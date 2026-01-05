Axel Kicillof licita el último tramo del Río Salado pese a que Javier Milei tiene frenada la etapa anterior

Axel Kicillof decidió avanzar con la licitación del tramo final del Plan Maestro Integral de la cuenca del Río Salado, la obra hídrica más emblemática para el campo bonaerense, sin esperar a que Javier Milei destrabe la etapa anterior, que el gobierno nacional mantiene paralizada desde hace dos años.

El Ministerio de Infraestructura que conduce Gabriel Katopodis anunció este lunes que llamó a licitación para las etapas 1 y 2 del Tramo V, que abarcan 60 kilómetros entre Bragado y la laguna Rocha, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco. La apertura de sobres está programada para el 26 de febrero y las obras tienen una duración estimada de 730 días a partir del último trimestre de 2026. El proyecto involucra USD 110 millones del Banco Europeo de Inversiones, más aportes del Tesoro Provincial para completar los USD 138 millones totales.

La Provincia avanzará con las obras aunque el Plan Maestro del Salado funciona como un sistema integrado donde el agua debe escurrir de un tramo al siguiente para evitar desbordes. Desde el entorno de Katopodis admitieron a Letra P que ejecutar el Tramo V mientras el IV está incompleto "no es lo ideal" técnicamente, pero la decisión política es avanzar sin esperar a que Nación destrabe los trabajos paralizados desde diciembre de 2023.

La licitación llega después de un año en el que las inundaciones en el campo bonaerense generaron fuertes cruces entre Kicillof y el gobierno nacional . En noviembre, con 5 millones de hectáreas bajo agua, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acusó a la Provincia de ser responsable de la paralización de las obras. Katopodis le salió al cruce en redes sociales: "El Plan Maestro es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla entre Nación y Provincia. Cada jurisdicción ejecutó obras de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023. Desde entonces, la Nación paralizó los trabajos". El cruce expuso la tensión entre ambos gobiernos por una obra que, aunque coordinada, depende del financiamiento de cada jurisdicción.

inundaciones general villegas

La parálisis del gobierno nacional

El Tramo IV, que depende íntegramente de Nación, tiene 33 kilómetros paralizados en la etapa 2 que atraviesa Roque Pérez y Lobos. De sus 212 kilómetros totales, esos trabajos habían arrancado en mayo de 2023 con finalización prevista para mayo de 2025, pero se ralentizaron por falta de pago. La paradoja del financiamiento es el núcleo de la pulseada política: mientras Kicillof consiguió USD 110 millones del BEI, el gobierno nacional tiene $271.743 millones en el Fondo Hídrico sin ejecutar desde el 10 de diciembre de 2023, según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

Katopodis salió al cruce: "Logramos el financiamiento internacional del Tramo V a pesar de que el Gobierno Nacional paralizó el Tramo IV, una decisión que complicó y retrasó esta etapa clave. Milei lleva a la Argentina por un camino equivocado cuando deja al país sin infraestructura. Obras públicas como estas son fundamentales para proyectar desarrollo, producción y trabajo". El ministro recordó que el Plan Maestro es política de Estado desde 1997, desarrollada conjuntamente entre Nación y Provincia de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023.

LA VERDAD SOBRE LA OBRA DEL RÍO SALADO



El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires.



Cada jurisdicción ejecutó obras de manera… — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) November 5, 2025

Axel Kicillof 2027

La obra del Salado será uno de los ejes claros de gestión, desde donde Kicillof apalancará la estrategia de construcción federal rumbo a 2027. El campo bonaerense votó violeta en octubre y el gobernador necesita ampliar su base más allá del conurbano. El Plan Maestro es el símbolo perfecto: involucra a 59 municipios del interior provincial, alcanza a 1,5 millones de habitantes y permitirá recuperar 8 millones de hectáreas productivas una vez completada.

El Plan Maestro contempla 531 kilómetros de canalización en total. Actualmente hay 402 kilómetros finalizados en los Tramos I, II y III, más las etapas 1, 3 y 4 del Tramo IV que se completaron durante la gestión 2019-2023 del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Los 33 kilómetros paralizados representan apenas el 6% del total, pero su abandono expone la decisión libertaria de dejar incompleta una obra estratégica para el sector agropecuario. De haberse mantenido el ritmo previo, el Tramo IV podría haber estado terminado en 2024.

El Ministerio de Infraestructura Provincial confirmó que hubo siete reuniones con funcionarios nacionales para destrabar las obras del Salado, sin resultados concretos. En la reunión de trabajo de esta semana participaron intendentes de la cuenca como María José Gentile de Nueve de Julio, Jorge Gaute de Alberti, Darío Golía de Chacabuco, Alberto Gelené de Las Flores y Sergio Barenghi de Bragado, junto a representantes de CARBAP,FederaciónAgraria, CONINAGRO y ACA.