Costo Javier Milei: Córdoba pierde 20 empleos privados por día y ya cerraron casi 4.000 empresas

El número nacional encendió alarmas. Desde la asunción de Javier Milei , ya cerraron 22.600 empresas en Argentina , según datos elaborados por Fundar en base a registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo . Pero el dato cobra otra dimensión cuando se baja al territorio. En Córdoba , el impacto no solo se replica: se profundiza.

“Lo que vemos es una caída continua en la cantidad de empresas desde que asumió el actual gobierno”, explicó Nicolás Sidicaro a Letra P , economista e investigador de Fundar . “Al mes 25 de gestión, es el gobierno que más empresas perdió desde 2003”, sentenció.

En una provincia con fuerte perfil industrial y agroindustrial, la dinámica nacional pega de lleno y el gobierno de Martín Llaryora salió a advertirlo.

Según el análisis específico de Fundar realizado sobre Córdoba, y en sintonía con la preocupación cordobesista, la provincia registra una caída del 7,6% en la cantidad de empresas desde noviembre de 2023. En números, Córdoba tiene 3.971 menos que hace dos años. Hoy quedan 48.418 empresas con trabajadores registrados.

“Córdoba tiene la particularidad de ser muy productiva, muy industrial. Eso hace que se vea especialmente afectada tanto por la caída del consumo como por la apertura económica”, sostiene Sidicaro.

Martín Llaryora manifestó su preocupación por la caída del empleo en Córdoba

El dato no distingue tamaños: el universo relevado incluye desde pequeños comercios hasta grandes firmas. “Estamos midiendo empleadores registrados, es decir, unidades que van desde un kiosco con un empleado hasta grandes empresas como automotrices”, detalla.

Consumo en caída en la era de Javier Milei

Para el economista, el cierre de empresas responde a un combo de factores que se retroalimentan. “Hay una caída fuerte del ingreso de los trabajadores, tanto del sector privado como público y también de los cuentapropistas. Eso reduce el consumo”, explica.

A ese escenario se suman mayores costos: “Subieron tarifas, aumentaron gastos fijos y eso reduce el ingreso disponible. Es decir, la plata que queda para consumir”. El resultado es directo: menos ventas y menos margen para sostener estructuras.

Nicolas Sidicaro - Foto UIPBA.jpg (1) Nicolás Sidicaro, de Fundar, presentó números críticos de la gestión económica de Javier Milei

Pero hay un factor adicional que impacta especialmente en provincias industriales como Córdoba: “Se empezó a dar una mayor apertura de importaciones, lo que genera una competencia que antes no existía o era menor. Para muchas empresas locales, eso es muy difícil de sostener”, advierte Sidicaro.

Uno de los puntos más sensibles del informe es que el deterioro se concentra en los sectores que más trabajo generan. “Los rubros más afectados son la industria, la construcción, el comercio, los restaurantes, el turismo. Todos sectores intensivos en mano de obra”, señala el economista.

En paralelo, los sectores que hoy crecen —como energía, minería o agro— tienen otra lógica: “Son sectores con alta productividad, muy rentables, pero que no demandan tanta mano de obra”.

Córdoba: caída del empleo en números

El impacto se refleja con claridad en el mercado laboral cordobés. En diciembre de 2023, cuando asumió Milei, había 530.900 empleos privados registrados en la provincia mediterránea. Ese número, 25 meses después, en diciembre de 2025 se desplomó a 516.300. Es decir, se perdieron 14.700 puestos de trabajo privado.

Traducido a ritmo cotidiano, Córdoba pierde alrededor de 20 empleos privados por día desde la asunción de Milei. “Lo que estamos viendo es que la economía puede crecer, pero si ese crecimiento está concentrado en sectores que no generan empleo, el efecto sobre el mercado laboral es negativo”, explica Sidicaro.

De la pandemia al cambio de modelo

La comparación con la pandemia aparece inevitable, pero el diagnóstico es distinto.

“La pandemia fue un shock muy fuerte, pero transitorio. Fue como poner pausa a la economía”, explica. “Ahora lo que estamos viendo es muy distinto: es un cambio en la estructura económica”. Y profundiza: “No es solo una crisis. Es un proceso donde ciertas actividades pierden peso y otras lo ganan. Eso genera cierres de empresas en sectores que no logran adaptarse”.

tagle milei bolsa de comercio de cordoba Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Lejos de tratarse de un dato puntual, la tendencia sigue activa. “No vemos que sea algo transitorio. La caída se viene dando mes a mes desde el inicio de la gestión”, afirma el economista.

Y agrega un dato clave

para dimensionar el momento: “Si uno compara con otros gobiernos, incluso con la pandemia en el medio, este es el período con mayor pérdida de empresas desde 2003”.

¿Hay salida?

El escenario hacia adelante, según Fundar, depende de dos posibles motores. Por un lado, que despeguen las inversiones grandes, vinculadas al RIGI. Por otro, que haya una recomposición del ingreso que reactive el consumo interno.

Sin alguno de esos factores, el panorama es incierto. “Hoy vemos crecimiento económico, pero con caída del empleo y aumento de la informalidad. Si eso no cambia, va a ser difícil revertir la tendencia”, concluye Sidicaro.

Quién está detrás del informe que enciende alarmas

El relevamiento fue elaborado por la Fundación Fundar, un centro de estudios orientado al diseño y análisis de políticas públicas para el desarrollo.

La entidad trabaja con una mirada integral que abarca tanto variables macroeconómicas —como el presente informe o los recientes estudios sobre precios— como políticas productivas sectoriales y el uso estratégico de datos públicos para mejorar la toma de decisiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fundarpoliticas/status/2033952125844066674&partner=&hide_thread=false Sólo en diciembre de 2025 cerraron 670 empresas.



El único rubro que creció en cantidad de empresas desde noviembre de 2023 es servicios, el resto cayó. pic.twitter.com/rXwQ7ZaPa0 — Fundar (@fundarpoliticas) March 17, 2026

Fundar nació a partir de la iniciativa del empresario, matemático y filántropo Sebastián Ceria, quien tras desarrollar su carrera en Estados Unidos impulsó la creación de este espacio en la Argentina.

Actualmente, la fundación combina investigación aplicada con asesoramiento a gobiernos provinciales y locales, elaborando propuestas concretas para atender problemáticas específicas y potenciar el desarrollo económico en distintos niveles.