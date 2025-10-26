Un bebé con el peinado de Javier Milei

Un bebe con el peinado de Milei podría ser una canción, la leyenda de una remera en la manta de un vendedor de merchandising o un tributo a La banda presidencial, el grupo de rock que vocaliza Javier Milei en ratos libres y en shows en los que agita la mística libertaria, como el que protagonizó recientemente en el Movistar Arena.
Como sea, la escena decoró la vigilia del voto del Presidente, en el barrio porteño de Almagro, en medio del desfile de dirigentes por las urnas de las elecciones legislativas que se celebran este domingo en todo el país.
Un hombre se acercó a la custodia -el mandatario llegó a votar blindado por un fuerte operativo de seguridad- con un bebé de un año como mucho con la expectativa de que el mandatario saludara al pequeño, que lucía un peinado llamativamente parecido al que es marca registrada de Milei.
¿Un tributo a Javier Milei¡
¿Causalidad? ¿Homenaje al Presidente? Todo es posibe en la era lisérgica del jefe de Estado más excéntrico e histriónico que haya alumbrado la Argentina.
Como sea, el hombre se llevó lo que esperaba: Milei, que se mostró relajado en la fila de votantes, accedió a saludar al niño: ante la mirada de su hermana, Karina Milei, que lo acompañó a votar, le hizo upa y posó para la foto.