentro del peronismo , mientras el PJ de Santa Fe busca nombres para afrontar las elecciones de 2027 . “Me quiero meter un poco más”, afirmó el excampeón mundial. El Chino reivindicó la figura de Cristina Fernández de Kirchner y hasta contó que quiere tatuarse la imagen de la expresidenta.

La definición surgió durante una entrevista con Joaco Santos , cuando el santafesino fue consultado sobre la posibilidad de participar en política. “Sí, por ahí me gustaría”, respondió. Sobre su pertenencia política, fue contundente. “Siempre de Perón”, sostuvo. El expúgil se identificó con el peronismo y con el kirchnerismo .

Las declaraciones del exboxeador de Margarita suman un ingrediente a un escenario provincial atravesado por la indefinición de candidaturas y la búsqueda de figuras capaces de ampliar la oferta electoral justicialista.

Maidana expresó una predisposición, aunque sin mencionar un cargo, un armado o una elección en particular. Su eventual desembarco tiene, además, un antecedente que quedó a mitad de camino.

En 2021, su nombre fue anunciado para encabezar una lista de precandidatos a diputados nacionales por Santa Fe del Partido Popular . La incursión duró poco: antes de las primarias presentó su renuncia y se bajó de la competencia. Aquella experiencia no llegó a concretarse en las urnas, pero dejó un primer acercamiento a las boletas.

Cinco años después, el Chino volvió a mostrar interés, esta vez con una identificación explícita con el universo peronista y kirchnerista. Por ahora, sus palabras no permiten asignarle una candidatura ni ubicarlo en alguna de las tribus que disputan el futuro del PJ provincial.

Santa Fe y un peronismo que busca candidatos

El contexto le da volumen político a la declaración. Como viene contando Letra P, el peronismo santafesino todavía no resolvió quién encabezará la disputa por la gobernación frente a Maximiliano Pullaro y convive con una oferta de aspirantes que necesitan ganar instalación y construir acuerdos internos.

Una de las apuestas pasa por el empresario Federico Pucciarello, impulsado por el senador Armando Traferri y la exvicegobernadora Alejandra Rodenas. El empresario ya compartió una cena con referentes de buena parte de las tribus partidarias y planteó su intención de convertirse en candidato de unidad, una condición difícil en un espacio que mantiene varios proyectos abiertos.

En paralelo, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, busca darle proyección provincial a Vamos, el grupo de intendentes y presidentes comunales que encabeza. Diego Giuliano, Germán Martínez y María de los Ángeles Sacnun también figuran entre los nombres mencionados para la discusión de 2027.

A ese mapa se suma Omar Perotti, que mantiene abierta la incógnita sobre su participación electoral. En su entorno, como publicó este medio, descartan por ahora una nueva candidatura y señalan que el exgobernador pretende promover otros cuadros, mientras conserva sus diferencias con la conducción partidaria.

En ese tablero aún sin síntesis aparece la frase de Maidana. Su reconocimiento público le ofrece un punto de partida distinto al de los dirigentes que deben aumentar sus niveles de conocimiento. Si buscará que la popularidad que le dio el deporte se pueda convertir en capital político es, por el momento, algo que no tiene una respuesta concluyente. El Chino manifestó ganas, pero todavía no explicó qué forma podrían tomar su desembarco en una disputa partidaria.

Cristina, los encuentros y el tatuaje

La identificación política más explícita del excampeón fue con Fernández de Kirchner. “De lo que viví, Cristina fue la mejor presidenta”, sostuvo. Su valoración estuvo ligada tanto a su experiencia personal como al recuerdo de los encuentros que mantuvieron durante su carrera.

“Me quiero tatuar a Cristina en la espalda. Me recibió tres veces cuando fui campeón del mundo y ella era presidenta. La mejor”, expresó. Sumó, incluso, una reivindicación de aquellos gobiernos. “Siempre que estuvieron ellos, estuvimos todo bien”, opinó.

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La referencia permite ubicar desde dónde imagina una eventual participación. Mientras las distintas vertientes del PJ discuten liderazgos, perfiles y estrategias, Maidana dejó clara su simpatía por la expresidenta, aunque sin vincularla con una conversación concreta para incorporarse a la actividad partidaria.

La foto con Nicolás Maduro

La entrevista también incluyó una explicación sobre su fotografía con el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Maidana aseguró que había viajado a Venezuela porque quería conocerlo y descartó que la visita hubiera estado relacionada con una pelea. “No, no me tocó pelear ahí. Fui porque quería conocerlo”, afirmó.

“Todos decían 'Venezuela está remal, la gente se está cagando de hambre'. Yo fui y no había gente en la calle. En Caracas, donde fuimos, todo limpito, relindo", relató sobre su impresión del lugar que visitó.

Entre recuerdos, preferencias y definiciones, el santafesino volvió a dejar abierta una puerta que en 2021 terminó cerrándose antes de llegar a las urnas. Esta vez, con el peronismo todavía en busca de nombres y acuerdos, el Chino dice que le gustaría participar. Falta saber si esas ganas tendrán un siguiente paso.