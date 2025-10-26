Mariano Recalde, sobre la BUP: "Es un sistema de votación nuevo y hasta que la gente se acostumbre habrá fallas"

El minuto a minuto de las elecciones legislativas nacionales que definirán la conformación de la Cámara de Diputados y del Senado para la segunda mitad del mandato de Javier Milei, quien tiene las reformas laboral y tributaria como próximos objetivos. Además, Santiago del Estero elige quién sucederá al gobernador Gerardo Zamora.
