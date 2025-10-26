El fallido de José Luis Espert, los más insultados y un Milei bebé: las perlitas del domingo

Dos altos funcionarios insultados en plena calle, un excandidato votando su propia imagen y escapando de las cámaras... La jornada electoral del domingo dejó postales incómodas para el oficialismo . Federico Sturzenegger , Manuel Adorni y José Luis Espert protagonizaron los momentos más tensos de una votación que transcurrió sin mayores inconvenientes.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se detuvo a dar declaraciones tras emitir su voto. Mientras afirmaba que las elecciones se desarrollaban con normalidad y que "mañana empieza una nueva etapa", alguien le gritaba desde atrás, insistente: "¡Chorro, chorro!". El hombre, que no era enfocado por las cámaras de televisión, elevó el tono: "Tres veces nos cagaste, chorro". Sturzenegger se mostró incómodo, evitó mirar hacia donde provenían los insultos y aceleró el cierre de sus declaraciones.

Escena similar para el vocero presidencial en Parque Chacabuco. A la salida de la votación, un hombre lo siguió mientras intentaba hablar con los medios. "¡Vendepatria! ¡Ladrón!", le gritó una y otra vez. Entre los abucheos, Adorni mantuvo el libreto oficial: "No hay por qué preocuparse, mañana todo va a seguir igual" . La frase no calmó a quien lo perseguía con insultos.

ARGENTINA VOTA | La venganza de Espert: fue a votar a la misma hora que Santilli y le robó pantalla

José Luis Espert llegó al Colegio de la Santa Cruz , en Beccar, San Isidro , para su primera aparición pública desde que renunció a la candidatura, hace tres semanas, por el escándalo de los aportes de campaña de Federico Machado, empresario a la espera de extradición a Estados Unidos.

Vestido con un suéter verde sobre camisa blanca, el diputado nacional en uso de licencia habló casi en voz baja: "Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir". El tono contrastaba con el estilo grandilocuente que lo caracterizaba. Tardó apenas dos minutos en marcar sus opciones en la Boleta Única de Papel y meterla en la urna. La paradoja: votó en una boleta donde todavía figura impreso su rostro. El detalle: lo hizo a la misma hora que su sucesor , Diego Santilli , a quien le sacó un poco de cámara. ¿Todo fríamente calculado?

Pidió que la jornada electoral "sea tranquila y que la gente vaya a votar" después de emitir su voto en Vicente López y, antes de subirse al vehículo oficial, agregó: "Vamos a esperar los resultados"

A la salida, Espert esperó a su esposa, que sufragó en el mismo colegio. Cuando ella terminó, caminaron juntos hacia la Toyota Corolla Cross estacionada en la calle. Ahí vino la escena más insólita: Espert se subió a la parte trasera del auto. Su esposa le preguntó qué hacía. El excandidato se bajó, subió a la butaca delantera y, sin responderle a la prensa, cerró la puerta y se fue. En las redes contaron el episodio con real malicia.

Espert se subió a la parte de atrás del auto de su esposa como si fuera UN PATRULLERO JAJAJAJA la esposa le tuvo que decir que haces flaco?? El subconsciente

"Yo siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política", había dicho minutos antes, en su última frase del día.

La coincidencia de Mauricio Macri y Axel Kicillof

Mauricio Macri y Axel Kicillof coincidieron en las pantallas partidas de los canales de noticias. El expresidente votaba en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador lo hacía en La Plata. Los dos le recordaron al Presidente que tiene sus teléfonos. "Javier Milei tiene mi teléfono", dijo Macri y agregó: "Espero que el Gobierno emprenda la agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo".

Kicillof, en forma retórica, preguntó: "¿Cómo no van a querer dialogar con el gobernador de la provincia con 17 millones de habitantes?". "Todos los días estoy dispuesto a dialogar, lo solicité varias veces", advirtió y pidió: "Las autoridades de la Casa Rosada tienen mi teléfono; úsenlo”.

El voto petfriendly de Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, votó en el instituto Pedro Póveda de Vicente López, donde horas antes habían sufragado sus padres. Antes de entrar a su lugar de votación, desvió su camino. Se dirigió hacia donde estaba un efectivo policial con un perro. Abrazó al animal y le dio varios besos. Recién después siguió hacia la mesa de votación.

Un bebé con el peinado de Javier Milei

El Presidente llegó puntual a las 11 a la sede de la UTN en la calle Medrano. El operativo de seguridad fue impresionante: tres camionetas de custodia, una ambulancia y una treintena de efectivos de la Policía Federal esperando a 150 metros. Milei votó en dos minutos, sin declaraciones, pero se detuvo para una foto con Ariel, un bebé de seis meses peinado igual que el Presidente.

El padre del niño, la única persona que pudo sortear el vallado, se lo alcanzó al mandatario, que posó para la foto con el mini Milei. La abuela de Ariel le explicó a Letra P: "Lo mandó Dios a destapar todas las ollas y meter presa a la corrupta". La familia es devota libertaria.

Entre la militancia que fue a ver al Presidente, se destacaba Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de Presidencia, con una remera que llevaba la sigla DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.

Más allá de estos episodios, la jornada transcurrió sin incidentes en todo el país. La Boleta Única de Papel debutó sin inconvenientes técnicos y las denuncias por irregularidades fueron mínimas.