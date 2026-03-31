Es la seguridad

El gobierno de Córdoba alcanza el 90% de cobertura con guardias locales y suma equipamiento

El ministro de Martín Llaryora, Manuel Calvo, entregó 15 móviles cero kilómetro, armas no letales y chalecos balísticos. La defensa cordobesista del modelo.

Por Letra P | Periodismo Político
Manuel Calvo y José Gualdoni, funcionarios del gobierno de Córdoba

Manuel Calvo y José Gualdoni, funcionarios del gobierno de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora pisa el acelerador en seguridad preventiva y amplía su red territorial. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, encabezó la entrega de equipamiento a 21 guardias locales del interior y oficializó la creación de 14 nuevas unidades, en una jugada que refuerza el esquema propio del cordobesismo frente a la demanda social por seguridad.

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El acto, realizado en el Centro Cívico, incluyó la distribución de 15 móviles 0 km, armamento de letalidad reducida y chalecos balísticos, recursos destinados a fortalecer tareas de prevención en municipios y comunas.

Más guardias locales en Córdoba

Según datos oficiales, el esquema de guardias locales ya alcanza a más del 90% de la población cordobesa, con más de 320 municipios adheridos y más de 230 unidades en funcionamiento.

Para el Ejecutivo, se trata de una política que combina cercanía territorial con capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

manuel calvo guardias locales cordoba

“Vamos a redoblar el esfuerzo y seguir invirtiendo en equipamiento, capacitación y presencia territorial”, planteó Calvo, en línea con una estrategia que busca mostrar gestión concreta en el territorio.

En la misma línea, el secretario de Prevención, José Gualdoni, defendió el esquema como un modelo “único en el país”, apoyado en la articulación con los gobiernos locales.

La apuesta de Martín Llaryora

Detrás del despliegue, el llaryorismo construye algo más que prevención: capilaridad política en el interior. Las guardias locales funcionan como brazo territorial de gestión, con presencia en ciudades y comunas donde la Provincia busca consolidar liderazgo y respuesta rápida.

En un escenario atravesado por reclamos de seguridad y tensiones con el Gobierno nacional por recursos y competencias, Córdoba apuesta a profundizar un modelo propio apuntalado en la incorporación de más móviles, agentes y municipios en red.

“La seguridad como política pública y como herramienta de construcción territorial”, resumen en el Panal, como se conoce a la casa de Gobierno provincial.

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