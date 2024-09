Fondos reservados de la SIDE: la UCR hizo fracasar el intento de Unión por la Patria para derogar el DNU

José Mayans, jefe de Unión por la Patria, que no pudo tratar el DNU de la SIDE

Unión por la Patria (UP) no logró cuórum este jueves en el Senado para tratar dos temas que le queman al Gobierno: el DNU que incrementó en 100 mil millones de pesos los fondos reservados de la SIDE y el aumento del presupuesto universitario. La UCR dejó sus bancas vacías, pero anunció que colaborará para abrir el recinto el jueves próximo.

Con la escena de las 32 butacas ocupadas -hubo una ausencia por enfermedad-, UP quedó a cinco del cuórum y abandonó el recinto pasadas las 14.30. Al tanto de ese escenario, Victoria Villarruel abrió el Senado pero no se presentó. Quien le sigue en la línea sucesoria, Bartolomé Abdala , tampoco apareció y la sesión tuvo que ser abierta y cerrada por la vicepresidenta segunda, Silvia Sapag .

Por orden de Villarruel, tampoco asistieron los funcionarios del Senado: el secretario parlamentario, Agustín Giustinian , y la administrativa, María Iazzo . "Son secretarios del cuerpo, tendrían que estar presentes acá", se molestó el jefe de UP, José Mayans .

Pero el bloque radical había avisado el martes por la noche que no iba a asistir porque ya estaba ratificada la sesión para el jueves 12 a las 14 horas, a partir de una acta en la reunión de labor parlamentaria. También está previsto tratar en primer orden el proyecto de Boleta única, rechazado por UP.

Sin acuerdo con la UCR

La frustrada sesión puso en relieve las internas de cada bancada, que paralizaron el Senado este año. En UP hay una tensión permanente entre el grupo kirchnerista y el peronismo tradicional, vinculado a gobernadores o exjefes territoriales.

En la reunión de bloque de este miércoles, una mayoría no aceptó el acuerdo de jefes de bancada para sesionar la semana que viene y optaron por ir al recinto. Pesó la voz del kirchnerismo, presionados por la marcha universitaria convocada para esta tarde, que motivó a un enorme despliegue de efectivos de gendarmería y policía federal desde temprano.

Villarruel estaba al tanto y por eso este martes pujó por postergar la sesión. En la UCR hubo duros curces, por la presión de un grupo liderado por Abad y Lousteau para derogar el DNU de fondos reservados, una medida que acompañan varios de sus pares, Guadalupe Tagliaferri (PRO) y el exlibertario Francisco Paoltroni.

Hay consenso mayoritario en el radicalismo para sancionar el proyecto aprobado en Diputados que propone aumentar el presupuesto universitario y lo indexa a la inflación. Los partidos provinciales bajaron el perfil en los últimos meses, interesados en no romper con el Gobierno. Tampoco aparecieron por el recinto.

Se sacan fotos

El jefe de la bancada UCR, el correntino Eduardo Vischi, también es más proclive a ayudar al Ejecutivo y logró una salida intermedia para vaciar la sesión de UP: acordó con Villarruel postergar la sesión una semana, pero no dejar estos dos temas afuera. Logró que su bloque asintiera y difundió un comunicado, en el que buscaron despegarse de UP.

“Los argentinos apostaron por un cambio, con las esperanzas de avanzar hacia un futuro superador, de acuerdo con el potencial de nuestro país. En ese sentido, siempre nos encontrarán para discutir las cuestiones que permitan sacar a la Argentina de la decadencia”, dice uno de los párrafos.

El peronismo se descargó con discursos en minoría. “Van a las marchas, se sacan fotos, pero acá no vienen. El problema es que hay niños y jubilados que no tienen para comer y el gobierno se gasta 1000 millones de pesos en fondos reservados para la SIDE”, dijo Mayans.

Wado De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, insistió en que el 80% de los docentes universitarios están en situación de pobreza y le pegó a la UCR. “Otra vez estamos ante una dirigencia hipócrita”. Oscar Parrilli defendió la gestión de inteligencia de los gobiernos peronistas. “Podemos decir con absoluta autoridad moral y práctica que durante nuestra gestión no hubo espionaje político”, se jactó. Se lamentó que si los fondos reservados se anulan en 15 días, el Gobierno "ya se habrá gastado toda la plata".