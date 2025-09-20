Javier Milei se reunirá con Donald Trump en la ONU para conseguir ayuda del Tesoro norteamericano

El presidente Javier Milei partirá este domingo hacia Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, buena parte de sus expectativas están puestas en la reunión con su par republicano Donald Trump , que este sábado Cancillería comunicó que se realizará el martes.

"En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump", tuiteó el ministerio a cargo de Gerardo Werthein . Unos minutos antes, con menos precisiones, también el vocero Manuel Adorni había adelantado que estaba agendado un encuentro.

Era a lo que apostaba el Gobierno: poder anunciar una bilateral con el mandatario norteamericano, antes de que la comitiva subiera al avión, en medio de la volatilidad de los mercados locales y las dudas sobre el plan económico del Gobierno. Este viernes, en Córdoba, reveló que hay negociaciones con el Tesoro de los Estados Unidos para recibir una ayuda financiera. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y, bueno, es cuestión de tiempo", dijo.

En la previa, después de no haber logrado ni siquiera una foto de Milei con Trump en abril, cuando el mandatario argentino visitó la casa de veraneo del norteamericano, la Casa Rosada ponía todas sus expectativas, pero evitaba exteriorizarlas. "No tenemos confirmada una reunión, pero este tipo de espacios dan lugar a un encuentro informal", había comentado a Letra P una fuente relevante de Balcarce 50.

El antecedente de Mar-A-Lago obligaba al Gobierno a ser precavido. Hace cinco meses, Werthein se había mostrado confiado en conseguir la bilateral entonces, algo que no ocurrió.

La agenda de Javier Milei

De acuerdo al itinerario libertario, Milei disertará el miércoles en la ONU y, antes de eso, está previsto que reciba el premio Global Citizen Award del centro de estudios Atlantic Council. Durante todo su viaje estará acompañado por una reducida comitiva presidencial, integrada por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo.

El martes, como fue informado este sábado, Milei buscará replicar la fotografía que consiguió en febrero, en una de las más recientes ediciones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En aquella oportunidad, si bien el mandatario consiguió estrechar la mano de Trump en el hotel Gaylord, y tener no más de 20 minutos de diálogo, la instantánea que surgió de ahí le sirvió para respirar un poco en medio delas críticas del escándalo $LIBRA.

Javier Milei recibirá un premio por parte de un funcionario de Trump

Además de la bilateral, Milei tendrá llegada a la administración Trump en su otra actividad en agenda. Es que, el premio que recibirá por parte del centro de estudios Atlantic Council será entregado en mano por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El funcionario estuvo en el país el 14 de abril pasado y deslizó la posibilidad de que el Tesoro norteamericano otorgue un préstamo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria a Argentina. "Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE", aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/letra_p/status/1911904643292250486?s=46&t=YWvAMaUXSNM_0zPX-RXs9g&partner=&hide_thread=false Milei brindó una conferencia de prensa junto a Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos



Bessent: "Vemos señales de un giro histórico"



Milei: "Le hemos prometido a nuestro pueblo que haremos a la Argentina grande nuevamente" pic.twitter.com/xjBSCJknkl — LETRA P (@Letra_P) April 14, 2025

La visita de Bessent al país había sido leída como una suerte de premio consuelo después de que el jefe de Estado viera frustradas sus intenciones de encontrarse con Trump unos días antes, el 4 de abril. Había viajado a Estados Unidos para recibir el premio Lion of Liberty, en Mar-A-Lago, la residencia veraniega de Trump, donde apostaba concretar un encuentro breve con el norteamericano. No hubo foto y Milei regresó a la Argentina con las manos vacías.