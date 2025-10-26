Votó Melella y abogó por un "día de compromiso y participación en toda Tierra del Fuego"

Live Blog Post

Qué se elige en las provincias de la Patagonia

Todas las provincias de la Patagonia elegirán este domingo a sus representantes para la Cámara de Diputados, mientras que Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego definirán bancas para el Senado de la Nación.

En La Pampa, que gobierna el peronista Sergio Zilioto, se renovarán los escaños que hasta diciembre ocupan la peronista Varinia “Lichi” Marín, que buscará su reelección, la radical Marcela Coli y Martín Maquieyra, del PRO.

ziliotto y ferran Sergio Ziliotto y el candidato del oficialismo provincial Abelardo Ferrán.

En Río Negro se votará para definir dos bancas en la cámara baja, que hoy ocupan Agustín Domingo, que responde al armado del gobernador Alberto Weretilneck, y Aníbal Tortoriello, que buscará revalidar encabezando la lista de La Libertad Avanza. En diciembre también terminarán su estadía en el Senado Mónica Silva (JSRN), Martín Doñate (PJ) y Silvina García Larraburu (PJ).

Otra de las provincias que elegirá representantes para el Senado es Neuquén. Hasta diciembre esos escaños estarán ocupados por Lucila Crexell y Oscar Parrilli. Silvia Sapag también termina su mandato, pero quiere seguir por sies años más. En una elección que será clave para Rolando Figueroa, se renovarán las bancas de la cámara baja, hoy ocupadas por Tanya Bertoldi y Osvaldo Llancafilo, ambos alineados con el gobernador, y Pablo Cervi, que quiere llegar al Senado desde la lista libertaria.

Chubut pondrán en juego dos de sus cinco bancas en la cámara baja. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre Ana Clara Romero, que busca repetir desde la lista del gobiernador Nacho Torres y la peronista Eugenia Alianiello.

Ignacio Torres y Ana Clara Romero.png Igancio Torres, el gobernador de Chubut con la primera candidata de su espacio, Ana Clara Romero.

En la Santa Cruz gobernada por Claudio Vidal se eligen tres representantes para la Cámara de Diputados. Los escaños en juego hoy están ocupados por Roxana Reyes (UCR), Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) y Facundo Prades (Por Santa Cruz), que asumió semanas atrás en reemplazo de Sergio Acevedo.

Tierra del Fuego será otra de las provincias que elegirá bancas en el Senado. El radical Pablo Blanco irá por la reelección desde la lista de Provincias Unidas, y la peronista Cristina López lo hará desde la lista de Fuerza Patria. Eugenia Duré culmirá su mandato el 10 de diciembre. En la cámara baja se elegirán dos bancas, que hoy ocupan Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos).