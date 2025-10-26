en vivo ARGENTINA VOTA

Mariano Recalde, sobre la BUP: "Es un sistema de votación nuevo y hasta que la gente se acostumbre habrá fallas"

En esta nota, la votación de cada postulante, los cortes de participación, la previa al recuento de votos y los resultados que definen el nuevo Congreso.

Mariano Recalde. Captura de la transmisión de C5N.

Mariano Recalde. Captura de la transmisión de C5N.

Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires.

Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires.

El minuto a minuto de las elecciones legislativas 2025

El minuto a minuto de las elecciones legislativas 2025

El minuto a minuto de las elecciones legislativas 2025

El minuto a minuto de las elecciones legislativas 2025

EN VIVO

Live Blog Post

Recalde, sobre la BUP: "Es un sistema de votación nuevo y hasta que la gente se acostumbre habrá fallas"

El primer candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, consideró que votar con la Boleta Única de Papel "es sencillo", pero advirtió que "como todo sistema nuevo, hasta que la gente se acostumbre va a haber fallas".

"Me hubiera gustado mantener un sistema que no fallaba", sostuvo Recalde este domingo después de votar, pero insistió: "Vengan a votar con ganas y con entusiasmo y si tienen bronca, también con bronca".

image
Captura de la transmisi&oacute;n de C5N

Captura de la transmisión de C5N

Live Blog Post

Votó Capitanich: "Vamos a conformar la agenda legislativa desde el lunes"

El primer candidato a senador del Frente Fuerza Patria por Chaco, Jorge Capitanich, adelantó que conformará la agenda legislativa "desde el lunes" cuando le preguntaron si se comunicará con el gobernador Leandro Zdero (UCR) luego de conocer los resultados.

"Espero los resultados y después las comunicaciones fluirán", aseguró el ex gobernador de Chaco este domingo tras negar haberse comunicado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Capitanich deseó "una excelente jornada cívica", aseguró que "estaba todo perfecto" al estrenar la Boleta Única de Papel y remarcó que en toda la provincia "se ha informado mucho" sobres su utilización.

image
Captura de la transmisión de TN.

Captura de la transmisión de TN.

Live Blog Post

Empezó la votación en todo el país: con el debut de la BUP, se define la nueva composición del Congreso

A las 8 abrieron las mesas en todo el país e iniciaron formalmente las elecciones legislativas. La jornada electoral se extenderá hasta las 18, cuando cerrarán las mesas y comenzará el recuento de votos. Los resultados se podrán consultar a partir de las 21 en la página web oficial.

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar en un día que marca el histórico debut a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP). Se ponen en juego 127 bancas de Diputados y 24 del Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoDINE/status/1982398047498711297&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1980698251444490578&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Cómo sumará los votos Letra P para proclamar un ganador el domingo a la noche

El resultado de las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo en todo el país aceptará múltiples lecturas que alimentarán los relatos que elaborará cada fuerza para destacar sus fortalezas y esconder sus debilidades. Para Letra P, habrá ganado la que haya conseguido la mayor cantidad de votos en el conteo global de los 24 distritos.

Parece simple: sumar y comparar. No lo es. Básicamente, porque una de las dos sociedades políticas que tienen chances de imponerse en esa pulseada de operaciones matemáticas básicas no se presenta en todas las provincias con el mismo sello electoral.

Leé la explicación completa de Adrián D'Amore acá

Live Blog Post

Qué se elige en cada provincia el 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones legislativas nacionales, que servirán para renovar la mitad de los nombres de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). Debutará la Boleta Única de Papel y también habrá comicios provinciales.

Desde las 8 de la mañana estarán abiertas las escuelas para que la población concurra a votar, en este caso, con un nuevo sistema. El Gobierno estimó que desde las 21 ya se podrán concer los primeros resultados.

