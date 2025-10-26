La venganza de José Luis Espert: fue a votar a la misma hora que Diego Santilli y le robó pantalla

José Luis Espert después de votar, en San Isidro. Diego Santilli después de votar, en Tigre.

Malditas coincidencias o un plan elaborado en la soledad del destierro, José Luis Espert fue a votar este domingo a la misma hora que Diego Santilli y le robó un poco de pantalla al muleto que Javier Milei sacó a las pistas ante el narcoescándalo del frontam que había designado al frente de la lista bonaerense de La Libertad Avanza.

El ex primer candidato a diputado de LLA por la provincia de Buenos Aires, que mutó de gladiador a mancha venenosa innombrable para el Gobierno después de la renuncia forzosa a su candidatura, votó en Beccar, partido de San Isidro, donde tiene su mansión.

Acompañado por su esposa, conductora designada de su Toyota Cross; aparentemente incómodo ante la prensa, exhibiendo movimientos lentos y con la mirada por momentos un poco perdida, hizo como que no quería hablar demasiado. "Me ubico en el lugar que me corresponde", señaló y dejó unas frases de ocasión ("Es un día muy bueno para la democracia") antes de despedirse y evadir a los móviles de prensa que le realizaban preguntas sobre qué sintió al verse en la Boleta Única de Papel y sobre cómo pasaría este domingo.

"Fue una campaña difícil, corta, 18 días... Difícil, pero he puesto toda la actitud y la garra. Lo más importante es que la gente venga a votar", dijo el diputado al ser consultado por el ex cabeza de lista (El Pelado que el electorado violeta tiene que marcar en la boleta si quiere votar al Colorado) que al mismo tiempo hacía su acting a unos 12 kilómetros de ahí, por otro canal.

