Consejo de la Magistratura: preocupación por presuntas irregularidades en el padrón de abogados

A dos días de las elecciones de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación , los trascendidos sobre posibles irregularidades en la conformación de los padrones para la votación de este martes alteró las horas previas en varias de las fuerzas en disputa.

Según versiones que circulan en ámbitos de la abogacía, se habrían detectado más de 400 funcionarios judiciales incluidos en el padrón de la provincia de Buenos Aires , pese a que tendrían sus matrículas profesionales inhabilitadas. Entre ellos figurarían incluso magistrados. La mayor concentración se registraría en el Departamento Judicial de La Plata, con más de 100 casos.

La situación también habría sido advertida, aunque en menor escala, en San Juan y Neuquén, lo que genera preocupación por la transparencia y regularidad de los comicios del próximo martes 20 de octubre.

De acuerdo con los trascendidos, ante las consultas realizadas por integrantes de distintas listas, la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) habría señalado que los funcionarios judiciales no deberían votar y que, en caso de hacerlo, cada situación sería analizada posteriormente.

La posibilidad de que personas sin habilitación electoral participen de la votación abre interrogantes sobre eventuales observaciones de votos, impugnaciones y presentaciones ante las autoridades competentes en los comicios que se celebrarán este martes para elegir cuatro representantes al organismo que selecciona y juzga a los magistrados.

En un proceso que definirá la representación de miles de abogados y abogadas de todo el país, crece la preocupación por la necesidad de garantizar reglas claras, controles efectivos y plena transparencia antes de la apertura de las urnas.

Elecciones de abogados: quiénes juegan

Para competir por las cuatro sillas de la abogacía en el órgano que interviene en la selección y remoción de jueces, se inscribieron cuatro listas. Después de semanas de negociación, el peronismo no logró alinearse detrás de una única nómina e irá dividido, al igual que el radicalismo.

La Libertad Avanza, en tanto, impulsará por primera vez un candidato propio para el organismo judicial.

La Libertad Avanza competirá con la lista Abogados por la Libertad, que encabeza el letrado Luis Alberto Palomino, presidente del bloque de concejales del partido de Javier Milei en Vicente López. Se trata del principal referente del sello violeta en el terruño que gobierna Soledad Martínez y un hombre del riñón de Sebastián Pareja, diputado y mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

La UCR respalda, en su mayoría, la lista que tiene como cara visible al excamarista Ricardo Gil Lavedra, Unidad en Defensa de la Abogacía, que encabeza Alberto Biglieri.

Esta nómina ha cosechado el respaldo público de tres gobernadores radicales: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Además, forman parte del armado la agrupación referenciada en el dirigente boinablanca Daniel Angelici y Abogados en Acción, que responde al liderazgo de Jimena De La Torre, referente en el sector del expresidente Mauricio Macri y que este año deberá abandonar su cargo como consejera de la Magistratura.

El peronismo, en dos boletas

El peronismo se bifurcará en dos nóminas: Abogacía Unida y Dignidad Profesional, por un lado, y Abogacía Federal por el otro.

El primer espacio cuenta con el apoyo del senador Mariano Recalde y el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos. Lleva como primera candidata a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, quien preside el Colegio de Abogados de Villa María.

La otra lista en la que talla el peronismo está encabezada por el abogado de La Plata Fernando Levene. Su postulación cuenta con el apoyo del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea; del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y de los sectores de la UCR que responden a Maximiliano Abad y Miguel Piedecasas.