El Gobierno fue al Congreso a pedir que se eliminen las PASO y chocó con los dialoguistas

Según supo Letra P , Catalán planteó la urgencia de eliminar las primarias y chocó con la resistencia de la mayoría de sus interlocutores. La UCR quiere sostenerlas, mientras que el PRO y la Coalición Cívica proponen que no sean obligatorias, ni para los partidos ni para los electores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/prodiputados/status/1814050614805995647&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con el gobierno nacional para conversar sobre la agenda legislativa de la segunda mitad del año. — PRO Diputados (@prodiputados) July 18, 2024

El funcionario, mano derecha del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó una advertencia: si se mantienen las primarias no será posible que se implemente la Boleta Única papel, pedida por casi toda la oposición no peronista. El argumento es que no hay forma de meter la amplia oferta electoral de unas PASO en el tamaño de una única papeleta.