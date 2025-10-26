ARGENTINA VOTA

El búnker de Fuerza Patria se prepara para la foto completa

Esta vez, Máximo Kirchner estará en el escenario junto a Axel Kicillof, Sergio Massa y Jorge Taiana. Todo listo para el festejo.
Récord de prensa acreditada.

Letra P | Macarena Ramírez
El búnker de Fuerza Patria en la explanada del Hotel Brizo de La Plata&nbsp;

Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner.
EDITORIAL

Cómo sumará los votos Letra P para proclamar un ganador el domingo a la noche

Por  Adrián D'Amore
Los tres dirigentes tomarán la palabra y es el tema excluyente de conversación entre periodistas, dirigentes y militantes congregados en el Grand Hotel Brizzo de La Plata, donde ya se deja ver una bandera gigante de CFK que sus seguidores colgaron muy cerca del escenario.

Expectativa por la palabra de Axel Kicillof

El sector de prensa se encuentra abarrotado. La cantidad de medios acreditados superó ampliamente a la que hubo el 7 de septiembre y se destaca la presencia de medios internacionales que aguardan especialmente la palabra del gobernador Axel Kicillof.

prensa bunker 2 FP
La cantidad de medios acreditados superó ampliamente al 7-S

La militancia está empezando a llegar. Frente al escenario hay un sector reservado para la dirigencia y más atrás para los militantes que van llegando al lugar. Se espera que las principales figuras de Fuerza Patria suban minutos después de que se conozcan los resultados pasadas las 9 de la noche.

