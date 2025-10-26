en vivo ARGENTINA VOTA

Votó Melella y abogó por un "día de compromiso y participación en toda Tierra del Fuego"

La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego definen sus representantes para el Congreso. En esta nota, la información minuto a minuto.

Gustavo Melella votó en Río Grande.

Gustavo Melella votó en Río Grande.

Patagonia: abrieron las escuelas y arrancó una elección calve para el futuro del país.

Patagonia: abrieron las escuelas y arrancó una elección calve para el futuro del país.

EN VIVO

El país votará este domingo para definir 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. En la Patagonia, cada uno de los gobernadores se juega también su relación con la Casa Rosada, clave para los próximos años de gestión.

En las elecciones legislativas de este domingo todas las provincias de la región elegirán a sus representantes para la cámara baja, mientras que Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego también votarán por quienes ocuparán las bancas en el Senado.

Desde las 8 de la mañana estarán abiertas las escuelas para que la población concurra a votar, en este caso, con el debut de la Boleta Única de Papel. El Gobierno estimó que desde las 21 ya se podrán concer los primeros resultados.

Live Blog Post

En Tierra del Fuego, votó Gustavo Melella

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella votó este domingo en el Centro Polivalente de Arte de Río Grande, la capital de la provincia más austral de la plataforma continental.

“Cada elección es una expresión de la voluntad popular y un pilar fundamental de la vida democrática”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X, desde donde auguró “un día de compromiso y participación en toda Tierra del Fuego”.

Gustavo Melella, voto 2025
Gustavo Mellela, gobernador de Tierra del Fuego.

Gustavo Mellela, gobernador de Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego es una de las provincias que elige este domingo representante para el Senado. Melella es el primer gobernador en votar en las elecciones de este domingo.

Live Blog Post

El debut de la Boleta Única de Papel

Las elecciones de este domingo se votará por primera vez en el país con la Boleta Única Papel (BUP), sistema que reemplaza a la tradicional boleta partidaria e incluye en una misma papeleta a todos los candidatos y candidatas que compiten en cada distrito. No habrá cortes, ni sobres, ni cuarto oscuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1980698251444490578?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1980698251444490578%7Ctwgr%5E2428247539da49f84be197cbe87903a53f3a17f7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fletrap.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17614478749958377&partner=&hide_thread=false

Conocé todos los detalles sobre la nueva boleta en esta nota.

Live Blog Post

Neuquén: Pablo Cervi denunció un violento robo horas antes de la elección

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza en Neuquén, Pablo Cervi, denunció haber sido víctima de un violento asalto horas antes de la elección. En redes sociales, el aspirante a quedarse con la segunda banca por la mayoría en la cámara alta denunció "zona liberada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CerviPablo/status/1982269771698638981&partner=&hide_thread=false

Según se informó, el hecho ocurrió cuando se encontraba junto a su familia. El diputado del bloque Liga del Interior denunció que los atacantes lo golpearon y le “gatillaron varias veces”, aunque afortunadamente el arma no se disparó.

Cervi y su familia se encuentran fuera de peligro pero conmocionados por los hechos.

Live Blog Post

Qué se elige en las provincias de la Patagonia

Todas las provincias de la Patagonia elegirán este domingo a sus representantes para la Cámara de Diputados, mientras que Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego definirán bancas para el Senado de la Nación.

En La Pampa, que gobierna el peronista Sergio Zilioto, se renovarán los escaños que hasta diciembre ocupan la peronista Varinia “Lichi” Marín, que buscará su reelección, la radical Marcela Coli y Martín Maquieyra, del PRO.

ziliotto y ferran
Sergio Ziliotto y el candidato del oficialismo provincial Abelardo Ferrán.

Sergio Ziliotto y el candidato del oficialismo provincial Abelardo Ferrán.

En Río Negro se votará para definir dos bancas en la cámara baja, que hoy ocupan Agustín Domingo, que responde al armado del gobernador Alberto Weretilneck, y Aníbal Tortoriello, que buscará revalidar encabezando la lista de La Libertad Avanza. En diciembre también terminarán su estadía en el Senado Mónica Silva (JSRN), Martín Doñate (PJ) y Silvina García Larraburu (PJ).

Otra de las provincias que elegirá representantes para el Senado es Neuquén. Hasta diciembre esos escaños estarán ocupados por Lucila Crexell y Oscar Parrilli. Silvia Sapag también termina su mandato, pero quiere seguir por sies años más. En una elección que será clave para Rolando Figueroa, se renovarán las bancas de la cámara baja, hoy ocupadas por Tanya Bertoldi y Osvaldo Llancafilo, ambos alineados con el gobernador, y Pablo Cervi, que quiere llegar al Senado desde la lista libertaria.

Chubut pondrán en juego dos de sus cinco bancas en la cámara baja. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre Ana Clara Romero, que busca repetir desde la lista del gobiernador Nacho Torres y la peronista Eugenia Alianiello.

Ignacio Torres y Ana Clara Romero.png
Igancio Torres, el gobernador de Chubut con la primera candidata de su espacio, Ana Clara Romero.

Igancio Torres, el gobernador de Chubut con la primera candidata de su espacio, Ana Clara Romero.

En la Santa Cruz gobernada por Claudio Vidal se eligen tres representantes para la Cámara de Diputados. Los escaños en juego hoy están ocupados por Roxana Reyes (UCR), Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) y Facundo Prades (Por Santa Cruz), que asumió semanas atrás en reemplazo de Sergio Acevedo.

Tierra del Fuego será otra de las provincias que elegirá bancas en el Senado. El radical Pablo Blanco irá por la reelección desde la lista de Provincias Unidas, y la peronista Cristina López lo hará desde la lista de Fuerza Patria. Eugenia Duré culmirá su mandato el 10 de diciembre. En la cámara baja se elegirán dos bancas, que hoy ocupan Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos).

Temas
También te puede interesar
Elecciones legislativas nacionales: qué se elige en cada provincia el 26 de octubre.
ARGENTINA VOTA

Qué se elige en cada provincia este domingo

Los 24 distritos van a las urnas. Se renueva media Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Debuta la Boleta Única. Las provincias que no desdoblaron.
El debut de la Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar.
ARGENTINA VOTA

El debut de la Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar

Buenos Aires
Elecciones 2025: exgobernadores, vices y dos mandatarios en ejercicio pueblan las listas 
MI NOMBRE ES TODO LO QUE TENGO

Qué gobernadores, vices y exmandatarios son candidatos el domingo

Zamora, Manzur, Scaglia, Menna y siguen las firmas. Gestión, imagen y apellidos instalados en el electorado para competir contra LLA. Jaldo, el testimonial.

Notas Relacionadas

Elecciones legislativas nacionales: qué se elige en cada provincia el 26 de octubre.
ARGENTINA VOTA

Qué se elige en cada provincia este domingo

Por  Nacho Catullo
El debut de la Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar.
ARGENTINA VOTA

El debut de la Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar

Por  Letra P | Periodismo Político
Elecciones 2025: exgobernadores, vices y dos mandatarios en ejercicio pueblan las listas 
MI NOMBRE ES TODO LO QUE TENGO

Qué gobernadores, vices y exmandatarios son candidatos el domingo

Por  Letra P | Periodismo Político