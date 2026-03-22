El operativo contagio de Maximiliano Pullaro

Como fiel adherente al evangelismo , el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , salió a replicar los mandamientos de su gestión. El mandatario radical está solo en la cancha provincial, sin rivales a la vista. A la vez, es el único receptor de todos los castigos y golpes. Por ende, requiere de parte de Unidos mensajes replicadores que amplifiquen su relato.

El oficialismo santafesino tiene una virtud y un defecto. Lo tiene a Pullaro ya anotado para la competencia electoral de 2027, con margen de ventaja sobre el resto, pero al gobernador no le sobran los punching ball, figuras que lo emparden en visibilidad y se coman los golpes diarios que recibe todo gobierno.

Con el motín policial y el reclamo docente Pullaro sufrió la inexistencia de parapetos públicos dentro de su gestión. Quizás por ese motivo, como consecuencia, la Casa Gris aumentó la protección en seguridad del mandatario cada vez que asiste a una actividad pública. Es notoria la existencia de una porción de bronca en la calle, esencialmente en los gremios estatales, pero el pullarismo, sobre todo, demanda la aparición de nuevas vocerías, figuras que se lleven la marca.

Por ese motivo central, Unidos se reunió hace 20 días en la localidad de Soldini , cercana a Rosario . Como retrató Lucio Di Giuseppe en Letra P , la coalición gozó de un retiro espiritual para pedir más protagonismo a la hora de defender a la gestión y que Pullaro no se exponga siempre como único vocero.

No es un tema nuevo y es, claramente, una situación que inquieta al entorno del gobernador. Unidos tiene tres patas fundacionales, la UCR, el PRO y el socialismo, y una buena cantidad de dirigencia para poner la cara, pero no abundan los jugadores que tomen la posta.

Predicar, la bajada de línea de Maximiliano Pullaro

La reunión interministerial que comandó Pullaro el miércoles en Santa Fe tuvo un objetivo similar. “Salgamos con mucho orgullo para defender cambios y transferencias”, pidió el gobernador, a lo pastor. “Contémosle a todos nuestros amigos”, insistió.

El operativo contagio es parte de un plan, en línea con el pedido del gobierno provincial a todo el gabinete a inicios de año. Bajar los proyectos al territorio, hacer correr los expedientes. Más calle y menos oficina. “Nadie tiene la vaca atada acá. Pullaro está bien, pero no hay que dormirse”, alerta un funcionario de primera línea.

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Pullaro mira de cerca el monitor del conflicto social y apuesta a moverse poco de #SantaFe



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En el cónclave, Pullaro enfatizó diferencias con La Libertad Avanza(LLA), futuro rival electoral y competidor en la franja no peronista del electorado. “No lo hicimos con la motosierra, lo hicimos son sensibilidad social”, apuntó el gobernador en un tramo de su discurso. En otra parte, ponderó: “A nadie le faltaron los alimentos, los medicamentos, acá estuvo el Estado. Este es un modelo que cuida el peso, eficiente, sin abandonar a nadie”.

Las diferencias entre Unidos y el mileísmo

¿Cuáles son los elementos diferenciadores entre Unidos y LLA si tienen un 70 por ciento de voto dual, según mediciones de la Casa Gris? La obra pública es el rasgo más distintivo. Con recursos propios, el Ejecutivo de Santa Fe despliega lo que la Nación no toma y hasta entrega y delega. Por caso, Pullaro tiene previsto desembolsar unos 80 mil millones de pesos a lo largo del año en Rosario, como parte del “Plan Volvió Rosario”, del que este medio dio cuenta en 2025. La iniciativa será plafón, a la vez, para el intento de retener la ciudad más poblada de la provincia en 2027.

El operativo de Pullaro y su círculo más cercano es un tiro por elevación también al PRO y al PS. El team amarillo tiene lugares de peso en el gobierno santafesino, pero sufre de una sangría en el plano nacional. Al socialismo, en tanto, lo aqueja un clima de época hostil para los progresismos tanto como la incomodidad con Pullaro cuando el radical ataca al gremio docente y defiende de manera acérrima la baja de la edad de imputabilidad. Por esas razones, la actualidad de sus socios también expone al gobernador.