Leé la nota completa de Nacho Catullo acá

Live Blog Post

Votó Capitanich: "Vamos a conformar la agenda legislativa desde el lunes"

El primer candidato a senador del Frente Fuerza Patria por Chaco, Jorge Capitanich, adelantó que conformará la agenda legislativa "desde el lunes" cuando le preguntaron si se comunicará con el gobernador Leandro Zdero (UCR) luego de conocer los resultados.

"Espero los resultados y después las comunicaciones fluirán", aseguró el ex gobernador de Chaco este domingo tras negar haberse comunicado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Capitanich deseó "una excelente jornada cívica", aseguró que "estaba todo perfecto" al estrenar la Boleta Única de Papel y remarcó que en toda la provincia "se ha informado mucho" sobres su utilización.

image
Captura de la transmisión de TN.

Captura de la transmisión de TN.

Live Blog Post

Empezó la votación en todo el país: con el debut de la BUP, se define la nueva composición del Congreso

A las 8 abrieron las mesas en todo el país e iniciaron formalmente las elecciones legislativas. La jornada electoral se extenderá hasta las 18, cuando cerrarán las mesas y comenzará el recuento de votos. Los resultados se podrán consultar a partir de las 21 en la página web oficial.

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar en un día que marca el histórico debut a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP). Se ponen en juego 127 bancas de Diputados y 24 del Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoDINE/status/1982398047498711297&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1980698251444490578&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Cómo sumará los votos Letra P para proclamar un ganador el domingo a la noche

El resultado de las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo en todo el país aceptará múltiples lecturas que alimentarán los relatos que elaborará cada fuerza para destacar sus fortalezas y esconder sus debilidades. Para Letra P, habrá ganado la que haya conseguido la mayor cantidad de votos en el conteo global de los 24 distritos.

Parece simple: sumar y comparar. No lo es. Básicamente, porque una de las dos sociedades políticas que tienen chances de imponerse en esa pulseada de operaciones matemáticas básicas no se presenta en todas las provincias con el mismo sello electoral.

Leé la explicación completa de Adrián D'Amore acá

Live Blog Post

Qué se elige en cada provincia el 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones legislativas nacionales, que servirán para renovar la mitad de los nombres de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). Debutará la Boleta Única de Papel y también habrá comicios provinciales.

Desde las 8 de la mañana estarán abiertas las escuelas para que la población concurra a votar, en este caso, con un nuevo sistema. El Gobierno estimó que desde las 21 ya se podrán concer los primeros resultados.

Leé la nota completa de Nacho Catullo acá

Temas
También te puede interesar
El debut de la Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar.
ARGENTINA VOTA

El debut de la Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar

Buenos Aires
Elecciones legislativas nacionales: qué documento es válido para votar el 26 de octubre.
ARGENTINA VOTA

Qué documento es válido para votar el 26 de octubre

El domingo se eligen representantes en el Congreso y el DNI es imprescindible. Cuáles son los seis tipos válidos para emitir el sufragio.
Multa por no votar en las elecciones 2025: a quiénes alcanza, cuánto hay que pagar y cómo evitarla.
ARGENTINA VOTA

Multa por no votar en las elecciones 2025: a quiénes alcanza, cuánto hay que pagar y cómo evitarla

Aunque el voto es obligatorio, muchos electores no saben que omitirlo sin justificación puede generar sanciones económicas y administrativas.

Notas Relacionadas

El debut de la Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar.
ARGENTINA VOTA

El debut de la Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar

Por  Letra P | Periodismo Político
Elecciones legislativas nacionales: qué documento es válido para votar el 26 de octubre.
ARGENTINA VOTA

Qué documento es válido para votar el 26 de octubre

Por  Letra P | Periodismo Político
Multa por no votar en las elecciones 2025: a quiénes alcanza, cuánto hay que pagar y cómo evitarla.
ARGENTINA VOTA

Multa por no votar en las elecciones 2025: a quiénes alcanza, cuánto hay que pagar y cómo evitarla

Por  Letra P | Periodismo Político