Axel Kicillof le reclama a Javier Milei una deuda de 12,9 billones de pesos

El gobernador Axel Kicillof presentó un informe que detalla una deuda acumulada de $ 12,9 billones del gobierno de Javier Milei a la provincia de Buenos Aires , que incluye transferencias impagas, programas suspendidos y más de mil obras públicas paralizadas.

El informe oficial presentado este lunes expone que una parte sustancial de la deuda corresponde a compromisos directos incumplidos por la administración central. Se trata de fondos destinados a programas educativos, sanitarios y de infraestructura, además de transferencias como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y las compensaciones por el Consenso Fiscal 2017.

Entre los rubros más afectados se encuentran los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Caja Provincial, convenios de asistencia financiera, medicamentos del programa Remediar y la provisión de insumos para el tratamiento del VIH.

Uno de los puntos más alarmantes del informe es la paralización de más de mil obras públicas distribuidas en los 135 municipios bonaerenses. Según datos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se encuentran suspendidas construcciones de viviendas, escuelas, hospitales y obras viales financiadas por el Estado nacional.

En total, la administración bonaerense estima que el saldo de estas obras inconclusas asciende a $7,4 billones, siendo las más representativas las del programa Casa Propia – Reconstruir, con casi diez mil viviendas proyectadas, y las asociadas a convenios tripartitos entre la Nación, la Provincia y municipios.

Programas sociales y sanitarios afectados

El relevamiento señala también que la discontinuidad o el retraso en programas nacionales representa una deuda adicional de $ 2,3 billones. Esto incluye el freno de iniciativas como el Programa Acompañar, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), el apoyo a comedores comunitarios, el Programa Clubes a la Obra y la entrega de botiquines del Programa Remediar.

También se detalla la falta de insumos para la salud perinatal y la interrupción de medicamentos para pacientes post-trasplante a cargo de CUCAIBA, lo que afecta directamente a poblaciones vulnerables.

Impacto general sobre la economía de Buenos Aires

Según el documento difundido por la administración de Kicillof, la suma total de las deudas supera los $12,9 billones. Esta cifra representa un fuerte impacto para las finanzas bonaerenses en un contexto de recorte de transferencias nacionales, según describe el gobierno peronista. La falta de cumplimiento compromete la continuidad de servicios esenciales y limita la capacidad de ejecución de políticas públicas provinciales.

La gobernación advierte que la situación “genera un ahogo financiero” y solicita que el Gobierno nacional regularice de forma inmediata los pagos y convenios suspendidos.