La venganza de José Luis Espert: fue a votar a la misma hora que Diego Santilli y le robó pantalla

Malditas coincidencias o un plan elaborado en la soledad del destierro, José Luis Espert fue a votar este domingo a la misma hora que Diego Santilli y le robó un poco de pantalla al muleto que Javier Milei sacó a las pistas ante el narcoescándalo del frontam que había designado al frente de la lista bonaerense de La Libertad Avanza.
Acompañado por su esposa, conductora designada de su Toyota Cross; aparentemente incómodo ante la prensa, exhibiendo movimientos lentos y con la mirada por momentos un poco perdida, hizo como que no quería hablar demasiado. "Me ubico en el lugar que me corresponde", señaló y dejó unas frases de ocasión ("Es un día muy bueno para la democracia") antes de despedirse y evadir a los móviles de prensa que le realizaban preguntas sobre qué sintió al verse en la Boleta Única de Papel y sobre cómo pasaría este domingo.
Votó José Luis Espert, el diputado que debió renunciar a su candidatura en La Libertad Avanza por sus vínculos con Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico: "No voy a dar declaraciones". https://t.co/2JLP7R4gg0pic.twitter.com/pe11hvB4bT
Convertido en héroe de Milei por necesidad y urgencia, el nuevo primer candidato de La Libertad Avanza a diputado por la provincia de Buenos Aires votó en Tigre casi a a la misma hora, también acompañado por su esposa, y ratificó que el objetivo del partido este domingo es "remontar la distancia de septiembre", como le había dicho a Letra P, en referencia a los casi 14 puntos que le sacó Fuerza Patria a LLA en las elecciones bonaerenses.
"Fue una campaña difícil, corta, 18 días... Difícil, pero he puesto toda la actitud y la garra. Lo más importante es que la gente venga a votar", dijo el diputado al ser consultado por el ex cabeza de lista (El Pelado que el electorado violeta tiene que marcar en la boleta si quiere votar al Colorado) que al mismo tiempo hacía su acting a unos 12 kilómetros de ahí, por otro canal.